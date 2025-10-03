I film in onda in TV stasera, venerdì 3 ottobre 2025: Ornella Muti e la sua storia (difficile) con Adriano Celentano Tutte le pellicole di stasera, venerdì 3 ottobre 2025: Il bisbetico domato sfida il coraggioso Robin Hood, guai seri per Clint Eastwood e Di Caprio Grande Gatsby

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Venerdì 3 ottobre 2025 trovate ben 30 film tra azione, avventura, commedia e classici: dall’epico Robin Hood su Italia 1 al nuovo thriller Companion su Sky Cinema 1 fino al raffinato Il grande Gatsby su Warner TV.

Le avventure di Robin Hood: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: 21:20 – La furia di un uomo – Wrath of man (Thriller, 2021, 118′) di Guy Ritchie, con Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar. Un uomo misterioso e freddo entra in una società che trasporta valori a Los Angeles e, quando la routine si spezza, si ritrova in una spirale di vendetta oscura e violenta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1: 21:23 – Robin Hood (Avventura, 2010, 140′) di Ridley Scott, con Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Matthew Macfadyen, William Hurt. Un’avventura ad alto tasso spettacolare che ripercorre la leggenda dell’arciere più famoso, tra battaglie e intrighi di corte.

La tensione di Companion: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: 21:15 – Companion (Thriller, 2025, 97′) di Drew Hancock, con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillen. Nella tenuta di un miliardario, un weekend sul lago si trasforma in incubo quando un androide da compagnia, progettato per assistere gli umani, impazzisce. Alle 23:00 – Blackhat (Thriller, 2015, 133′) di Michael Mann, con Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei: caccia a un cybercriminale tra Stati Uniti e Asia.

Sky Cinema 2: 21:15 – BlacKkKlansman (Biografico, 2018, 128′) di Spike Lee, con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace. La storia: la vera infiltrazione di un detective afroamericano nel Ku Klux Klan negli anni ’70.

Sky Cinema Action: 21:00 – I predatori dell’arca perduta (Avventura, 1981, 116′) di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman. Alle 23:00 – Twister (Drammatico, 1996, 100′) di Jan De Bont, con Helen Hunt, Bill Paxton: una studiosa di tornado, segnata da un trauma d’infanzia, tenta un esperimento rivoluzionario con il dispositivo Dorothy per raccogliere dati nel cuore della tempesta.

Sky Cinema Collection: 21:15 – Una notte da leoni 3 (Commedia, 2013, 100′) di Todd Phillips, con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, John Goodman: il gruppo torna on the road quando un vecchio amico è nei guai. Alle 23:00 – Una notte da leoni (Commedia, 2009, 100′) di Todd Phillips, con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis.

Sky Cinema Comedy: 21:00 – Gli anni belli (Commedia, 2022, 100′) di Lorenzo d’Amico de Carvalho, con Maria Grazia Cucinotta, Antonino Bruschetta, Romana Maggiora Vergano. Alle 22:45 – Miss F.B.I.: infiltrata speciale (Commedia, 2005, 115′) di John Pasquin, con Sandra Bullock, Regina King: un’agente indaga sul rapimento di amici a Las Vegas, affiancata da una collega in una missione piena di imprevisti.

Sky Cinema Drama: 21:00 – Elizabeth (Biografico, 1998, 124′) di Shekhar Kapur, con Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Joseph Fiennes. Di cosa parla: l’ascesa al trono di Elizabeth I e la necessità di esercitare il potere con fermezza tra pressioni politiche e affari di cuore. Alle 23:10 – Bernard e Doris – Complici amici (Commedia, 2007, 103′) di Bob Balaban, con Susan Sarandon, Ralph Fiennes.

Sky Cinema Family: 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale (Fantasy, 2001, 152′) di Chris Columbus, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. L’inizio della saga del giovane mago a Hogwarts.

Sky Cinema Romance: 21:00 – Il quiz dell’amore (Commedia, 2006, 92′) di Tom Vaughan, con James McAvoy, Rebecca Hall, Alice Eve. La storia: uno studente di umili origini si appassiona ai quiz universitari mentre il cuore lo mette davanti a scelte inattese. Alle 22:40 – Supernova (Drammatico, 2020, 93′) di Harry Macquinn, con Colin Firth, Stanley Tucci: un viaggio in camper diventa un intenso confronto con la malattia e il senso del tempo.

Sky Cinema Suspense: 21:00 – God is a bullet (Thriller, 2022, 156′) di Nick Cassavetes, con Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe, Jamie Foxx. Un detective si infiltra in un culto sinistro per salvare la figlia rapita e vendicare la moglie. Alle 23:05 – Topaz (Thriller, 1969, 125′) di Alfred Hitchcock, con Frederick Stafford, Dany Robin: intrighi di spionaggio in piena Guerra Fredda.

Il mito di Clint Eastwood in Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan: le proposte delle reti specializzate

Iris: 21:16 – Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan (Poliziesco, 1973, 124′) di Ted Post, con Clint Eastwood, David Soul, Hal Holbrook. Un capitolo iconico del detective Harry Callaghan tra vigilanti e giustizia spietata.

Cine34: 21:00 – Il bisbetico domato (Commedia, 1980, 95′) di Castellano & Pipolo, con Adriano Celentano, Ornella Muti. Alle 23:19 – Il burbero (Commedia, 1986, 104′) di Castellano & Pipolo, con Adriano Celentano, Angela Finocchiaro, Debra Feuer.

Rai Movie: 21:10 – La via del male (Musicale, 1958, 116′) di Michael Curtiz, con Elvis Presley, Carolyn Jones, Walter Matthau. New Orleans, anni ’50: Danny sogna la musica ma resta invischiato nella mala locale, tra amore e rischio. Alle 23:10 – Chloe – Tra seduzione e inganno (Drammatico, 2009, 96′) di Atom Egoyan, con Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried: una moglie assume un’escort per mettere alla prova la fedeltà del marito con conseguenze emotive imprevedibili.

Rai 4: 21:20 – Kung Fu Jungle (Azione, 2014, 100′) di Teddy Chan, con Donnie Yen, Charlie Yeung. Un maestro di arti marziali condannato per omicidio aiuta la polizia a fermare un killer che elimina campioni con tecniche letali. Alle 23:00 – Faster (Azione, 2011, 98′) di George Tillman jr., con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton: vendetta on the road a tutta adrenalina.

20: 21:00 – Star Trek (Fantascienza, 2009, 122′) di J.J. Abrams, con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana: il reboot che rilancia l’equipaggio dell’Enterprise tra origini e nuove minacce.

Warner TV: 21:30 – Il grande Gatsby (Drammatico, 2013, 141′) di Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire: fasti e abissi dell’età del jazz nel romanzo di Fitzgerald tra sogni, eccessi e disincanto.

Cielo: 21:20 – Elle (Thriller, 2016, 130′) di Paul Verhoeven, con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte. Un gioco psicologico di potere e desiderio che scardina certezze e ruoli.

Mediaset Italia2: 21:15 – Leatherface – Il massacro ha inizio (Horror, 2017, 90′) di Alexandre Bustillo e Julien Maury, con Stephen Dorff, Lili Taylor: origini e follia nell’universo di Non aprite quella porta. Alle 23:11 – No way up – Senza via di uscita (Drammatico, 2023, 90′) di Claudio Fäh, con Colm Meaney, Sophie McIntosh, Phyllis Logan: un gruppo di sopravvissuti è intrappolato nella coda di un aereo precipitato su una scogliera sottomarina, divisi tra l’attesa dei soccorsi e il rischio di affrontare squali e mancanza di ossigeno.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche