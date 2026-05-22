I film in TV stasera: la coppia Germano-Servillo contro i dinosauri di Jurassic World Dal kolossal Jurassic World su Italia 1 al crime d’autore Iddu - L’ultimo Padrino su Rai 3, passando per l’azione di Sotto assedio – White House Down su Sky Cinema 1 e il classico C’era una volta il West su Sky Cinema Collection

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 30 film per tutti i gusti: dal fenomeno pop Jurassic World su Italia 1 all’intenso Iddu – L’ultimo Padrino su Rai 3, fino all’adrenalina di Sotto assedio – White House Down su Sky Cinema 1.

Avventura e tensione con Jurassic World: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – Alle 21:20 arriva Iddu – L’ultimo Padrino (2024, 130’), regia di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi. Dopo gli anni di carcere per mafia, Catello, politico esperto ma in disgrazia, riceve dai Servizi la proposta di collaborare alla cattura di Matteo, suo figlioccio e ultimo grande latitante. La storia si muove tra ambiguità morali e opportunità di riscatto, con un cast di altissimo livello e un impianto drammatico teso.

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Italia 1 – Alle 21:28 spazio al colossal di fantascienza Jurassic World (2015, 124’), regia di Colin Trevorrow, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D’Onofrio, Omar Sy, Nick Robinson, Ty Simpkins e un ricchissimo cast. Genere: Fantascienza. Un ritorno nel leggendario universo dei dinosauri con produzione spettacolare e cast stellare.

Azione ad alta tensione con Sotto assedio – White House Down: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 Sotto assedio – White House Down (2013, 137’), regia di Roland Emmerich, con Channing Tatum e Jamie Foxx: un agente in visita alla Casa Bianca con la figlia si ritrova a difendere il Presidente da un assalto paramilitare. Di cosa parla: un assedio spettacolare con ritmo serrato e set-piece adrenaliniche. In seconda serata, alle 23:30, L’ultima notte di Amore (2023, 124’), regia di Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino: a un passo dalla pensione, un tenente di polizia indaga sull’omicidio di un collega, tra dubbi, affetti e una verità che brucia.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 Red Snake (2019, 112’), regia di Caroline Fourest, con Dilan Gwyn, Amira Casar, Camelia Jordana, Esther Garrel, Maya Sansa. La storia: una giovane yazida sfugge alla schiavitù dell’Isis e si unisce a un reparto di combattenti donne per riconquistare dignità e futuro. Alle 23:00 La mummia – Il ritorno (2001, 124’), regia di Stephen Sommers, con Brendan Fraser e Rachel Weisz: avventura fantasy ricca di effetti speciali.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 L’ultima tentazione di Cristo (1988, 161’), regia di Martin Scorsese, con Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey. Di cosa parla: un ritratto potente e controverso di Gesù, attraversato dal dubbio e dalla fragilità umana, fino alla visione di un destino alternativo durante la crocifissione.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Pedro galletto coraggioso: Missione Africa (2021, 90’), regia di Gabriel e Rodolfo Riva Palacio Alatriste. Un galletto e la sua compagna affrontano singolari collezionisti di uova dorate in Congo per riportare a casa i piccoli. A seguire, alle 22:35, il fantasy Stardust (2007, 128’), regia di Matthew Vaughn, con Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer e Robert De Niro.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Amiche da morire (2012, 103’), regia di Giorgia Farina, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore: tre donne in un’isoletta del Sud si ritrovano complici loro malgrado, attirando i sospetti del commissario Malachia. Alle 22:45 La mia ombra è tua (2022, 107’), regia di Eugenio Cappuccio, con Marco Giallini e Giuseppe Maggio: un road movie generazionale verso Milano tra imprevisti, social e resa dei conti col passato.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Downtown Abbey – Il film (2019, 122′). regia di Michael Engler, con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter e Raquel Cassidy. Sequel dell’omonima serie televisiva, dove la famiglia Crawley e la sua servitù si preparano all’arrivo del re Giorgio V e della regina Maria, una prestigiosa visita che scatenerà però intrighi, scandali e storie d’amore. Alle 23:05 torna la commedia sentimentale Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005, 118’), regia di Andy Tennant, con Will Smith, Eva Mendes e Kevin James.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 American night (2021, 122’), regia di Alessio Jim Della Valle, con Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Paz Vega: un furto nel mondo dell’arte mette in rotta di collisione un boss che sogna la tela perfetta e un mercante abilissimo nei falsi. Alle 23:10 Possession: L’appartamento del diavolo (2020, 104’), regia di Albert Pintó: una famiglia nella Madrid anni ’70 scopre di vivere in una casa infestata.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 C’era una volta il West (1968, 178’), regia di Sergio Leone, con Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards. Un magnate delle ferrovie scatena un killer per conquistare una terra. La signora McBain e un misterioso pistolero, Armonica, cercano giustizia in un capolavoro del western all’italiana.

