Maccio Capatonda sfida Checco Zalone, ma il vero rivale è un Maestro del cinema inarrivabile: i film in uscita a giugno 2026 Nuove imperdibili uscite al cinema nel mese di giugno 2026: pochi film italiani, ma tante sorprese in sala con Spielberg e Toy Story 5

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Comincia un nuovo mese di grandi uscite al cinema: a giugno 2026 infatti sono attesi molti film interessanti, anche se scarseggiano le pellicole italiane: da segnalare, per il momento, ci sono soltanto Smart Working con Maccio Capatonda, Il prigioniero con Alessandro Borghi, Il grande Boccia con Ricky Memphis e Nino Frassica e Piccolo miracolo con Greta Scarano e Marco D’Amore. Il cinema internazionale invece regala qualche novità in più e attesissima da tempo, come Supergirl, il nuovo film DC prodotto da James Gunn, Scary Movie 6, pronto a far divertire gli spettatori con parodie di film molto noti, Masters of the Universe, Toy Story 5 e Disclosure Day di Steven Spielberg. Ecco tutti i film più attesi in uscita al cinema nel mese di giugno 2026.

Tutti i film in uscita al cinema nel mese di Giugno 2026

Appuntamenti imperdibili ci aspettano. Si parte benissimo il 4 giugno 2026 con l’arrivo nei cinema italiani del sesto film di Scary Movie, diretto da Michael Tiddes e che vede il ritorno del cast originale, tra i quali Anna Faris (Cindy), Regina Hall (Brenda), Marlon Wayans (Shorty) e Shawn Wayans (Ray). Nella nuova pellicola torna a farsi vivo, dopo ben 26 anni, il killer mascherato, ma cambiano i film ‘presi di mira’ nella parodia "senza esclusione di colpi". Tra questi, il candidato all’Oscar per il Miglior film nel 2026 Sinners di Ryan Coogler, The Substance di Coralie Fargeat, Get Out – Scappa di Jordan Peele, Terrifier 3 e Longlegs.

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Sempre il 4 giugno, esce nelle sale italiane il nuovo film di Maccio Capatonda, Smart Working, una commedia corale che vede al centro della storia Giuliano, un uomo torinese soddisfatto di lavorare da remoto per via della grande flessibilità che gli concede questo status. Grazie allo smart working, infatti, può stare di più con la famiglia, ma ben presto qualcosa mina il suo equilibrio. Il capo dell’azienda in cui lavora, infatti, non è felice del modo in cui i colleghi di Giuliano stanno affrontando lo smart working e c’è il rischio che torni sui suoi passi. Il protagonista però vuole evitare a tutti i costi di tornare alla vita di prima e per questo invita tutti i colleghi a casa sua, facendogli scoprire i benefici del lavoro condiviso.

Il 4 giugno 2026 è anche il giorno di Masters of the Universe, diretto da Travis Knight e che vede coinvolto un cast d’eccezione: Kyle Allen, Morena Baccarin, Idris Elba, Nicholas Galitzine, Alison Brie sono i protagonisti. Nella storia la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Galitzine) di nuovo su Eternia dopo ben 15 anni. Qui scopre che la sua casa è stata devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto). Quindi, per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam unisce le forze con i suoi alleati più fidati: Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba).

Oltre a questi titoli, il 4 giugno esce nelle sale anche Rebuilding – Come l’acqua per il fuoco, il film drammatico di Max Walker-Silverman con protagonista Josh O’Connor. La storia segue il giovane Dusty, strappato al suo amato allevamento dopo che un incendio ha distrutto il suo ranch e lo ha costretto a vedere le sue mucche. L’uomo ora vive come un reduce di sé stesso, arrangiandosi con lavoretti a giornata, e dorme in una piccola roulotte allestita in un campo emergenze dove, giorno dopo giorno, inizia a solidarizzare con le altre persone sfollate. Nel frattempo, Dusty prova a ricucire i rapporti con la piccola Callie-Rose, avuta dall’ex compagna Ruby. Il suo sogno? Riaprire la sua fattoria appena possibile.

