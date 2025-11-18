Luca Argentero, quella volta che perse la testa per Sarah Felberbaum
I migliori film della serata del 18 novembre 2025: in Poli opposti la rivalità tra i due diventa passione. E Bradley Cooper è pazzo di Lady Gaga. Tutte le proposte
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 25 i film in palinsesto, con opzioni per ogni gusto: dall’intenso A star is born su Sky Cinema 1 alla tensione di Adagio su Rai 4, fino al war movie di culto Black Hawk Down su Rai Movie.
L’emozione di A star is born e le altre proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 — Alle 21:15 arriva A star is born (2018, 135’), regia di Bradley Cooper, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay e Dave Chappelle. Di cosa parla: un musicista di successo scopre e si innamora di una giovane artista di grande talento, spingendola a riprendere il suo sogno. Mentre la carriera di lei decolla, il loro rapporto si incrina tra fragilità e demoni personali. Genere: Drammatico.
Sky Cinema 2 — Alle 21:15 va in onda Ore 15:17 – Attacco al treno (2018, 94’), diretto da Clint Eastwood e interpretato da Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone, Jenna Fischer e Judy Greer. La storia: il regista ripercorre il celebre sventato attentato sul treno Thalys, mettendo al centro il coraggio dei protagonisti reali. Genere: Drammatico. A seguire, alle 22:55, Unbroken (2014, 137’), regia di Angelina Jolie, con Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi, Alex Russell e altri. Un atleta olimpico sopravvive a un naufragio e alla prigionia durante la Seconda guerra mondiale, tra resistenza e speranza. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Collection — Serata avventurosa nel segno di Stephen Sommers: alle 21:15 La mummia (1999, 125’), con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah e Arnold Vosloo. Un risveglio maledetto tra tombe egizie e antichi incantesimi. Genere: Avventura. Alle 23:25 si prosegue con La mummia – Il ritorno (2001, 124’), stesso cast principale e nuove minacce soprannaturali. Genere: Avventura.
Sky Cinema Action — Alle 21:00 esplode lo spettacolo di Armageddon – Giudizio finale (1998, 150’), regia di Michael Bay, con Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton e Will Patton. Una squadra di trivellatori viene spedita nello spazio per salvare la Terra da un asteroide letale. Genere: Fantascienza.
Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 c’è Senza arte né parte (2011, 90’), di Giovanni Albanese, con Giuseppe Battiston, Vincenzo Salemme, Donatella Finocchiaro, Paolo Sassanelli e altri. Tre operai disoccupati si reinventano in una bottega d’arte tra equivoci e truffe da principianti. Genere: Commedia. Alle 22:40 segue Comedians (2021, 96’), regia di Gabriele Salvatores, con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso e Demetra Bellina: sei aspiranti stand-up comedian affrontano la loro prima serata decisiva, tra scelte artistiche e compromessi. Genere: Commedia.
Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Barry Seal – Una storia americana (2017, 115’), regia di Doug Liman, con Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright Olsen, Jesse Plemons e Caleb Landry Jones. Un pilota esperto finisce al servizio della CIA e dei cartelli, diviso tra soldi facili e legge. Genere: Drammatico. Alle 23:00 Berlinguer – La grande ambizione (2024, 122’), di Andrea Segre, con Elio Germano, Paolo Pierobon e Roberto Citran: il percorso politico e umano di Enrico Berlinguer, tra attentati sventati, sfide internazionali e l’obiettivo di coniugare socialismo e democrazia. Genere: Biografico.
Sky Cinema Family — Alle 21:00 Genitori vs influencer (2021, 90’), regia di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Nino Frassica e altri. Un professore vedovo prova a ricucire il rapporto con la figlia adolescente scoprendo, suo malgrado, il mondo dei social. Genere: Commedia. Alle 22:45 Belle e Sebastien – L’avventura Continua (2015), regia di Christian Duguay, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic e altri: nuove prove di coraggio per il giovane Sébastien e il cane Belle.
Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Quello che non so di te (2021, 115’), regia di Brian Baugh, con Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Saoirse-Monica Jackson e Tom Everett Scott. Due giovani si incontrano in Irlanda, tra musica, fede e scelte di vita. Genere: Sentimentale. Alle 23:05 Poli opposti (2015), regia di Max Croci, con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli e Stefano Fresi: un terapeuta e un’avvocatessa divorzista, agli antipodi, si ritrovano costretti a collaborare tra scintille e romanticismo. Genere: Commedia.
Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 MaXXXine (2024, 103’), regia di Ti West, con Mia Goth, Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan e Moses Sumney. Un killer prende di mira le starlette nell’Hollywood anni ’80, mentre l’ascesa di Maxine rischia di svelare un passato pericoloso. Genere: Horror. Alle 22:50 Fino alla fine (2024, 118’), regia di Gabriele Muccino, con Elena Kampouris, Saul Nanni e Lorenzo Richelmy: nelle ultime 24 ore in Sicilia, l’incontro con un gruppo di amici cambierà per sempre il destino di Sophie. Genere: Drammatico.
Tensione e noir con Adagio: le proposte delle reti specializzate
Iris — Alle 21:22 È una sporca faccenda, tenente Parker! (1974, 111’), di John Sturges, con John Wayne, Eddie Albert, Diana Muldaur e Colleen Dewhurst. Un poliziesco d’azione vecchia scuola tra pedinamenti e resa dei conti. Genere: Azione.
Cine34 — Doppio Carlo Verdone. Alle 21:00 Io, loro e Lara (2009, 115’), regia di Carlo Verdone, con Laura Chiatti, Carlo Verdone, Anna Bonaiuto, Angela Finocchiaro, Marco Giallini e Sergio Fiorentini. Un missionario rientra a Roma e trova una famiglia sopra le righe, tra un padre eternamente giovane, un fratello broker e una ragazza che rimescola le carte. Genere: Commedia. Alle 23:29 Acqua e sapone (1983, 98’), con Carlo Verdone e Florinda Bolkan, per una romantica commedia degli equivoci. Genere: Commedia.
Rai Movie — Alle 21:10 Black Hawk Down (2001, 144’), regia di Ridley Scott, con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore e Sam Shepard. Nel 1993 a Mogadiscio una missione per catturare ufficiali nemici si trasforma in un inferno quando due elicotteri vengono abbattuti e i soldati lottano per la sopravvivenza. Genere: Guerra.
Rai 4 — Alle 21:20 Adagio (2023, 127’), regia di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Adriano Giannini, Valerio Mastandrea e Gianmarco Franchini. Un adolescente, ingannato durante una festa, finisce nel mirino di ricattatori spietati e si affida a due ex-criminali amici del padre per salvarsi. Genere: Giallo.
20 — Azione ad alto ritmo. Alle 21:11 Colombiana (2011, 105’), di Olivier Megaton, con Zoe Saldana, Jordi Mollà, Michael Vartan, Cliff Curtis e Lennie James: una giovane cresciuta tra i sicari di Bogotà cerca vendetta per la famiglia. Genere: Azione. Alle 23:30 Man of Tai Chi (2013, 105’), regia di Keanu Reeves, con Tiger Hu Chen, Iko Uwais, Karen Mok e Keanu Reeves: un talentuoso praticante di Tai Chi finisce in un circuito clandestino di combattimenti. Genere: Azione.
Rai Premium — Alle 21:20 il romance Amore nel castello di ghiaccio (2019, 83’), regia di Marita Grabiak, con Emilie Ullerup e Kevin McGarry. Un incontro tra neve e sentimenti in un’ambientazione da fiaba. Genere: Sentimentale.
Mediaset Italia2 — Alle 21:13 American Pie 2 (2001, 106’), regia di James B. Rogers, con Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, Mena Suvari, Eddie Kaye Thomas e Shannon Elizabeth. Dopo il primo anno di college, la gang si ritrova per un’estate tra nuove esperienze, imbarazzi e romanticismo, con Jim alle prese con le conseguenze di una figuraccia col padre il giorno della laurea. Genere: Commedia.
