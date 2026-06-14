Da rom-com a incubo infinito: 6 film (e dove vederli) che ti fanno cambiare idea sull’amore
Iniziano con appuntamenti perfetti, fughe romantiche e storie d’amore da sogno. Poi tutto precipita tra ossessioni, orrore psicologico e colpi di scena disturbanti.
L’amore può essere meraviglioso, ma il cinema ci ha insegnato che può trasformarsi anche nel peggior incubo immaginabile. Negli ultimi anni diversi registi hanno giocato con le aspettative del pubblico, presentando storie che sembrano romantiche commedie sentimentali per poi virare improvvisamente verso l’horror, il thriller psicologico o il body horror più inquietante. Il risultato? Film capaci di sorprendere e mettere a disagio allo stesso tempo. Ecco sei titoli da recuperare se amate le storie d’amore… ma con un lato decisamente oscuro.
Fresh (2022): il principe azzurro non esiste
Noa è stanca delle app di incontri e dei continui appuntamenti fallimentari. Quando conosce l’affascinante Steve in un supermercato, sembra finalmente aver trovato l’uomo giusto. I primi minuti di Fresh hanno tutti gli ingredienti della classica rom-com moderna, ma la situazione prende una piega terrificante quando la protagonista scopre che il suo nuovo compagno nasconde appetiti decisamente particolari. Il film di Mimi Cave utilizza l’horror per raccontare le paure del dating contemporaneo, trasformando il sogno romantico in un’esperienza da incubo.
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Dove vederlo: Disney+.
Get Out (2017): quando conoscere i suoceri diventa un incubo
Chris e Rose sembrano una coppia felice e innamorata. Lui accetta di trascorrere un weekend con la famiglia di lei, convinto di affrontare soltanto l’imbarazzo tipico del primo incontro con i futuri suoceri. Ma qualcosa non torna. Con grande abilità, Jordan Peele trasforma una premessa quasi da commedia romantica in uno degli horror psicologici più influenti degli ultimi anni. Dietro sorrisi e buone maniere si nasconde infatti una realtà molto più inquietante.
Dove vederlo: Netflix e Prime Video
Together (2025): troppo amore può fare male
Tra gli ultimi arrivati troviamo un body horror dai risvolti davvero estremi. Tim e Millie sono una coppia che decide di trasferirsi in campagna per ricominciare. Sembra l’inizio di una classica storia sentimentale fatta di seconde possibilità, ma l’arrivo di una misteriosa forza soprannaturale cambia tutto. Il film mescola romanticismo, horror e body horror in modo originale, portando il concetto di "essere inseparabili" a conseguenze estreme e decisamente disturbanti.
Dove vederlo: A noeleggio su Amazon Prime Video
Companion (2025): la relazione perfetta non esiste
Presentato inizialmente come una storia d’amore dal tono leggero e ironico, Companion nasconde molto più di quanto lasci intendere. La pellicola gioca con le dinamiche di coppia e con il desiderio di avere accanto il partner ideale, trasformando gradualmente la narrazione in un thriller horror ricco di tensione e sorprese. Uno di quei film in cui è meglio sapere il meno possibile prima della visione.
Dove vederlo: HBO Max e Now
Oh, Hi! (2025): una fuga romantica fuori controllo
Anche Netflix non scherza. Iris e Isaac partono per un weekend romantico che sembra uscito da una commedia indipendente. Poi emerge una verità che mette in crisi il loro rapporto e tutto degenera in maniera sempre più assurda e inquietante. Tra humor nero, tensione e situazioni al limite del grottesco, Oh, Hi! riflette sulle aspettative sentimentali moderne e su quanto possano diventare ossessive. Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se una persona prendesse troppo sul serio una relazione appena nata?
Dove vederlo: Netflix.
Obsession (2026): l’amore forzato diventa terrore
Attualmente al cinema, Obsession è un piccolo capolavoro dell’horror da recuperare assolutamente. Bear è innamorato della sua cotta di sempre e trova un modo apparentemente semplice per conquistarla: un oggetto magico e un desiderio capace di farla innamorare perdutamente di lui. Naturalmente le cose non vanno come previsto. Obsession parte da una premessa quasi romantica per trasformarsi rapidamente in un horror soprannaturale che esplora il lato più tossico dell’ossessione sentimentale. Un racconto inquietante che ricorda come l’amore non possa essere controllato. E voi, dopo averlo visto sapreste dire chi è il vero cattivo?
Dove vederlo: nelle sale cinematografiche
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