I film in onda in TV stasera, 19 luglio 2026: dall'estate di Cristiano Caccamo al romanticismo di Leonardo Pieraccioni Una serata ricchissima tra il romance di Vi presento Joe Black su Rete 4, il kolossal King Kong sul 20 e i gialli di Poirot su Sky Cinema Collection

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 30 i film disponibili tra canali in chiaro, reti specializzate e pacchetto Sky: dal romance senza tempo Vi presento Joe Black su Rete 4, all’avventura spettacolare di King Kong sul 20, fino ai casi di Hercule Poirot con Assassinio sul Nilo su Sky Cinema Collection.

Le vacanze di Sotto il sole di Riccione: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – 21:00. Amore e passione a Sylt (2025, regia di Elmar Fischer; con Cornelia Gröschel, Artjom Gilz, Franz Dinda). Di cosa parla: dopo un periodo difficile, Nina si rifugia sull’isola di Sylt e conosce Daniel, un incontro che accende una passione travolgente e la spinge a mettere in discussione matrimonio e famiglia. L’intensità del sentimento, però, porta con sé conseguenze dolorose quando la relazione viene alla luce.

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Rai 2 – 22:40. Non preoccuparti delle piccole cose (2021, regia di Ellen S. Pressman; con Heather Locklear, Jason MacDonald, Emily Rose, Rob Moran). La storia vera di Kristine Carlson: dopo la morte improvvisa del marito Richard, con cui aveva firmato la popolare serie di libri motivazionali, la donna affronta il crollo emotivo e la riscoperta di sé.

Rete 4 – 21:32. Vi presento Joe Black (1998, regia di Martin Brest; con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Marcia Gay Harden). Un magnate televisivo si trova al cospetto della Morte, incarnata in un giovane affascinante che s’innamora di sua figlia. Un racconto romantico e contemplativo sul senso della vita e dell’addio, sostenuto da interpretazioni iconiche.

Italia 1 – 21:21. Sotto il sole di Riccione (2019, regia di YouNuts!; con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso). Estate, amicizie e amori sulla Riviera: Ciro sogna la musica e diventa bagnino, Marco tenta di dichiararsi a Guenda con l’aiuto di un vecchio playboy, mentre Vincenzo, non vedente, si apre a nuove conoscenze. Commedia coral-estiva dai toni leggeri.

Italia 1 – 23:27. Sotto il sole di Amalfi (2022, regia di Martina Pastori; con Ludovica Martino, Lorenzo Zurzolo, Isabella Ferrari, Nicolas Maupas, Luca Ward). Tra le meraviglie della Costiera, Vincenzo e Camilla mettono alla prova il loro amore, mentre Irene e Lucio fanno i conti con paure, gelosie e un passato che ritorna. Sentimenti, paesaggi e seconde possibilità.

L’azione di Savage dog – Il selvaggio e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15. Savage dog – Il selvaggio (2017, regia di Jesse V. Johnson; con Scott Adkins, Cung Le, Marko Zaror, Vladimir Kulich). Un ex combattente è costretto a tornare a menare le mani in un’odissea di vendetta e riscatto tra prigioni, ring e giungla. Coreografie marziali ad alto impatto.

Sky Cinema Uno – 22:55. Blink twice (2024, regia di Zoë Kravitz; con Channing Tatum, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Alia Shawkat, Geena Davis). Frida, cameriera di Los Angeles, accetta l’invito su un’isola privata del magnate tech Slater King. Tra feste e lussi, iniziano sparizioni inspiegabili e vuoti di memoria: per sopravvivere, dovrà capire cosa si nasconde dietro il paradiso.

Sky Cinema Action – 21:00. The Divergent Series: Allegiant (2016, regia di Robert Schwentke; con Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels, Naomi Watts, Miles Teller). Tris e gli Alleanti varcano la recinzione di Chicago e scoprono nuovi poteri in gioco tra fazioni, tradimenti e manipolazioni genetiche.

Sky Cinema Action – 23:05. The Jackal (1997, regia di Michael Caton-Jones; con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier). Un killer sfuggente prepara un attentato clamoroso: un ex terrorista e l’FBI ingaggiano una caccia al fantasma ad altissima tensione.

Sky Cinema Collection – 21:15. Assassinio sul Nilo (2022, regia di Kenneth Branagh; con Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Emma Mackey). In crociera con due novelli sposi, Poirot indaga sull’omicidio dell’ereditiera Linnet Ridgeway: tutti hanno un movente, nessuno è al sicuro.

Sky Cinema Collection – 23:25. Assassinio a Venezia (2023, regia di Kenneth Branagh; con Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan, Kenneth Branagh). Il ritiro veneziano di Poirot è sconvolto da una seduta spiritica finita nel sangue. Tra echi gotici e maschere, il raziocinio affronta il soprannaturale.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Il ciclone (1996, regia di Leonardo Pieraccioni; con Leonardo Pieraccioni, Paolo Hendel, Natalia Estrada, Lorena Forteza, Alessandro Haber). Un corpo di ballo spagnolo travolge un tranquillo paese toscano: equivoci romantici e umorismo gentile in una commedia cult.

