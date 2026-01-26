I film in onda in TV stasera, 26 gennaio 2026: Checco Zalone raddoppia, cosa succede stasera Il dominatore del box office stasera in TV con due pellicole, Tolo Tolo e Cado dalle nubi: dove vederle e tutta la programmazione di oggi, lunedì 26 gennaio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 31 i film disponibili il 26 gennaio 2026, tra azione, drammi, biopic e commedie per tutti i gusti. Tra i titoli di punta spiccano una doppietta del campioni d’incassi Checco Zalone, Io vi troverò su Italia 1, World War Z su 20 e Sulle ali dell’onore su Rai 2.

Azione con Io vi troverò: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:20 — Sulle ali dell’onore (2022, 138′, regia di J.D. Dillard). La vera storia di Jesse Leroy Brown, primo pilota di caccia afroamericano della Marina degli Stati Uniti, e del tenente Tom Hudner. In piena guerra di Corea, missioni rischiosissime cementano un’amicizia fatta di lealtà, coraggio e sacrificio, trasformandoli in simboli di eroismo. Con Glen Powell, Serinda Swan, Jonathan Majors, Thomas Sadoski, Joseph Cross e Joe Jonas. Genere: Drammatico.

Italia 1, ore 21:27 — Io vi troverò (2008, 93′, regia di Pierre Morel). Di cosa parla: un cult dell’azione con Liam Neeson, affiancato da Famke Janssen, Maggie Grace, Leland Orser e Xander Berkeley. Un ex agente è disposto a tutto pur di salvare la figlia. Genere: Azione.

La7, ore 23:00 — Pelé (2016, 104′, regia di Michael Zimbalist e Jeff Zimbalist). Dall’infanzia difficile alla gloria mondiale del 1958: il ritratto appassionante del campione che ha ispirato un’intera nazione, con Kevin De Paulha, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Marianna Nunes, Diego Boneta e Vincent D’Onofrio. Genere: Biografico.

Nove, ore 21:30 — Reazione a catena (1996, 106′, regia di Andrew Davis). Un giovane meccanico-inventore e una fisica finiscono nel mirino dell’FBI, della polizia e del loro stesso professore dopo aver scoperto una formula rivoluzionaria per l’energia dall’idrogeno. Con Keanu Reeves, Morgan Freeman e Joanna Cassidy. Genere: Avventura.

Brividi con I peccatori e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — I peccatori (2025, 137′, regia di Ryan Coogler). Due fratelli gemelli, decisi a lasciarsi alle spalle un passato turbolento, tornano nella città natale e scoprono che un male più grande li attende. Una sfida di sopravvivenza e redenzione con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Buddy Guy e Jack O’Connell. Genere: Horror.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Tolo Tolo (2020, 90′, regia di Checco Zalone). Un ristoratore in fuga dai debiti si ritrova in Africa e poi in un viaggio della speranza verso l’Italia, tra satira e risate. Con Checco Zalone, Barbara Bouchet e Nicola Di Bari. Genere: Commedia. A seguire, ore 22:55 — Cado dalle nubi (2009, 99′, regia di Gennaro Nunziante). Un sognatore che aspira alla musica si trasferisce a Milano, tra provini, incontri e un nuovo amore. Con Checco Zalone, Dino Abbrescia e Giulia Michelini. Genere: Comico.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Shark – Il primo squalo (2018, 98′, regia di Jon Turteltaub). Un mostruoso Megalodon riemerge dagli abissi: per fermarlo serve il coraggio di un esperto sub. Con Jason Statham, Bingbing Li e Rainn Wilson. Genere: Azione. A seguire, ore 22:55 — Pacific rim – la rivolta (2017, 95′, regia di S. DeKnight). Jaeger contro nuovi Kaiju in un sequel muscolare. Con A. Arjona e S. Eastwood. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — Trafficanti (2016, 114′, regia di Todd Phillips). Ispirato a una storia vera: due giovani avviano un business di armi e finiscono in un vortice di guai. Con Miles Teller, Jonah Hill, Bradley Cooper e Ana de Armas. Genere: Commedia. Alle ore 23:00 — Game Night – Indovina chi muore stasera? (2018, 93′, regia di John Francis Daley e Jonathan Goldstein). Una serata tra amici diventa un caos di colpi di scena da ridere. Con Rachel McAdams, Jason Bateman e Kyle Chandler. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Blackbird – L’ultimo abbraccio (2019, 97′, regia di Roger Michell). Una donna malata terminale riunisce la famiglia per un ultimo, intenso fine settimana. Con Susan Sarandon, Kate Winslet, Sam Neill, Mia Wasikowska e Rainn Wilson. Genere: Drammatico. Alle ore 22:45 — La migliore offerta (2013, 124′, regia di Giuseppe Tornatore). Con Geoffrey Rush, Jim Sturgess e Sylvia Hoeks. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Non si scherza col fuoco (2019, 96′, regia di Andy Fickman). Un team di vigili del fuoco si improvvisa babysitter per tre fratellini salvati da un incendio. Con John Cena, Keegan-Michael Key e John Leguizamo. Genere: Commedia. Alle ore 22:40 — Bambi (2024, 78′, regia di Michel Fessler). La crescita, il lutto e la rinascita del cerbiatto più famoso del bosco, sostenuto dal padre e dagli amici. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — La casa sul lago del tempo (2006, 105′, regia di Alejandro Agresti). Una corrispondenza intensa tra una dottoressa e un architetto svela un segreto: vivono in epoche diverse e devono superare la barriera del tempo. Con Keanu Reeves, Sandra Bullock e Christopher Plummer. Genere: Sentimentale. Alle ore 22:45 — Autumn in New York (2000, 106′, regia di Joan Chen). Un maturo playboy e una giovane donna malata vivono un amore tanto intenso quanto fragile. Con Richard Gere e Winona Ryder. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense, ore 21:45 — I peccatori (2025, 137′, regia di Ryan Coogler). Due gemelli cercano un nuovo inizio ma si trovano ad affrontare un male oscuro che li richiama a sé. Con Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld. Genere: Horror.

