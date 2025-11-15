I film in onda in TV stasera, 15 novembre 2025: Ambra Angiolini e Anna Foglietta partono per un lungo viaggio Una serata ricchissima: dal fantasy Biancaneve e il cacciatore su Italia 1 all’avventura di Uncharted e di Mai Stati Uniti sui canali Sky.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 30 i titoli tra canali in chiaro, reti specializzate e pacchetto Sky Cinema, con scelte per tutti i gusti: dal fantasy Biancaneve e il cacciatore su Italia 1 al war movie Midway su Rete 4, fino all’avventura di Uncharted su Sky Cinema Collection.

Fantasy e azione con Biancaneve e il cacciatore: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 alle 21:33 propone Midway (2019, 138 minuti). Regia di Roland Emmerich. Con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti preparano una trappola per vincere la battaglia dell’atollo di Midway contro le forze giapponesi. Determinazione e orgoglio spingono le forze americane a cercare vendetta per l’attacco a Pearl Harbor, mentre i giapponesi avanzano sicuri della loro tecnologia. La vittoria non chiude però la guerra nel Pacifico.

Italia 1 alle 21:24 manda in onda Biancaneve e il cacciatore (2012, 127 minuti). Regia di Rupert Sanders. Con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Ian McShane, Sam Claflin, Eddie Izzard, Ray Winstone, Stephen Graham, Toby Jones, Bob Hoskins, Nick Frost. Dopo la morte del padre, la principessa Biancaneve vive nell’umiliazione sotto la crudele matrigna. Quando la regina scopre di essere stata superata in bellezza, incarica il cacciatore Eric di ucciderla, ma l’uomo si unisce alla ribellione della giovane. Con l’aiuto di sette nani, Biancaneve prepara un piano di vendetta.

Azione e crime con Colpi d’amore su Sky Cinema Uno: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Colpi d’amore (2025, 83 minuti). Regia di Jonathan Eusebio. Con Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Marshawn Lynch, Mustafa Shakir. Di cosa parla: Marvin Gable, agente immobiliare di Milwaukee, riceve una misteriosa busta rossa da Rose, ex complice creduta morta. Tra sicari, tradimenti e sopralluoghi trasformati in campi di battaglia, Marvin affronta il fratello Knuckles e un passato che ritorna. A seguire alle 22:45 The Alto Knights: I due volti del crimine (2025, 120 minuti), regia di Barry Levinson, con Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci, Michael Rispoli. New York anni ’50: Vito Genovese e Frank Costello, boss della malavita italoamericana, si contendono il potere in una sanguinosa rivalità. Genovese ordina l’assassinio di Costello per chiudere la guerra.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Il Grinta (2010, 110 minuti). Regia di Ethan Coen e Joel Coen. Con Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper. La storia: una giovane cerca giustizia per il padre ucciso, affidandosi a uno sceriffo dal grilletto facile. A seguire alle 23:10 Per un pugno di dollari (1964, 95 minuti). Regia di Sergio Leone. Con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch. Un pistolero giunge in una città divisa da due famiglie rivali e, fingendo alleanze, semina discordia per ottenere vendetta. Scoperto e torturato, tornerà per chiudere i conti.

Sky Cinema Collection alle 21:15 offre Uncharted (2022, 116 minuti). Regia di Ruben Fleischer. Con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. Avventura tra mappe, tesori e tradimenti. Alle 23:15 The legend of Tarzan (2016, 109 minuti). Regia di David Yates. Con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou. Azione nella giungla tra ritorni alle origini e macchinazioni coloniali.

Sky Cinema Action alle 21:00 inaugura la serata con Bastardi senza gloria (2009, 153 minuti). Regia di Quentin Tarantino. Con Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger, Michael Fassbender, Mélanie Laurent. In Francia occupata, una squadra di soldati ebrei americani dà la caccia ai nazisti. Dialoghi taglienti, violenza estrema e narrazione non convenzionale per una saga bellica fuori dagli schemi.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 lancia Se Dio vuole (2015, 81 minuti). Regia di Edoardo Falcone. Con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada. Un padre scettico e burbero deve fare i conti con le scelte del figlio e con un carismatico prete. Alle 22:35 Mai Stati Uniti (2012, 90 minuti). Regia di Carlo Vanzina. Con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia. Cinque estranei scoprono di essere fratelli e partono per spargere le ceneri del padre in Arizona, tra equivoci e legami che nascono strada facendo.

Sky Cinema Drama alle 21:00 ci fa vedere American Beauty (1999, 122 minuti). Regia di Sam Mendes. Con Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Mena Suvari, Wes Bentley. Ritratto corrosivo del sogno americano tra alienazione, desideri repressi e resa dei conti. Alle 23:05 Favolacce (2020, 98 minuti). Regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo. Con Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani. Nella periferia romana, dietro un’apparente normalità familiare, covano indifferenza e rabbia infantile verso un destino tragico.