Sky Cinema Comedy – 22:40. The Blues Brothers (1980, regia di John Landis; con John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy, Cab Calloway). Jake ed Elwood rimettono insieme la band per salvare l’orfanotrofio: inseguimenti folli, soul e cameo leggendari.

Sky Cinema Family – 21:00. Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (2022, regia di Joel Crawford e Januel Mercado). Lo spavaldo felino ha bruciato otto vite su nove: parte alla ricerca dell’Ultimo Desiderio tra fiabe capovolte, risate e coraggio.

Sky Cinema Family – 22:45. C’è tempo (2019, regia di Walter Veltroni; con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Jean‑Pierre Léaud). Un quarantenne incontra il fratellastro tredicenne che non sapeva di avere: un viaggio in Italia per riscoprire affetti e responsabilità.

Sky Cinema Romance – 21:00. Un giorno come tanti (2013, regia di Jason Reitman; con Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire). Un fuggitivo si rifugia in casa di una madre fragile e di suo figlio: un weekend che cambierà per sempre tre destini.

Sky Cinema Romance – 22:55. Che cosa aspettarsi quando si aspetta (2012, regia di Kirk Jones; con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Dennis Quaid, Chris Rock). Gravidanze e adozioni tra gioie, paure e comicità corale ispirata al bestseller.

Sky Cinema Suspense – 21:00. The Contract (2006, regia di Bruce Beresford; con John Cusack, Morgan Freeman). Un insegnante e un killer su sponde opposte sono costretti a collaborare nella natura selvaggia mentre una squadra armata è sulle loro tracce.

Sky Cinema Suspense – 22:40. Paradise Highway (2022, regia di Anna Gutto; con Juliette Binoche, Morgan Freeman, Frank Grillo). Una camionista è costretta a trasportare una bambina vittima di tratta: inizia una fuga tesa, con l’FBI alle calcagna e una coscienza che si risveglia.

Sky Cinema Drama – 21:00. Julieta (2016, regia di Pedro Almodóvar; con Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Inma Cuesta). Madri, figlie e segreti: un melò elegante sul senso di colpa e la possibilità del perdono.

Sky Cinema Drama – 22:45. Le cose che non ti ho detto (2019, regia di William Nicholson; con Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor). Dopo trent’anni, Edward confessa a Grace di volerla lasciare: un figlio testimone della fine e forse dell’inizio di nuove vite.

L’avventura di King Kong: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:12. Dr. Knock (2017, regia di Lorraine Levy; con Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz). Un ex imbroglione diventato medico convince un intero paesino di essere malato: tra satire e sentimenti, il passato bussa alla porta.

Rai Movie – 21:10. Chef – La ricetta perfetta (2014, regia di Jon Favreau; con Jon Favreau, Sofia Vergara, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr., John Leguizamo). Uno chef licenziato riparte da un food truck con il figlio: road movie gourmand su creatività, famiglia e seconde chance.

Rai Movie – 23:10. The Magic of Belle Isle – Un’incantevole vacanza (2012, regia di Rob Reiner; con Morgan Freeman, Virginia Madsen). Uno scrittore in crisi ritrova ispirazione grazie a una madre single e alla sua famiglia in una cittadina serena.

Rai 4 – 21:20. Super 8 (2011, regia di J.J. Abrams; con Elle Fanning, Kyle Chandler, Joel Courtney). Un gruppo di ragazzi filma un incidente ferroviario e da lì la loro cittadina è sconvolta da eventi misteriosi: avventura sci‑fi dal sapore anni ’80.

Rai 4 – 23:10. Hot Summer Nights (2017, regia di Elijah Bynum; con Timothée Chalamet, Maika Monroe, Emory Cohen, Thomas Jane). Estate a Cape Cod: un adolescente si lega a un piccolo spacciatore e scivola in un vortice di desiderio e pericolo.

20 – 21:10. King Kong (2005, regia di Peter Jackson; con Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black). Dalla remota Skull Island alla New York degli anni ’30: la leggenda del gorilla gigante tra spettacolo, avventura e malinconia.

Cielo – 21:20. Paura in volo (2009, regia di Thomas Jauch; con Peter Haber, Hannes Jaenicke, Bernadette Heerwagen). Dopo una collisione in quota, un aereo fuori controllo punta su Berlino: tra cabine di pilotaggio in crisi e decisioni militari estreme, la tensione sale.

Cielo – 23:10. Rogue – Il solitario (2007, regia di Philip G. Atwell; con Jet Li, Jason Statham, John Lone, Devon Aoki). Un agente dell’FBI insegue il killer Rogue tra Yakuza e Triadi, scoprendo una rete di tradimenti che lo colpisce nel profondo.

Mediaset Italia2 – 23:09. E tu vivrai nel terrore! L’aldilà (1981, regia di Lucio Fulci; con Katherine MacColl, David Warbeck, Veronica Lazar). In un hotel costruito su una delle sette porte dell’Inferno, un orrore antico riemerge quando una donna ne eredita la proprietà e decide di ristrutturarla. Visioni, maledizioni e gore d’autore nell’horror cult di Fulci.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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