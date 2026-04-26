Quali sono i film che hanno incassato di più al cinema? Titanic è solo quarto in questa classifica incredibile
Ecco la classifica dei film che, ad oggi, hanno incassato di più nella storia del cinema: una saga domina su tutti ed è famosissima
Ci sono film che oltre ad aver impressionato il pubblico, diventando dei veri e propri cult, hanno anche scalato le classifiche degli incassi, stabilendosi come i più ricchi di sempre. Nella classifica delle Top 10 ci sono veri classici, intramontabili, ma anche produzioni più recenti, appartenenti al mondo Marvel e Disney.
Film con più incassi nella storia del cinema: la classifica
In cima alla classifica resta imbattibile Avatar, film del 2009, in cui James Cameron ci porta per la prima volta su Pandora usando un 3D mai visto prima, rivoluzionando per sempre gli effetti speciali.
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Al secondo posto troviamo Avengers: Endgame (2019), il finale epico della Marvel che ha riunito tutti i supereroi contro Thanos, facendo impazzire i fan in ogni angolo del pianeta. Segue al terzo posto il sequel del primo in classifica: Avatar: La via dell’acqua, del 2022. Film che arriva dopo anni dal primo grandissimo successo, e dunque attesissimo, in cui Cameron torna a incantare il pubblico esplorando stavolta i fondali marini di Pandora.
Non tramonta mai invece Titanic, il capolavoro romantico che con la storia di Jack e Rose continua a far commuovere intere generazioni e si piazza stabilmente al quarto posto dei film con più incassi nella storia del cinema.
La vera novità è Ne Zha 2, un film d’animazione cinese che ha lasciato tutti a bocca aperta incassando 2,1 miliardi di dollari e piazzandosi al quinto posto della classifica. Questo successo, basato sulla mitologia cinese, dimostra che oggi anche le produzioni non americane possono dominare il mercato globale.
Subito dopo troviamo Star Wars: Il risveglio della forza, che ha segnato il ritorno in grande stile della saga unendo nuovi protagonisti a miti come Han Solo. Chiudono la top 10 altri giganti come l’universo Marvel con Infinity War e Spider-Man, il recente successo d’animazione Inside Out 2 e i dinosauri di Jurassic World.
La Top 10 dei film con più incassi di sempre (e quanto hanno guadagnato)
1- Avatar – 2,9 miliardi
2- Avengers: Endgame – 2,799 miliardi
3- Avatar: La via dell’acqua – 2,3 miliardi
4- Titanic – 2,264 miliardi
5- Ne Zha 2 – 2,1 miliardi
6- Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza – 2,071 miliardi
7- Avengers: Infinity War – 2,052 miliardi
8- Spider-Man: No Way Home – 1,921 miliardi
9- Inside Out 2 – 1,69 miliardi
10- Jurassic World – 1,662 miliardi
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04 Maggio 2026
Jurassic Park: il mondo perdutoSky Cinema Action
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