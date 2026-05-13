I film in onda in TV stasera: la comicità di Alessandro Siani o l'avventura con Harrison Ford? Dall’avventura Il richiamo della foresta su Italia 1 al cult The Prestige, passando per La rapina perfetta su Sky Cinema 1 e il dramma Nella valle di Elah su Iris

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 28 i film in palinsesto il 13 maggio 2026: si va dall’avventura di Il richiamo della foresta su Italia 1 all’heist movie La rapina perfetta su Sky Cinema 1, fino al dramma Nella valle di Elah su Iris.

Famiglia e avventura con Succede anche nelle migliori famiglie e Il richiamo della foresta: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: 21:45 – Succede anche nelle migliori famiglie (2024, 80′). Regia: Alessandro Siani. Cast: Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania. La storia segue Davide, che dopo la perdita del padre ritrova i legami con i fratelli. Quando la madre annuncia nuove nozze, emergono segreti a lungo taciuti in un racconto agrodolce di riconciliazione familiare. Genere: Commedia.

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Italia 1: 21:28 – Il richiamo della foresta (2020, 105′) di Chris Sanders. Cast: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford. Buck, cane domestico strappato alla tranquilla California, affronta l’asprezza dello Yukon tra posta, slitte e paesaggi estremi, riscoprendo il proprio istinto. A seguire, 23:27 – The Prestige (2006, 128′) di Christopher Nolan. Cast: Christian Bale, David Bowie, Hugh Jackman, Michael Caine, Piper Perabo, Scarlett Johansson. Genere: Fantasy.

Colpi e apocalisse con La rapina perfetta e World War Z: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: 21:15 – La rapina perfetta (2008, 110′) di Roger Donaldson. Cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays, James Faulkner, Alki David, Michael Jibson, Georgia Taylor, Richard Lintern, Peter Bowles. Un ex ladro viene coinvolto in un colpo alla Lloyd Bank di Londra e scopre un intrigo che tocca casa reale e servizi segreti. In seconda serata, 23:10 – World War Z (2013, 115′) di Marc Forster. Cast: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella Kertesz, Matthew Fox, David Morse, Fana Mokoena, Abigail Hargrove, Sterling Jerins, Ludi Boeken, Fabrizio Zacharee Guido, Grégory Fitoussi, Eric West, Julia Levy-Boeken, David Andrews, Elyes Gabel, Katrina Vasilieva, Pierfrancesco Favino. Un funzionario ONU in corsa contro il tempo per fermare una pandemia che trasforma gli umani in feroci infetti. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection: 21:15 – Grazie ragazzi (2023, 117′) di Riccardo Milani. Cast: Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Fabrizio Bentivoglio. Un attore disoccupato porta il teatro in carcere e scopre talenti inattesi, tra speranza e riscatto. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action: 21:00 – Bullitt (1968, 113′) di Peter Yates. Cast: Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn, Robert Duvall. Un classico poliziesco con inseguimenti leggendari per le strade di San Francisco. A seguire, 23:00 – Secret Team 355 (2021, 124′) di Simon Kinberg. Cast: Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Sebastian Stan, Penélope Cruz. Cinque spie da tutto il mondo uniscono le forze contro un’arma letale, dando vita al team 355. Genere: Thriller.

