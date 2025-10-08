I film in onda in TV stasera, 8 ottobre 2025: Kevin Costner gravemente malato e un capolavoro con Al Pacino
Tutte le migliori pellicole in onda stasera, mercoledì 8 ottobre 2025: da 3 Days to Kill a Serpico, dal matrimonio di Ambra Angiolini a Gwyneth Paltrow "galeotta"
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 22 film tra action, fantascienza, commedie e grandi drammi sono pronti a soddisfare ogni gusto: dall’adrenalinico 3 Days to Kill su Italia 1 al blockbuster Battleship su 20, passando per l’esperienza immersiva di Gravity su Sky Cinema 2.
Adrenalina e intrighi con 3 Days to Kill: le proposte delle reti in chiaro
Italia 1 (21:24) propone 3 Days to Kill (2014, 117’). Regia di McG. Cast: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard, Connie Nielsen, Scott Burn, Richard Sammel, Tómas Lemarquis, Eriq Ebouaney. Di cosa parla: un ex agente segreto, gravemente malato, accetta una missione in cambio di un farmaco sperimentale. Nei tre giorni a disposizione dovrà bilanciare lavoro, famiglia ed effetti collaterali, in un thriller che alterna action e tensione emotiva.
Il viaggio nello spazio di Gravity: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 2 apre la serata alle 21:15 con Gravity (2013, 90’). Regia di Alfonso Cuaron. Cast: Sandra Bullock, George Clooney, Paul Sharma. La storia: un disastro in orbita costringe due astronauti a una lotta disperata per la sopravvivenza tra silenzi cosmici e meraviglia visiva. A seguire, 22:50, The Fabelmans (2022, 151’). Regia di Steven Spielberg. Cast: Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Oakes Fegley. Un giovane cineasta scopre il potere delle immagini raccontando la sua famiglia tra sogni, fragilità e vocazione artistica.
Sky Cinema Action alle 21:00 presenta Miami Vice (2006, 134’). Regia di Michael Mann. Cast: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris, Ciaran Hinds, Justin Theroux, Luis Tosar. Trama: Sonny e Rico si infilano in un cartello internazionale di narcotici tra neon, pioggia tropicale e azione iper-realistica. In seconda serata, 23:15, Batman e Robin (1997, 124’). Regia di Joel Schumacher. Cast: George Clooney, Chris O’Donnel, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Alicia Silverstone. Un’avventura fumettistica tra gelo di Mr. Freeze e fascino letale di Poison Ivy.
Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre Compromessi sposi (2019, 90’). Regia di Francesco Miccichè. Cast: Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Dino Abbrescia, Rosita Celentano, Elda Alvigini. Di cosa parla: due padri agli antipodi Nord-Sud fanno di tutto per sabotare il matrimonio-lampo dei figli, tra pregiudizi e risate. Alle 22:35, Insospettabili sospetti (2017, 95’). Regia di Zach Braff. Cast: Morgan Freeman, Michael Caine, Ann-Margret, Joey King. Tre amici, truffati dalla banca, pianificano una rapina con l’aiuto di un esperto improvvisato.
Sky Cinema Drama alle 21:00 trasmette Uno di noi (2020, 113’). Regia di Thomas Bezucha. Cast: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart. Trama: dopo un lutto, due nonni affrontano una famiglia violenta per salvare il nipote. Alle 23:00, Shoshana (2024, 119’). Regia di Michael Winterbottom. Cast: Harry Melling, Douglas Booth, Gina Bramhill, Irina Starshenbaum, Matthew T. Reynolds. Un duello di nervi tra poliziotti britannici e il carismatico Avraham Stern nella Palestina del Mandato.
Sky Cinema Family alle 21:00 propone Dolcissime (2019, 85’). Regia di Francesco Ghiaccio. Cast: Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Valeria Solarino. La storia: tre amiche trasformano fragilità e body shaming in forza, tra allenamenti e amicizia. Alle 22:30, Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro (2008, 106’). Regia di Iain Softley. Cast: Brendan Fraser, Andy Serkis, Eliza Bennett, Paul Bettany, Jim Broadbent, Helen Mirren, Sienna Guillory. Un lettore capace di "liberare" i personaggi dai libri affronta un’avventura per riportare indietro chi ama.
Sky Cinema Romance alle 21:00 manda in onda Emma (1996, 110’). Regia di Douglas McGrath. Cast: Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Greta Scacchi, Toni Collette, Alan Cumming. Di cosa parla: a Highbury, l’improvvisata "cupido" Emma innesca corteggiamenti e malintesi deliziosamente british. Alle 23:05, Per tutta la vita (2021, 101’). Regia di Paolo Costella. Cast: Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu. Un matrimonio rimesso in discussione travolge quattro coppie tra rivelazioni e scelte di cuore.
Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta Hole – L’abisso (2019, 90’). Regia di Lee Cronin. Cast: Seana Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen, James Cosmo, Simone Kirby. Trama: in una casa isolata, il ritorno del figlio dai boschi porta con sé un inquietante sospetto di scambio. Alle 22:35, Criminal (2016, 113’). Regia di Ariel Vromen. Cast: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds, Jordi Mollà, Michael Pitt, Gal Gadot, Scott Adkins, Antje Traue. Una corsa contro il tempo: i ricordi di un agente CIA vengono innestati nella mente di un criminale per fermare un attacco imminente.
Battleship guida la serata: le proposte delle reti specializzate
Iris (21:17) propone La ragazza di Stillwater (2021, 140’). Regia di Tom McCarthy. Cast: Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan, Lilou Siauvaud. La storia: un padre intraprende un percorso doloroso e ostinato per aiutare la figlia coinvolta in un caso giudiziario in Francia, tra colpa, verità e redenzione.
Cine34 alle 21:00 presenta Caccia al tesoro (2017, 90’). Regia di Carlo Vanzina. Cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Rossi, Max Tortora, Christiane Filangieri, Francesco Di Leva, Gennaro Guazzo. Una commedia degli equivoci che insegue la fortuna tra Napoli e imprevisti travolgenti. In seconda serata, 23:06, Volesse il cielo (2001, 90’). Regia di Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino, Maurizio Casagrande, Biagio Izzo. Di cosa parla: un misterioso uomo senza memoria e un’indagine piena di incidenti, incontri e risate.
Rai Movie (21:10) riscopre Serpico (1973, 130’). Regia di Sidney Lumet. Cast: Al Pacino (non indicato in elenco cast), Barbara Eda-Young, Jack Kemoe, John Randolph. Un poliziotto idealista denuncia la corruzione interna, pagando sulla propria pelle il prezzo dell’integrità.
Rai 4 alle 21:20 offre Fuori dall’oscurità (2024, 87’). Regia di Andrew Cumming. Cast: Chuku Modu, Kit Young, Safia Oakley-Green, Iola Evans, Luna Mwezi, Rosebud Melarkey. Trama: nell’Età della Pietra un gruppo in cerca di una nuova terra è braccato da una creatura primordiale. A seguire, 22:50, The Northman (2022, 140’). Regia di Robert Eggers. Cast: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy. Un principe norreno, cresciuto in armi, approda in Islanda per vendicare il padre usurpato dallo zio.
20 (21:09) schiera Battleship (2012, 131’). Regia di Peter Berg. Cast: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Hamish Linklater, Josh Pence. Di cosa parla: un’alleanza internazionale combatte un’invasione aliena tra mare, cielo e terra, con tecnologia estrema e coraggio umano in prima linea.
