Mel Gibson, il suo cult di fantascienza che pochi ricordano: un gioiello imperdibile con un giovanissimo Joaquin Phoenix Dalle novità e i blockbuster in chiaro come Geostorm su Italia 1 e Lapponia I love iù su Rai 1, ai brividi d’autore su Iris con Old, fino alle prime serate di Sky Cinema guidate da Sentimental value

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Ufficio Stampa Sky

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oggi, 17 maggio 2026, vi aspettano 31 film tra cinema d’autore, azione, thriller, commedie e animazione: dalla novità su Rai 1 con Lapponia I love iù, al disaster movie Geostorm su Italia 1, fino ai brividi firmati M. Night Shyamalan con Old su Iris e alla proposta d’autore di Sentimental value su Sky Cinema 1.

Tra Lapponia I love iù e il disaster movie Geostorm: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone Lapponia I love iù (2026, 125’), regia di Ken-Are Bongo. Di cosa parla: Carmine, cresciuto nella malavita napoletana, eredita una villa in Finlandia ma per ottenerla deve passare due mesi tra i ghiacci con gli amici Enzo e Antonio. Lo scontro culturale è inevitabile, ma l’incontro con Sunnà e il sentimento per la Sami Maren Elle lo spingono a mettere in discussione il proprio passato. Con Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci, Sissi Jomppanen e un ricco cast. Genere: Drammatico.

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Italia 1 alle 21:28 schiera Geostorm (2017, 95’), diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris. La storia: un sistema di satelliti progettato per fermare i disastri climatici impazzisce e scatena tempeste catastrofiche su scala globale. Un ingegnere deve intervenire prima che sia troppo tardi. Genere: Drammatico.

La7 alle 22:50 offre Signs (2002, 106’), regia di M. Night Shyamalan, con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin, Cherry Jones. Un ex pastore scopre misteriosi cerchi nel grano e si trova a fronteggiare eventi che mettono a dura prova fede e famiglia. Genere: Drammatico.

TV8 alle 21:45 trasmette The Tunnel – Trappola nel buio (2019, 105’), di Pål Øie, con Lisa Carlehed, Thorbjørn Harr, Ylva Fuglerud. Un incendio in un tunnel norvegese innesca una corsa contro il tempo tra fumo, crolli e salvataggi disperati. Genere: Drammatico.

Sentimental value guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Sentimental value (2025, 133’), regia di Joachim Trier, con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Anders Danielsen Lie. Il ritorno del carismatico ma inaffidabile regista Gustav sconvolge l’equilibrio tra le sorelle Nora e Agnes, riaprendo ferite e rivalità quando a una giovane star di Hollywood viene affidato un ruolo cruciale. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action dalle 21:00: Black site – La tana del lupo (2022, 93’), di Sophia Banks, con Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney. In una prigione segreta, un detenuto letale fugge scatenando un piano mortale. Alle 22:40 segue Collateral (2004, 119’), di Michael Mann, con Tom Cruise e Jamie Foxx: un tassista si ritrova ostaggio di un killer in una notturna corsa contro il tempo. Generi: Thriller/Noir.

Sky Cinema Collection alle 21:15 riscopre Giù la testa (1971, 156’), capolavoro western di Sergio Leone con Rod Steiger e James Coburn. Un bandito messicano e un ex rivoluzionario irlandese uniscono le forze tra rapine e rivoluzione, in un’epopea di amicizia e disincanto. Genere: Western.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 risate con Una pallottola spuntata (2025, 85’), di Akiva Schaffer, con Liam Neeson e Pamela Anderson: Frank Drebin Jr. ostinato come il padre, indaga sul misterioso congegno P.L.O.T. Alle 22:30 tocca a Now You See Me 2 – I maghi del crimine (2016, 129’), di Jon M. Chu, con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo e Daniel Radcliffe: i quattro cavalieri tornano tra colpi di scena e illusionismo. Generi: Commedia/Azione.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Il signore delle formiche (2022, 134’), di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio, Elio Germano e Sara Serraiocco: il caso Braibanti e il clima dell’Italia degli anni ’60 tra processi e libertà negate. Alle 23:25 Nata per te (2024, 113’), di Fabio Mollo: Luca, single e gay, sogna di diventare padre e affronta un percorso complesso per l’affido di una neonata con sindrome di Down. Genere: Drammatico/Biografico.