Intrighi e identità con Identità violate: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:15 Identità violate (2004, 103’), regia di D.J. Caruso, con Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Olivier Martinez: thriller dalle atmosfere avvolgenti. Alle 23:25 Radioactive (2019, 103’), regia di Marjane Satrapi, con Rosamund Pike e Sam Riley. La storia: tra Parigi e i laboratori, la straordinaria scoperta che cambierà la scienza e gli scandali che segneranno la vita privata della protagonista.

Cine34 – Alle 21:00 la grande commedia italiana con Don Camillo e l’onorevole Peppone (1955, 94’), regia di Carmine Gallone, con Fernandel e Gino Cervi. Alle 23:05 Din Don – Un paese in due (2021, 84’), regia di Paolo Geremei, con Enzo Salvi: un prete fuori dagli schemi sogna una famiglia mentre finisce in un’indagine su una banca etica.

Rai Movie – Alle 21:10 K-Pax – Da un altro mondo (2001, 120’), regia di Iain Softley, con Kevin Spacey e Jeff Bridges: commedia dai toni fantastici e riflessivi. Alle 23:10 Il letto racconta… (1959, 110’), regia di Michael Gordon, con Rock Hudson e Doris Day. Di cosa parla: due vicini condividono una linea telefonica e, tra equivoci e rivelazioni, sboccia una romantica alchimia.

Rai 4 – Alle 21:20 Sisu – L’immortale (2022, 91’), regia di Jalmari Helander: al termine della Seconda Guerra Mondiale, un uomo con una borsa piena d’oro viene derubato dai nazisti in Lapponia. La sua vendetta sarà implacabile. Alle 22:50 Salt (2010, 100’), regia di Phillip Noyce, con Angelina Jolie e Liev Schreiber: spionaggio e colpi di scena in un thriller ad alta tensione.

20 – Alle 21:14 il poliziesco d’azione Programmato per uccidere (1990, 89’), regia di Dwight H. Little, con Steven Seagal, Joanna Pacula, Keith David. Alle 23:03 Attacco al potere (1998, 116’), regia di Edward Zwick, con Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening: genere Azione.

Cielo – Alle 21:20 Ritratto della giovane in fiamme (2019, 120’), regia di Céline Sciamma, con Noémie Merlant e Adèle Haenel. Marianne deve ritrarre Héloise, giovane riluttante al matrimonio: tra sguardi e silenzi nasce un legame profondo. Alle 23:30 Strange way of life (2023, 60’), regia di Pedro Almodóvar, con Pedro Pascal ed Ethan Hawke: due uomini si ritrovano dopo anni, tra passato irrisolto e sentimenti che riaffiorano.

Mediaset Italia2 – Alle 21:01 Obbligo o verità (2018, 100’), regia di Jeff Wadlow, con Lucy Hale e Tyler Posey. Un gioco innocente si trasforma in una maledizione: chi non dice la verità o non esegue la "penitenza" paga con la vita. Alle 23:00 La notte del giudizio (2013, 85’), regia di James DeMonaco, con Ethan Hawke e Lena Headey: in una distopia in cui per 12 ore ogni crimine è legale, una famiglia è costretta a difendersi fino all’ultimo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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