Apocalisse con World War Z e le proposte delle reti specializzate

20, ore 21:09 — World War Z (2013, 115′, regia di Marc Forster). Un funzionario ONU viaggia contro il tempo per fermare un’epidemia che trasforma gli uomini in zombie feroci, mentre tenta di proteggere la propria famiglia. Con Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale e, tra i comprimari, Pierfrancesco Favino. Genere: Azione. A seguire, ore 23:22 — Independence Day (1996, 144′, regia di Roland Emmerich). Con Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell, Robert Loggia e Will Smith. Genere: Drammatico.

Rai 4, ore 21:20 — E venne il giorno (2008, 91′, regia di M. Night Shyamalan). Un evento misterioso stermina in modo inspiegabile e getta nel panico gli Stati Uniti. Elliot, professore, tenta la fuga con la famiglia tra sospetti di terrorismo e una minaccia più grande dell’uomo. Con Mark Wahlberg e Zooey Deschanel. Genere: Drammatico. Alle ore 22:50 — The innocents (2021, 135′, regia di Eskil Vogt). Bambini in un nuovo quartiere scoprono inquietanti poteri paranormali. L’innocenza lascia il posto a qualcosa di perturbante. Con Rakel Lenora Fløttum e Alva Brynsmo Ramstad. Genere: Drammatico.

Rai Movie, ore 21:10 — Soldato blu (1970, 114′, regia di Ralph Nelson). Dopo due anni tra i Cheyenne, Kathy viene "liberata" dai soldati. Capisce le ragioni degli indiani, ma la spedizione militare procede verso il massacro. Un giovane soldato, innamorato di lei, si rifiuta di ubbidire. Con Candice Bergen e Peter Strauss. Genere: Western. Alle ore 23:10 — Piccolo grande uomo (1970, 142′, regia di Arthur Penn). Un bianco cresciuto tra i nativi attraversa guerre e tragedie, testimone di una celebre battaglia. Con Dustin Hoffman e Faye Dunaway. Genere: Western.

Iris, ore 21:17 — Il diario di Anna Frank (2016, 128′, regia di Hans Steinbichler). La famiglia Frank si nasconde ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni naziste. Anna annota emozioni, paure e il primo amore per Peter, fino all’arresto e alla deportazione. Con Lea van Acken e Martina Gedeck. Genere: Drammatico.

Cine34, ore 21:00 — La vita è una cosa meravigliosa (2010, 103′, regia di Carlo Vanzina). Un poliziotto addetto alle intercettazioni osserva incroci di vite tra affari, giornalismo e amori, scoprendo segreti e il senso della felicità. Con Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme e Gigi Proietti. Genere: Commedia. Alle ore 23:03 — Dottor Jekyll e gentile signora (1979, 107′, regia di Steno). Un elisir "al contrario" trasforma uno scienziato in buono, sabotando una multinazionale senza scrupoli. Con Paolo Villaggio ed Edwige Fenech. Genere: Commedia.

Rai Premium, ore 21:20 — Valzer di Natale a Parigi (2023, 84′, regia di Michael Damian). Emma incontra Leo, professionista in crisi con la danza. Un’ultima occasione a Parigi per stupire tutti in gara. Con Jen Lilley e Matthew Morrison. Genere: Sentimentale. Alle ore 22:50 — Un Natale non proprio regale (2023, 84′, regia di Jonathan Wright). Una giornalista cerca l’intervista impossibile a un conte eremita, ma la famiglia reale fa passare un giardiniere per il nobile scomparso. Con Brooke D’Orsay e Will Kemp. Genere: Sentimentale.

Cielo, ore 21:15 — Filip (2024, 125′, regia di Michal Kwiecinski). 1943, un ebreo polacco fugge dal ghetto di Varsavia e si finge francese a Francoforte. Dietro la nuova identità, una vendetta personale contro i nazisti. Con Eryk Kulm e Victor Meutelet. Genere: Guerra. Alle ore 23:25 — Kickboxer – Il nuovo guerriero (1989, 98′, regia di Mark Disalle e David Worth). Dopo la paralisi del fratello, Kurt si allena per sfidare il campione Tong Po. Tenacia e sacrificio verso la resa dei conti. Con Jean-Claude Van Damme. Genere: Azione.