Sky Cinema Family alle 21:00 spazio all’animazione con Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2021, 90’): i Minions al servizio del giovane Gru, tra furti e supercattivi. Alle 22:35 Un film Minecraft (2025, 101’), di Jared Hess, con Jason Momoa e Jack Black: quattro ragazzi catapultati nell’Overworld dovranno salvare un mondo cubico minacciato da Piglins e Zombie. Generi: Animazione/Avventura.

Sky Cinema Romance alle 21:00 c’è Sex and The City (2008, 148’), di Michael Patrick King, con Sarah Jessica Parker e il cast storico. Alle 23:30 Nessuno mi può giudicare (2011, 95’), di Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi e Raoul Bova: Alice, rimasta vedova e in difficoltà economiche, sceglie di reinventarsi tra imprevisti e nuovi legami. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 brividi italiani con Io sono l’abisso (2022, 126’), di Donato Carrisi: tre destini si incrociano tra segreti nascosti nei rifiuti, una ragazzina dal ciuffo viola e una porta verde che custodisce il male. Alle 23:10 L’uomo di neve (2017, 119’), di Tomas Alfredson, con Michael Fassbender e Rebecca Ferguson: un serial killer lascia un pupazzo come firma. Genere: Thriller.

Il brivido di Old e i cult di Bud Spencer e Bruce Lee: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 presenta Old (2021, 121’), di M. Night Shyamalan, con Gael García Bernal e Vicky Krieps: una spiaggia accelera il tempo e trasforma una vacanza in incubo. Alle 23:25 L’uomo del giorno dopo (1997, 178’), diretto e interpretato da Kevin Costner: in un’America post-apocalittica, un vagabondo ridà speranza impersonando un postino. Generi: Thriller/Western post-apocalittico.

Cine34 alle 21:00 risate con Bomber (1982, 112’), di Michele Lupo, con Bud Spencer e Jerry Calà: scazzottate e buon cuore sul ring. Alle 23:04 Il ragazzo del Pony Express (1986, 87’), di Franco Amurri, con Jerry Calà e Isabella Ferrari. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 va in onda Il sesso degli angeli (2021, 91’), di Leonardo Pieraccioni, con Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini. Di cosa parla: Don Simone eredita un bordello in Svizzera e prova a trasformarlo per salvare l’oratorio, tra dubbi di fede e conflitti interiori. Alle 22:40 Il ponte di Remagen (1969, 133’), di John Guillermin, con George Segal, Ben Gazzara, Robert Vaughn: l’ultimo ponte strategico sul Reno nel 1945. Genere: Guerra.

Rai 4 alle 21:20 adrenalina con Salt (2010, 100’), di Phillip Noyce, con Angelina Jolie e Liev Schreiber: un’agente della CIA accusata di essere una spia russa fugge per provare la propria innocenza. Alle 22:55 Sotto assedio – White House Down (2013, 137’), di Roland Emmerich, con Channing Tatum e Jamie Foxx: un attacco paramilitare alla Casa Bianca innesca una corsa per salvare il Presidente. Generi: Thriller/Azione.

20 alle 21:11 c’è Armor (2024, 89’), di Justin Routt, con Sylvester Stallone e Jason Patric. Un ex poliziotto, ora guardia giurata, resta intrappolato su un ponte pericolante con il figlio durante un assalto al furgone portavalori: lotta contro il tempo e contro i rapinatori. Alle 23:11 In the Blood (2014, 108’), di John Stockwell, con Gina Carano e Danny Trejo: una sposa affronta il mondo criminale per ritrovare il marito scomparso. Genere: Azione/Thriller.

Mediaset Italia2 alle 23:24 appuntamento con il classico di Dario Argento Profondo rosso (1975, 130’), con David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia, Clara Calamai, Macha Méril. Indagine ossessiva tra musica ipnotica e delitti: il capolavoro che ha definito il giallo all’italiana. Genere: Thriller.

Cielo alle 21:20 c’è I padroni della notte (2007, 117’), di James Gray, con Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall: un manager di nightclub legato alla malavita si trova diviso tra famiglia e criminalità. Alle 23:20 Il furore della Cina colpisce ancora (1971, 99’), di Lo Wei, con Bruce Lee: un giovane operaio scopre un traffico di droga nella fabbrica di ghiaccio e decide di reagire. Generi: Poliziesco/Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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