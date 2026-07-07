Il film "peggiore" della carriera di Alfred Hitchcock: è davvero così? Dove vederlo Tutti i film disponibili in TV nella serata di martedì 7 luglio 2026: spicca Topaz del maestro del brivido, accusato di essere mediocre e confuso. La programmazione

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Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 7 luglio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico. In palinsesto ci sono 29 film tra azione, dramma, commedia e thriller: dall’intenso 1917 su Rai Movie a Topaz di Alfred Hitchcock al toccante Shelter su Sky Cinema 1, fino alle risate di …e alla fine arriva Polly su Italia 1.

Sentimenti e risate con Memories su Canale 5: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 (21:20) propone Memories (2015, 117’, regia di Abdullah Oguz). Di cosa parla: Özgür è l’erede ribelle di una grande fortuna e, al compimento dei 18 anni, deve rispettare il rigido testamento del nonno tornando nel villaggio dell’infanzia e diplomandosi con una modesta rendita. Nel suo cammino riaffiora Elif, legame spezzato da bambini, che lo costringerà a fare i conti con promesse, responsabilità e sentimenti. Con Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde. Genere: Sentimentale.

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Italia 1 alle 21:32 porta in prima serata …e alla fine arriva Polly (2004, 90’, regia di John Hamburg) con Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman. Dopo il tradimento in luna di miele, un uomo prudente si innamora della caotica Polly e la sua vita ne viene stravolta tra imprevisti e situazioni esilaranti. A seguire alle 23:21 Libera uscita (2011, 115’, regia di Peter Farrelly) con Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer: due amici ottengono una "tregua matrimoniale" di una settimana con conseguenze comiche e imprevedibili. Genere: Commedia.

La7 alle 21:15 propone il thriller The Peacemaker (1997, 123’, regia di Mimi Leder) con George Clooney e Nicole Kidman. Nella Russia settentrionale lo scontro fra due treni, uno carico di testate nucleari, si rivela un attentato orchestrato. La dottoressa Julia Kelly e il colonnello Thomas Devoe si alleano per fermare una minaccia terroristica globale.

Nove alle 23:25 trasmette Ex (2009, 120’, regia di Fausto Brizzi) con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Silvio Orlando. Intrecci amorosi, seconde possibilità e imprevisti sentimentali in una commedia corale che racconta con ironia come gli "ex" possano tornare a complicare (o migliorare) la vita.

Il dramma di Shelter su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Shelter (2014, 105’, regia di Paul Bettany) con Jennifer Connelly, Anthony Mackie, Bruce Altman. A New York nasce un legame profondo tra due persone senza dimora, segnate dal passato e dalla dipendenza. Il loro incontro diventa una possibilità di riscatto, tra fragilità e sostegno reciproco. Alle 23:05 spazio al thriller Night hunter (2018, 98’, regia di David Raymond) con Henry Cavill, Ben Kingsley, Alexandra Daddario: un tenente e un vigilante affrontano un criminale legato a anni di rapimenti e omicidi.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone La rapina perfetta (2008, 110’, regia di Roger Donaldson) con Jason Statham e Saffron Burrows. Un colpo alla Lloyd Bank di Londra si trasforma in un intrigo ad alto rischio che coinvolge materiale scottante su reali e servizi segreti. Alle 22:55 Suicide squad (2016, 130’, regia di David Ayer) con Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne: una squadra di supercriminali è costretta a collaborare per salvare il mondo da una minaccia apocalittica. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection alle 21:15 punta sul thriller Angeli e demoni (2009, 138’, regia di Ron Howard) con Tom Hanks ed Ewan McGregor. Un furto di antimateria dal CERN e una scia di omicidi conducono il simbolista Robert Langdon nel cuore del Vaticano, alla vigilia del Conclave. Un’indagine serrata tra scienza, fede e cospirazioni.

Sky Cinema Comedy accende la serata alle 21:00 con Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive (2017, 104’, regia di S. Moore) con Mila Kunis e Kristen Bell: tre mamme affrontano l’arrivo delle proprie ingombranti madri tra gag e guai natalizi. Alle 22:50 Omicidio a Los Angeles (2021, 110’, regia di Tim Kirkby) con Charlie Hunnam, Mel Gibson, Lucy Fry. Una commedia nera tra crimine, doppi giochi e humor tagliente.

