Chi fa questo mestiere, anzi, chi pratica sport in generale, sa bene che gli infortuni possono essere all’ordine del giorno. E lo sa bene anche Carlo Aloia, maestro di danza e partner in pista di Nancy Brilli a Ballando Con Le Stelle. Dopo un infortunio avvenuto durante le prove del dancing show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, Aloia è stato costretto a uno stop forzato. Pare che dovrà rimanere fermo per un paio di settimane, quindi, chi lo sostituirà? Ebbene, sarà Filippo Zara, vincitore di Dance Albania e famoso ballerino che ha già preso parte al programma di Milly, precisamente, nello spin-off Sognando… Ballando Con Le Stelle. Ma vediamo insieme chi è e cos’ha fatto.

Chi è Filippo Zara, il maestro che sostituirà Carlo Aloia a Ballando con le stelle

Come vi abbiamo già accennato, il maestro e partner in pista di Nancy Brilli a Ballando Con Le Stelle, si è infortunato durante le prove generali del programma. A sostituirlo stasera, sabato 8 novembre 2025, sarà Filippo Zara, il quale ha già preso parte allo show di Milly Carlucci nello spin-off Sognando… Ballando Con Le Stelle. Ma non solo: nel corso della sua carriera ha accompagnato in pista numerose Ballerine per una Notte, tra cui Gabriella Pession, Amanda Lear, Cristina D’Avena e Arisa. Zara è originario di Amelia (Terni), ed è un Maestro e professionista di danza sportiva di livello internazionale, specializzato nei repertori Standard e Latino Americani. Riconosciuto dalla World DanceSport Federation (WDSF) per il suo rigore tecnico, oggi si dedica oggi all’insegnamento e alle performance. Nel 2022 ha vinto l’edizione albanese di Dance With Me insieme alla cantante Adelina Tahiri.

L’infortunio di Carlo Aloia e le parole di Nancy Brilli

Subito dopo l’infortunio, Carlo Aloia non ha perso tempo e ha voluto subito tranquillizzare i suoi fan e quelli del programma su quanto accaduto e sulle sue condizioni: "Ho uno strappo. Domani saprò meglio l’entità dell’infortunio e quanto tempo dovrò stare fermo, senza entrare in sala prove", ha spiegato Aloia in un video. Nonostante il dolore, il ballerino ha mostrato a tutti il suo grande spirito combattivo: "Tornerò presto, nemmeno con le cannonate mi fermano!". Nancy Brilli, sua partner in pista, ha speso qualche parola per lui, ma sa che lo spettacolo deve andare avanti: "Carlo si è fatto proprio male. Mi secca moltissimo andare avanti senza il mio Maestro, ma lo spettacolo deve continuare. Però, si fa sempre più difficile e adesso si alza il coefficiente di difficoltà."

