Manca solo un giorno a Natale e, ammettiamolo chiaramente: cosa potrebbe esserci di più bello che immergersi nella bellissima atmosfera magica che solo questa festa riesce a creare? Be’, poco o nulla. Strade e case piene di luci, negozi addobbati a dovere, alberi pieni di decorazioni e il divano di casa pronto ad essere il nostro supporto per quando sprofonderemo comodamente dinanzi alla TV per vedere film natalizi in compagnia di amici e parenti. Anche questi, oltre al cenone della Vigilia e il sontuoso pranzo del 25 dicembre sono una tradizione, non lo credete anche voi? Noi assolutamente sì! Per questo, le piattaforme dello streaming hanno aggiornato i loro cataloghi inserendo i film più belli, ma noi vediamo cos’ha preparato Netflix per i suoi fedelissimi utenti. Tanti film da non perdere, ma non abbiamo selezionato i migliori 5.

5 film sul Natale da vedere in streaming su Netflix: Natale a Tutti i Costi e tanti altri

Le festività natalizie sono sinonimo di: luci, addobbi, famiglia, regali…. e tanti film! I parenti si riuniscono non solo per cenare e pranzare insieme ma anche perché una delle cose più significative da fare e che racchiude l’intero spirito di questo giorno è lo stare insieme e guardare film. In questo articolo vi consigliamo i 5 film italiani da vedere in streaming su Netflix. Ecco quali:

Natale a Tutti i Costi (2022)

Be’, in questo clima non possono di certo mancare le commedie romantiche che, probabilmente, sono quelle che la gente gradisce di più. Per questo il primo che vi consigliamo un film piuttosto recente, Natale a Tutti i Costi, diretto da Giovanni Bognetti. Carlo (Chistian De Sica) e Anna (Angela Finocchiaro) faticano ad accettare che i figli Alessandra ed Emilio siano cresciuti e indipendenti. Dopo essersi trasferiti in città per seguire le proprie ambizioni, i due smettono di farsi sentire e ignorano feste e funerali di famiglia. Disperati, i genitori inventano di aver ereditato sei milioni di euro da una zia per richiamarli a casa. Il piano funziona, ma il ritorno dei figli porta con sé nuovi problemi. Nel cast ci sono:

Christian De Sica (Carlo Delle Fave)

Angela Finocchiaro (Anna Delle Fave)

Dharma Mangia Woods (Alessandra)

Claudio Colica (Emilio)

Fioretta Mari, Iaia Forte e Alessandro Betti

Natale a 5 Stelle (2018)

Se invece, volete rimanere piazzati sul vostro divano ma con la mente desiderate essere in un’altra parte del mondo in questo giorno, allora il nostro consiglio è di guardare Natale a Cinque Stelle, commedia satirica con protagonisti tanti volti noti del cinema italiano. Durante una visita ufficiale in Ungheria, il Premier italiano cerca di trascorrere di nascosto qualche momento con una giovane deputata dell’opposizione. La situazione precipita quando i due scoprono un cadavere nella loro suite. Per evitare uno scandalo, si affidano all’aiuto del portaborse del Premier, affrontando una giornata piena di imprevisti e colpi di scena. Nel cast troviamo:

Massimo Ghini

Ricky Memphis

Martina Stella

Paola Minaccioni

Andrea Osvárt

Ogni Maledetto Natale (2014)

Questa, invece, è una pellicola adatta particolarmente alle famiglie e che mescola commedia e ironia in un contesto prettamente natalizio. Diretta da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo, racconta la storia di una coppia di innamorati. Massimo e Giulia conducono vite molto diverse, eppure, al loro incontro, scocca subito il colpo di fulmine. C’è però un ostacolo: il Natale è alle porte. La scelta di trascorrere le feste con le proprie famiglie si trasformerà in un’imprevedibile sequenza di eventi tragicomici. Chissà se il loro amore riuscirà a resistere al caos natalizio. Nel cast vi sono i seguenti attori:

Alessandro Cattelan

Alessandra Mastronardi

Francesco Pannofino

Laura Morante

Corrado Guzzanti

10 giorni con Babbo Natale (2020)

Altro film super indicato per questo giorno meraviglioso è 10 Giorni Con Babbo Natale e, i ben informati, sapranno che è il sequel di 10 Giorni Senza Mamma (quindi, preparatevi a nuove risate). Diretto da Alessandro Genovesi, la pellicola esprime al meglio la frenesia tipica delle festività. Carlo e Giulia affrontano nuovi problemi familiari: da quando Giulia è tornata a lavorare, Carlo gestisce bambini e casa, ma il ruolo di "mammo" comincia a stargli stretto. Quando decide di cercare un lavoro, Giulia gli annuncia una possibile promozione che la porterebbe in Svezia, con colloquio il 24 dicembre a Stoccolma, mettendo a rischio l’unità familiare. Carlo ha allora un’idea: recuperare il vecchio camper e partire per un’avventura verso il Nord, per vivere insieme un Natale speciale. Tra imprevisti e un divertente incontro con un Babbo Natale un po’ particolare, il viaggio diventa indimenticabile. Nel cast:

Fabio De Luigi (Marco)

Valentina Lodovini (Giovanna)

Diego Abatantuono (ruolo secondario chiave)

Angelica Elli

Bianca Usai

Matteo Castellucci

Chi Ha Incastrato Babbo Natale? (2021)

Ovviamente, anche a Natale, non può mancare la spensieratezza e la comicità di Alessandro Siani, che ha diretto Chi Ha Incastrato Babbo Natale?, una commedia esilarante da non perdere. La Fastway, potente azienda di consegne online, vuole far fallire Babbo Natale e assolda il capo dei suoi elfi per infiltrare nella fabbrica Genny Catalano, il "re dei pacchi". In realtà, Genny è un truffatore napoletano aiutato dal piccolo scugnizzo Checco, e i pacchi da gestire non sono doni, ma "pacchi" napoletani. L’arrivo di Genny e Checco al Polo Nord provoca caos, ma grazie al legame che nasce tra Genny e Babbo Natale e all’aiuto della Befana, la magia del Natale potrebbe ancora trionfare. Nel cast, oltre a Siani, troviamo anche:

Christian De Sica (Babbo Natale)

Diletta Leotta (Assia, la nipote di Babbo Natale)

Angela Finocchiaro (la Befana)

Leigh Gill

Sara Ciocca

Dove vedere in streaming tutti questi film di Natale

Come vi abbiamo spiegato precedentemente, i 5 film sopracitati li trovate in streaming sulla piattaforma Netflix.