Sky Cinema Drama alle 21:00 offre The Fabelmans (2022, 151’, regia di Steven Spielberg) con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen. Sammy scopre il potere del cinema per raccontare la propria famiglia e crescere attraverso immagini che svelano verità e ferite. Un romanzo di formazione intimo e luminoso. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in prima serata Un bel giorno (2026, 93’, regia di Fabio De Luigi) con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Tommaso, papà single di quattro figlie, trova una nuova possibilità con Lara, ma segreti di famiglia rischiano di travolgere l’equilibrio appena trovato. Alle 22:40 Animali fantastici e dove trovarli (2016, 140’, regia di David Yates) con Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller: nel 1926 a New York una valigia piena di creature magiche scatena caos e meraviglia. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Topaz (1969, 125’, regia di Alfred Hitchcock) con Frederick Stafford, Michel Piccoli, Philippe Noiret: spionaggio e doppi giochi in piena Guerra Fredda tra Cuba, USA e Francia. Il film fu definito il "peggiore" del maestro della tensione. Ma è davvero così? Alle 23:10 Mona Lisa and the Blood Moon (2021, 106’, regia di Ana Lily Amirpour) con Kate Hudson, Ed Skrein: una donna con poteri straordinari evade da un manicomio nelle paludi di New Orleans e inizia un viaggio notturno di libertà e reinvenzione. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance alle 21:00 sceglie Aline – La voce dell’amore (2020, 128’, regia di Valérie Lemercier): libera ispirazione alla vita e alla carriera di una superstar dalla voce ineguagliabile, tra famiglia, sacrifici e palcoscenico. Alle 23:10 L’amore, in teoria (2025, 102’, regia di Luca Lucini) con Nicolas Maupas e Martina Gatti: Leone, studente di filosofia, scopre che l’amore non è solo un enigma da risolvere quando nella sua vita irrompe l’idealista Flor. Genere: Commedia.

L’intensità di 1917 su Rai Movie: le proposte delle reti specializzate

Iris apre la serata alle 21:14 con L’uomo dai sette capestri (1972, 120’, regia di John Huston) con Paul Newman, Ava Gardner, Jacqueline Bisset: un western crepuscolare firmato da un maestro di cinema. Alle 23:29 Catlow (1971, 104’, regia di Sam Wanamaker) con Yul Brynner, Richard Crenna, Leonard Nimoy. La storia: un ladro d’oro e bestiame in fuga e lo sceriffo-amico alle calcagna saranno costretti a un’alleanza contro un nemico comune. Genere: Western.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la commedia cult Piedipiatti (1991, 95’, regia di Carlo Vanzina) con Renato Pozzetto ed Enrico Montesano: coppia male assortita alle prese con un’indagine tra equivoci e risate. Alle 22:57 Missione eroica – I pompieri 2 (1987, 93’, regia di Giorgio Capitani) con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Christian De Sica: una squadra pasticciona tenta l’impresa impossibile durante un incendio in un pozzo petrolifero. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 presenta 1917 (2019, 110’, regia di Sam Mendes) con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Due giovani soldati devono consegnare un messaggio cruciale oltre le linee nemiche per evitare un massacro. Un’esperienza immersiva di guerra e fratellanza. Alle 23:05 La ragazza dei tulipani (2017, 110’, regia di Justin Chadwick) con Alicia Vikander, Christoph Waltz, Dane DeHaan, Judi Dench. Amsterdam, XVII secolo: tra arte, mercanti e la bolla dei bulbi di tulipano, un amore proibito mette in crisi un matrimonio combinato. Genere: Drammatico.

Rai 4 alle 21:20 manda in onda La baia del silenzio (2020, 93’, regia di Paula van der Oest) con Claes Bang, Olga Kurylenko, Brian Cox. Un uomo crede all’innocenza della moglie per la morte del figlio, ma le indagini disvelano verità devastanti legate al passato e a un crimine irrisolto. Alle 22:50 La maledizione del cuculo (2023, 98’, regia di Mar Targarona) con Belén Cuesta e Jorge Suquet: una vacanza con scambio casa si trasforma in incubo quando i proprietari tedeschi rivelano sinistre intenzioni. Genere: Thriller.

20 alle 21:10 offre Man of Tai Chi (2013, 105’, regia di Keanu Reeves) con Tiger Hu Chen, Keanu Reeves, Iko Uwais. Arti marziali adrenaliniche tra tradizione e tornei clandestini a Hong Kong. Alle 23:28 Le regine del crimine (2019, 102’, regia di Andrea Berloff) con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss: tre donne prendono in mano gli affari della mafia irlandese nella New York del 1978, rivelandosi spietate e determinate. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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