5 film da vedere su Netflix che hanno conquistato la Mostra del Cinema di Venezia
Dalla vittoria del Leone d’Oro alle grandi prove d’autore: cinque film passati da Venezia che puoi recuperare oggi su Netflix.
La Mostra del Cinema di Venezia non è soltanto una vetrina per le grandi star, ma anche il luogo in cui molti film riescono a farsi notare prima di conquistare il pubblico internazionale. Nel corso degli anni Netflix ha portato al Lido alcune delle sue produzioni più ambiziose, ottenendo premi importanti e recensioni entusiastiche. Alcuni di questi titoli sono diventati veri punti di riferimento del cinema contemporaneo. E la parte migliore è che diversi sono ancora disponibili sulla piattaforma. Ecco cinque film da recuperare, prima di guardare le nuove proposte di quest’anno.
ROMA: il film Netflix che ha vinto il Leone d’Oro
Cominciamo da uno dei casi più clamorosi. ROMA di Alfonso Cuarón ha conquistato il Leone d’Oro alla 75ª Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, diventando il primo film distribuito da Netflix a ottenere il massimo riconoscimento del festival. La storia segue Cleo, una giovane domestica che vive nella Città del Messico degli anni Settanta, mentre intorno a lei cambiano la famiglia, la società e il Paese. È un film intimo e visivamente straordinario, costruito su piccoli momenti che finiscono per avere un peso enorme. Netflix lo propone ancora nel catalogo italiano.
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Il potere del cane: il grande western premiato a Venezia
Atmosfere completamente diverse per Il potere del cane, il western psicologico diretto da Jane Campion. Presentato in concorso a Venezia 78, il film ha ricevuto il Leone d’Argento per la migliore regia, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della rassegna. Al centro c’è un allevatore carismatico e tormentato, la cui esistenza viene sconvolta dall’arrivo della nuova moglie del fratello e del figlio di lei. Più che un western classico, è una storia fatta di silenzi, tensioni e segreti. Il film è disponibile su Netflix Italia.
È stata la mano di Dio: Sorrentino torna a Napoli
Tra i titoli più personali c’è È stata la mano di Dio, il film con cui Paolo Sorrentino ha raccontato una Napoli degli anni Ottanta filtrata attraverso gli occhi del giovane Fabietto. A Venezia 78 ha conquistato il Gran Premio della Giuria, mentre Filippo Scotti ha ricevuto il Premio Marcello Mastroianni come giovane interprete emergente. La pellicola mescola adolescenza, famiglia, calcio, amore e dolore, alternando ironia e momenti emotivamente molto intensi. È anche uno dei film Netflix italiani più rappresentativi degli ultimi anni ed è tuttora disponibile sulla piattaforma.
Storia di un matrimonio: emozioni e dialoghi taglienti
Presentato in concorso a Venezia 76 nel 2019, Storia di un matrimonio è uno dei drammi sentimentali più apprezzati arrivati direttamente dal cinema indipendente americano. Noah Baumbach racconta la fine di una relazione senza trasformare nessuno dei due protagonisti in un semplice "colpevole": il centro della storia resta il legame che continua a esistere anche quando il matrimonio finisce. Il risultato è un film doloroso, intelligente e soprattutto molto umano, sorretto da dialoghi capaci di lasciare il segno. Netflix lo ha ancora nel catalogo italiano.
7 Prisioneiros: la sorpresa sociale passata da Venezia
Chi cerca qualcosa di più duro può puntare su 7 Prisioneiros, film brasiliano che ha debuttato alla 78ª Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti Extra. La storia segue un ragazzo che arriva a San Paolo in cerca di lavoro e finisce intrappolato in un sistema di sfruttamento. Il film ha ricevuto a Venezia il Sorriso Diverso Venezia Award come miglior film straniero e una menzione sul tema del lavoro. È una pellicola tesa e senza facili consolazioni, capace di affrontare temi sociali molto pesanti attraverso una storia personale. Anche questo titolo è disponibile su Netflix Italia.
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