A metà giugno tanti film imperdibili al cinema

Dal 10 giugno 2026 torna al cinema Alessandro Borghi con il film di Alejandro Amenábar dal titolo Il prigioniero, che ha ottenuto 7 candidature e vinto un premio ai Goya. Ambientata nel 1575, la storia vede al centro un giovane Miguel de Cervantes che, ferito in uno scontro navale, durante il suo ritorno in Spagna, viene catturato in mare aperto dai corsari algerini. L’uomo è consapevole che rischia di morire se il riscatto richiesto non verrà pagato, ma trova un rifugio nei suoi racconti, che danno speranza anche ai suoi compagni di prigionia. Le sue storie attirano pure l’attenzione di Hasán, il temuto governatore di Algeri, con il quale si svilupperà una particolare affinità. In tutto questo, Miguel prova anche a pianificare una fuga.

Un altro appuntamento con il vero cinema è già fissato per l’11 giugno 2026, quando arriva sul grande schermo il nuovo e attesissimo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, con Emily Blunt, reduce dal successo de Il Diavolo veste Prada 2, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth e Wyatt Russell nel cast. La pellicola riporta Spielberg alle origini: si tratta di un altro film sugli UFO, dopo il successo di Incontri ravvicinati del terzo tipo del 1977 ed E.T. – L’extraterrestre del 1982.

Sempre l’11 giugno, è la volta del film che segna il debutto alla regia di Kristen Stewart, La cronologia dell’acqua. Dopo il successo di Twilight, l’attrice mostra sullo schermo un’anima persa, Lidia, ma questa volta in veste di regista, scegliendo per il suo progetto un cast d’eccezione che comprende Imogen Poots, Thora Birch, Jim Belushi, Tom Sturridge e Charlie Carrick. La trama si concentra su Lidia, una bambina che cresce con un padre violento e abusatore e una madre troppo fragile per proteggere lei e sua sorella. Una borsa di studio per il nuoto potrebbe aiutarla a vivere una vita migliore, ma Lidia dovrà imparare tutto da capo, pure ad amare e a rapportarsi agli altri in modo non violento, e provare a uscire dal tunnel delle dipendenze. E in tutto questo la scrittura potrebbe essere la sua unica salvezza.

Tra il 17 e 18 giugno tante sorprese

Ricchi da morire – Delitti in famiglia porta al cinema, dal 17 giugno, un po’ di sane risate e leggerezza. A guidare il cast del film sono Margaret Qualley, Glen Powell, Ed Harris e Topher Grace, tra gli altri. La trama si concentra su Becket Redfellow (Powell), un outsider cresciuto lontano dalla sua famiglia d’origine (una dinastia ricchissima) in quanto rinnegato alla nascita. Determinato a reclamare ciò che ritiene suo di diritto, Becket mette in atto un piano tanto ambizioso quanto spietato: eliminare, uno dopo l’altro, tutti i parenti che lo separano dall’eredità miliardaria. Non mancheranno colpi di scena, dubbi e confronti.

E ancora, dal 17 giugno, Fuze – Conto alla rovescia. Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Sam Worthington sono i protagonisti di questo action movie diretto da David Mackenzie. Ambientato a Londra, il film segue le forze dell’ordine intente a evacuare il centro della città dopo la scoperta dell’esistenza di una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale.

Dal 18 giugno 2026 il regista Bill Condon arriva nelle sale italiane con il film musicale che vede sotto i riflettori Jennifer Lopez e che si intitola Il bacio della donna ragno. Adattamento cinematografico del musical teatrale, a sua volta tratto dal romanzo di Manuel Puig, la pellicola segue Luis Molina che, solo perché omosessuale, viene gettato in una cella con Valentin, un prigioniero politico che lo sopporta poco perché lo considera invadente. Inizia però a comprenderlo quando Molina, per sfuggire alla cruda realtà che li circonda, comincia a raccontargli il film più importante della sua diva preferita, Ingrid Luna. I due si ritrovano così a essere i veri protagonisti de Il bacio della donna ragno.