Sky Cinema Comedy: 21:00 – Una notte da leoni 3 (2013, 100′) di Todd Phillips. Cast: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie Chung, John Goodman, Melissa McCarthy, Justin Bartha, Heather Graham, Ed Helms, Ken Jeong, Gillian Vigman. La storia: il gruppo torna on the road per aiutare un amico, tra imprevisti e gag. Alle 22:45 – Brave ragazze (2019, 104′) di Michela Andreozzi. Cast: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli. Quattro donne negli anni Ottanta si travestono da uomini e svaligiano una banca per cambiare il proprio destino. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: 21:00 – In viaggio con Adele (2018, 80′) di A. Capitani. Cast: A. Haber, S. Serraiocco. Un attore cinico scopre di essere padre di una ragazza speciale e intraprende con lei un viaggio sospeso tra Puglia e ricordi. Alle 22:30 – Southpaw – L’ultima sfida (2015) di Antoine Fuqua. Cast: Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel McAdams, Naomie Harris, 50 Cent, e altri. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family: 21:00 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019, 104′) di Dean Deblois. Hiccup e Sdentato affrontano una minaccia che mette alla prova il loro legame e li spinge verso il loro destino. Alle 22:50 – Tutti per Uma (2021, 99′) di Susy Laude. Cast: Laura Bilgeri, Pietro Sermonti, Antonio Catania, Pasquale Petrolo, Dino Abbrescia. Sei uomini e un’azienda vinicola in crisi cambiano rotta grazie all’arrivo di Uma, ma ognuno ha un segreto. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance: 21:00 – Book Club – Tutto può succedere (2018, 104′) di Bill Holderman. Cast: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia. Quattro amiche rimescolano vita e sentimenti grazie a un club del libro molto speciale. Alle 22:50 – A proposito di Henry (1991, 108′) di Mike Nichols. Cast: Harrison Ford, Annette Bening, Bill Nunn, Mikki Allen. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense: 21:00 – Mickey 17 (2025, 137′) di Joon-ho Bong. Cast: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette. Mickey Barnes è un dipendente "sacrificabile" rigenerabile: missione su Niflheim tra morti e rinascite, con memoria quasi intatta. Alle 23:20 – Diabolik – Ginko all’attacco! (2022, 111′) di Antonio e Marco Manetti. Cast: Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice. Colpo ai gioielli, trappola di Ginko e un triangolo di vendetta e inganni con la Duchessa di Vallenberg. Genere: Giallo.

Il dramma Nella valle di Elah e altri cult: le proposte delle reti specializzate

Iris: 21:14 – Nella valle di Elah (2007, 120′) di Paul Haggis. Cast: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon, Josh Brolin, James Franco, Jason Patric. Genere: Drammatico.

Cine34: 21:00 – Una donna per amica (2014, 88′) di Giovanni Veronesi. Cast: Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valeria Solarino, Monica Scattini. Un’amicizia di lunga data si incrina quando arriva il matrimonio, tra scelte e maturità da raggiungere. Alle 23:02 – Amici come noi (2014, 90′) di Enrico Lando. Cast: Pio D’Antini, Alessandra Mastronardi, Maria Di Biase, Nicola Valenzano, Massimo Popolizio, e altri. Genere: Comico.

Rai Movie: 21:10 – Il patriota (2000, 158′) di Roland Emmerich. Cast: Mel Gibson, Heath Ledger, Jason Isaacs, Joely Richardson. Genere: Guerra.

Rai 4: 23:30 – Run (2020, 99′) di Aneesh Chaganty. Cast: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy, Bradley Sawatzky, Erik Athavale, Onalee Ames. Una ragazza in sedia a rotelle inizia a sospettare che la madre nasconda inquietanti segreti. Genere: Drammatico.

20: 21:11 – Barry Seal – Una storia americana (2017, 115′) di Doug Liman. Cast: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright Olsen, Jesse Plemons, Caleb Landry Jones. Un pilota arruolato dalla CIA finisce per trafficare armi e cocaina tra operazioni sotto copertura e cartello di Medellín. Genere: Drammatico.

Cielo: 21:20 – Volo Pan Am 73 (2016, 122′) di Ram Madhvani. Cast: Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Jim Sarbh e altri. Basato su fatti reali: il dirottamento del 1986 e il coraggio di una hostess che protegge i passeggeri. Alle 23:20 – Fila 19 – Incubo ad alta quota (2021, 77′) di Alexander Babaev. Cast: Svetlana Ivanova, Rinat Abushaev, Laila Berzins, Ashely Biski, Wolfgang Cerny. Una psicologa affronta allucinazioni legate a un passato tragico durante un volo. Genere: Horror.

Mediaset Italia2: 21:07 – L’ultimo squalo (1980, 88′) di Enzo G. Castellari. Cast: James Franciscus, Vic Morrow, Micaela Pignatelli, Joshua Sinclair, Giancarlo Prete, Massimo Vanni, Ennio Girolami. In una cittadina che festeggia il centenario, un grande squalo semina il terrore nonostante le misure di sicurezza. Genere: Drammatico.

Rai Premium: 21:20 – Purchè finisca bene – Seduci e scappa (2025, 100′) di Fabrizio Costa. Cast: Francesco Arca, Mariana Lancellotti, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato, Simone Grande, Nino Frassica. Alice, madre single calabrese, fugge con la figlia per sottrarla all’ex truffatore. Tra rifugi di provincia, nuovi legami e un piano audace sulle spiagge, dovrà scegliere come proteggere Diana e se fidarsi dell’amore. Genere: Sentimentale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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