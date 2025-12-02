Questo film non vi farà dormire la notte: volete guardarlo lo stesso?
I migliori film in onda martedì 2 dicembre 2025: Shining di Stanley Kubrik con Jack Nicholson vi ipnotizzerà e terrorizzerà. Tutte le proposte della serata
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 titoli tra classici, novità e saghe: dall’horror di Shining su Sky Cinema 2 al dramma psicologico Il cigno nero su Rai 4, fino alla commedia francese Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 su Sky Cinema 1. Ce n’è davvero per tutti i gusti.
Le reti in chiaro: le proposte delle reti in chiaro
Questa sera non ci sono film in programma sulle principali reti generaliste: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8 e Nove.
Risate francesi con Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 alle 21:15 propone Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 (2021, 98 minuti, regia di Philippe de Chauveron) con Christian Clavier, Chantal Lauby, Bing Yin, Pascal N’Zonzi, Ary Abittan. Di cosa parla: una grande festa a sorpresa per celebrare anni di matrimonio riunisce tutti i suoceri sotto lo stesso tetto, tra differenze culturali e nuove frizioni che mettono alla prova la famiglia. In seconda serata, alle 23:00, MalAmore (2025, 108 minuti, regia di Francesca Schirru) con Giulia Schiavo e Simone Susinna: Mary, invischiata in una relazione tossica con Nunzio, prova a ricominciare grazie all’incontro con Giulio, ma liberarsi dal controllo ha un prezzo altissimo.
Sky Cinema 2 alle 21:15 presenta Shining (1980, 119 minuti, regia di Stanley Kubrick) con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers. Un caposaldo dell’horror, da riscoprire in alta tensione. A seguire, alle 23:20, Ore 15:17 – Attacco al treno (2018, 94 minuti, regia di Clint Eastwood) con Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer: un dramma che ripercorre un eroico intervento nella realtà contemporanea.
Sky Cinema Action accende l’adrenalina alle 21:00 con Il risolutore – A man apart (2003, 110 minuti, regia di F. Gary Gray) con Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant. La storia: un agente antidroga, travolto da una vendetta personale dopo l’ascesa del misterioso Diablo, sfida la legge pur di colpire il cartello. Alle 23:00 arriva Transformers – La vendetta del caduto (2009, 147 minuti, regia di Michael Bay) con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro: i Decepticon tornano per catturare Sam e scatenano una guerra su scala globale.
Sky Cinema Comedy apre alle 21:00 con La stanza degli omicidi (2023, 98 minuti, regia di Nicol Paone) con Joe Manganiello, Samuel L. Jackson, Maya Hawke, Uma Thurman. Di cosa parla: tra una galleria d’arte in crisi e due ladri in cerca di un modo per riciclare denaro, la commedia vira verso il heist-movie con toni frizzanti. Alle 22:45, Febbre da cavallo – La mandrakata (2002, 105 minuti, regia di Carlo Vanzina) con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Nancy Brilli: Mandrake promette di smettere con le scommesse, ma una "supermandrakata" è dietro l’angolo.
Sky Cinema Drama alle 21:00 programma La vita accanto (2024, 112 minuti, regia di Marco Tullio Giordana) con Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè. Vicenza, 1980: Rebecca nasce con una macchia rossa sul viso e cresce tra rifiuto e ricerca di sé. Alle 23:00, American Beauty (1999, 122 minuti, regia di Sam Mendes) con Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari: un dramma iconico sul lato oscuro del sogno suburbano.
Sky Cinema Family alle 21:00 vi porta nell’avventura fantasy con La bussola d’oro (2007, 113 minuti, regia di Chris Weitz) con Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green. Una giovane e il suo dæmon partono per l’Artico alla ricerca di bambini scomparsi, tra orsi corazzati e poteri magici. Alle 23:00, Max Steel (2016, 92 minuti, regia di Stewart Hendler) con Ben Winchell e Maria Bello: un adolescente unisce i suoi poteri a quelli di un alieno per diventare un supereroe.
Sky Cinema Suspense propone alle 21:00 Thirteen Days (2000, 140 minuti, regia di Roger Donaldson) con Kevin Costner, Bruce Greenwood. Ottobre 1962: i missili a Cuba innescano la crisi che porta il mondo sull’orlo della guerra nucleare. Alle 23:30, The lodge (2019, 100 minuti, regia di Severin Fiala e Veronika Franz) con Riley Keough, Jaeden Martell, Alicia Silverstone: un isolamento in montagna che si trasforma in inquietudine crescente.
Sky Cinema Collection alle 21:15 festeggia le feste con La banda dei Babbi Natale (2010, 100 minuti, regia di Paolo Genovese) con Aldo, Giovanni e Giacomo, Angela Finocchiaro, Antonia Liskova. Alle 23:00, Last Christmas (2019, 102 minuti, regia di Paul Feig) con Emilia Clarke e Henry Golding: Kate, elfo natalizio a Londra, incontra Tom e riscopre l’ascolto del cuore, tra luci e seconde possibilità.
Western di culto con La legge del più forte su Iris: le proposte delle reti specializzate
Iris alle 21:13 propone La legge del più forte (1958, 85 minuti, regia di George Marshall) con Gleen Ford, Leslie Nilsen, Mickei Shaughnessy, Shirley Mclaine: un western classico asciutto e teso. Alle 23:07, Il pistolero (1976, 90 minuti, regia di Don Siegel) con John Wayne, Lauren Bacall, James Stewart: un leggendario gunman malato torna a chiudere i conti con i suoi nemici, in un ultimo, iconico confronto.
Cine34 alle 21:00 va di risate familiari con 10 giorni senza mamma (2019, 94 minuti, regia di Alessandro Genovesi) con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Di cosa parla: un padre travolto dalla gestione domestica riscopre, tra disastri e tenerezza, il valore del tempo con i figli. Alle 23:08, I babysitter (2016, 84 minuti, regia di Giovanni Bognetti) con Andrea Pisani, Francesco Mandelli, Simona Tabasco: una notte fuori controllo mette a dura prova due improvvisati custodi.
Rai Movie alle 21:10 offre la commedia romantica Se scappi, ti sposo (1999, 116 minuti, regia di Garry Marshall) con Julia Roberts e Richard Gere. Alle 23:05, cambio di tono con La ragazza della palude (2022, 125 minuti, regia di Olivia Newman) con Daisy Edgar-Jones, Harris Dickinson, David Strathairn: in una cittadina del profondo Sud, la "ragazza delle paludi" diventa la principale sospettata di un omicidio che riapre ferite e segreti.
Rai 4 alle 21:20 punta sul dramma psicologico con Il cigno nero (2010, 108 minuti, regia di Darren Aronofsky) con Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder, Barbara Hershey: un intenso viaggio tra ambizione, perfezionismo e sdoppiamento identitario nel mondo della danza.
20 alle 21:11 schiera lo spy–action Red Sparrow (2018, 139 minuti, regia di Francis Lawrence) con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons. La storia: una giovane russa, addestrata a usare il corpo come arma, incrocia un agente CIA in un gioco di seduzione e inganni che minaccia la sicurezza di due nazioni.