Il 18 giugno è anche il giorno dell’uscita al cinema dell’attesissimo Toy Story 5, il film d’animazione con Tom Hanks (Woody) e Tim Allen (Buzz) nel cast vocale originale. Nel nuovo film, però, troviamo nuovi personaggi e nuove voci, come quelle italiane di Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli, conduttore nel 2026 di Sanremo Giovani. Toy Story 5 vede ancora una volta Woody, Buzz, Jessie e gli altri giocattoli protagonisti, minacciati per la prima volta dalle nuove tecnologie. I bambini, infatti, prediligono i giochi moderni, come le consolle per giocare ai videogame. Quindi il nemico non è più un personaggio da sconfiggere, ma lo schermo degli smartphone, dei tablet e dei computer.

Sempre il 18 giugno 2026, arriva nelle sale d’Italia Ti auguro ogni bene, che vede coinvolti Alexandra Daddario e Cole Sprouse (di Zack e Cody al Grand Hotel). La storia ruota attorno a un ragazzo che si dichiara ‘non binario’ ai genitori, i quali non prendono bene la notizia. Ben trova davanti a sé una porta chiusa e così si rifugia dalla sorella maggiore (Daddario) e dal compagno Thomas (Sprouse), ma è tutto complicato: il rapporto con la sorella, la nuova scuola, gli occhi di tutti addosso… La situazione migliora quando incontra Ms. Lions, un’eccentrica insegnante d’arte capace di leggere oltre il silenzio, e Nathan, uno studente gentile che vede Ben per quello che è davvero.

A fine giugno 2026 Milly Alcock e Sam Rockwell invadono i cinema italiani con due film da vedere assolutamente

Arriviamo ora all’ultimo dei film più attesi del mese di giugno 2026 al cinema. Stiamo parlando di Supergirl, la pellicola targata DC con protagonisti Milly Alcock (nel doppio ruolo di Supergirl/Kara Zor-El), Matthias Schoenaerts e Jason Momoa e diretta da Craig Gillespie, in uscita il 25 giugno. Prodotto da James Gunn e Peter Safran, il film è incentrato sulla supereroina che si ritrova a stringere un’alleanza del tutto inaspettata quando un avversario spietato colpisce troppo vicino a casa sua. In sostanza, una storia interstellare all’insegna della vendetta e della giustizia.

Infine, il 25 giugno vedremo anche Good Luck, Have Fun, Don’t Die, film di Gore Verbinski con Sam Rockwell nel cast insieme a Stevel Marc e Zazie Beetz, tra gli altri. Si tratta di un disaster movie apocalittico incentrato su un uomo che arriva (dal futuro) in una caffetteria di Los Angeles e cerca di salvare il mondo dalla minaccia della maligna intelligenza artificiale. Ricordiamo che negli USA il film è già uscito e ha incassato 8,4 milioni di dollari nelle prime 5 settimane di programmazione e 3,6 milioni di dollari nel primo weekend.

Gli altri film in uscita al cinema a giugno 2026

Ecco le ultime novità e i ritorni al cinema nel mese di giugno:

Stand by Me – Ricordo di un’estate (8 giugno) di Rob Reiner

Django (16 giugno)

Principessa Mononoke (4 giugno)

Still Walking (15 giugno)

After Life (29 giugno)

Arion (22 giugno)

Non bussare alla mia porta (22 giugno) di Wim Wenders

The Million Dollar Hotel (22 giugno) d Wim Wenders

Lisbon Story (22 giugno) di Wim Wenders

L’amico americano (22 giugno) di Wim Wenders

Alice nelle città (22 giugno) di Wim Wenders

Le bambine (11 giugno)

Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare (4 giugno)

Orfano (11 giugno) di László Nemes

Marco, l’impostore (25 giugno)

Come il giorno e la notte (12 giugno)

Allora balliamo (18 giugno)

Il grande Boccia (11 giugno), con Ricky Memphis e Nino Frassica

Era meglio domani (18 giugno)

Vittorio De Sica – La vita in scena (22 giugno)

Finding Emily (11 giugno)

Piccolo miracolo (25 giugno), con Greta Scarano e Marco D’Amore

Jackass: Best and Last (25 giugno)

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