Sky Cinema Family alle 21:00 ci propone una serata in compagnia di Madagascar (2005, 86 minuti). Regia di Eric Darnell e Tom McGrath. Quattro animali dello zoo di New York finiscono sull’isola di Madagascar, tra gag e avventure nella natura selvaggia. Alle 22:30 Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (2019, 103 minuti). Regia di Gail Mancuso. Con Dennis Quaid, Kathryn Prescott, Betty Gilpin. Un cane attraversa più vite per proteggere chi ama, in un racconto tenero e familiare.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda con The colour room (2021, 108 minuti). Regia di Claire McCarthy. Con Phoebe Dynevor, Matthew Goode, David Morrissey. Ritratto di una creativa caparbia che trova la propria voce nell’arte. Alle 22:55 Amore, bugie e calcetto (2008, 115 minuti). Regia di Luca Lucini. Con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Filippo Nigro. Un gruppo di amici scopre che il calcetto riflette sogni, amori e problemi della vita.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 inizia la serata con Omicidio nel West End (2022, 98 minuti). Regia di Tom George. Con Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Adrien Brody, Ruth Wilson. Anni Cinquanta a Londra: un delitto nel mondo del teatro costringe l’ispettore Stoppard e la giovane Stalker a indagare tra finzione e realtà. Alle 22:45 Into the ashes – Storia criminale (2019, 98 minuti). Regia di Aaron Harvey. Con Frank Grillo, James Badge Dale, Luke Grimes. Un passato violento riemerge e trascina un uomo verso scelte estreme.

Il brivido di Frantic e l’azione di Sisu: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:14 propone Frantic (1988, 119 minuti). Regia di Roman Polanski. Con Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuelle Seigner, John Mahoney. Un medico americano in viaggio a Parigi vede scomparire la moglie e si ritrova in un intrigo internazionale, tra quartieri malfamati e colpi di scena per ritrovarla.

Cine34 alle 21:00 c’è La moglie in vacanza… l’amante in città (1980, 97 minuti). Regia di Sergio Martino. Con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Un industriale intreccia relazioni e bugie che esplodono durante una vacanza a Courmayeur. Alle 23:11 L’insegnante balla… con tutta la classe (1979, 90 minuti). Regia di Giuliano Carnimeo. Con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali. Una prof di ginnastica rivoluziona un liceo con il ballo e salva la scuola vincendo una gara di rock acrobatico.

Rai Movie alle 21:10 va in onda con Tutta un’altra vita (2019, 103 minuti). Regia di Alessandro Pondi. Con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Giorgio Colangeli, Maurizio Lombardi. Un tassista romano assaggia per una settimana la vita lussuosa di un proprietario di villa e scopre emozioni nuove grazie a Lola, finché i veri padroni tornano a casa. Alle 22:55 Il sesto giorno (2000, 124 minuti). Regia di Roger Spottiswoode. Con Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport, Sarah Wynter, Tony Goldwyn. Fantascienza ad alta tensione sul tema della clonazione e dell’identità.

Rai 4 alle 21:20 da spazio a Sisu – L’immortale (2022, 91 minuti). Regia di Jalmari Helander. Con Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Onni Tommila, Mimosa Willamo. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, un uomo con una borsa d’oro viene derubato da nazisti in Lapponia e scatena la propria furia. Alle 22:50 Sotto assedio – White House Down (2013, 137 minuti). Regia di Roland Emmerich. Con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, James Woods. Un padre deve difendere il presidente e sua figlia da un attacco paramilitare alla Casa Bianca.

20 alle 21:30 ci propone l’appuntamento con Sfida tra i ghiacci (1994, 101 minuti). Regia di Steven Seagal. Con Steven Seagal, Michael Caine, Joan Chen, John C. McGinley. Avventura ad alta tensione tra ambiente estremo e scontri senza esclusione di colpi.

Mediaset Italia2 alle 21:15 propone il cult horror Halloween III – Il signore della notte (1983, 95 minuti). Regia di Tommy Lee Wallace. Con Tom Atkins, Stacy Nelkin, Dan O’Herlihy, Michael Currie. Un capitolo autonomo della saga, tra maschere maledette e inquietanti complotti. Alle 23:09 The witch (2016, 90 minuti). Regia di Robert Eggers. Con Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie. Nel XVII secolo, una famiglia ai margini del deserto vede sparire il neonato e fallire il raccolto. Le tensioni interne la lacerano, mentre una presenza sovrannaturale si nasconde nel bosco minacciando vita e fede.

