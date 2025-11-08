Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Filippo Zara, chi è il nuovo maestro di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle e perché è già famoso

Sarà Filippo Zara, ballerino con grande esperienza nella danza sportiva, a sostituire Carlo Aloia l'8 novembre a Ballando Con Le Stelle. Vediamo chi è e perché è famoso.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Chi fa questo mestiere, anzi, chi pratica sport in generale, sa bene che gli infortuni possono essere all’ordine del giorno. E lo sa bene anche Carlo Aloia, maestro di danza e partner in pista di Nancy Brilli a Ballando Con Le Stelle. Dopo un infortunio avvenuto durante le prove del dancing show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, Aloia è stato costretto a uno stop forzato. Pare che dovrà rimanere fermo per un paio di settimane, quindi, chi lo sostituirà? Ebbene, sarà Filippo Zara, vincitore di Dance Albania e famoso ballerino che ha già preso parte al programma di Milly, precisamente, nello spin-off Sognando… Ballando Con Le Stelle. Ma vediamo insieme chi è e cos’ha fatto.

Chi è Filippo Zara, il maestro che sostituirà Carlo Aloia a Ballando con le stelle

Come vi abbiamo già accennato, il maestro e partner in pista di Nancy Brilli a Ballando Con Le Stelle, si è infortunato durante le prove generali del programma. A sostituirlo stasera, sabato 8 novembre 2025, sarà Filippo Zara, il quale ha già preso parte allo show di Milly Carlucci nello spin-off Sognando… Ballando Con Le Stelle. Ma non solo: nel corso della sua carriera ha accompagnato in pista numerose Ballerine per una Notte, tra cui Gabriella Pession, Amanda Lear, Cristina D’Avena e Arisa. Zara è originario di Amelia (Terni), ed è un Maestro e professionista di danza sportiva di livello internazionale, specializzato nei repertori Standard e Latino Americani. Riconosciuto dalla World DanceSport Federation (WDSF) per il suo rigore tecnico, oggi si dedica oggi all’insegnamento e alle performance. Nel 2022 ha vinto l’edizione albanese di Dance With Me insieme alla cantante Adelina Tahiri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’infortunio di Carlo Aloia e le parole di Nancy Brilli

Subito dopo l’infortunio, Carlo Aloia non ha perso tempo e ha voluto subito tranquillizzare i suoi fan e quelli del programma su quanto accaduto e sulle sue condizioni: "Ho uno strappo. Domani saprò meglio l’entità dell’infortunio e quanto tempo dovrò stare fermo, senza entrare in sala prove", ha spiegato Aloia in un video. Nonostante il dolore, il ballerino ha mostrato a tutti il suo grande spirito combattivo: "Tornerò presto, nemmeno con le cannonate mi fermano!". Nancy Brilli, sua partner in pista, ha speso qualche parola per lui, ma sa che lo spettacolo deve andare avanti: "Carlo si è fatto proprio male. Mi secca moltissimo andare avanti senza il mio Maestro, ma lo spettacolo deve continuare. Però, si fa sempre più difficile e adesso si alza il coefficiente di difficoltà."

Potrebbe interessarti anche

Nancy Brilli e Carlo Aloia

Ballando con le Stelle, Carlo Aloia getta la spugna e Nancy Brilli va in crisi: "Mi secca moltissimo". Chi lo rimpiazza

Un imprevisto alla vigilia della nuova puntata mette alla prova la determinazione de...
Ballando con le Stelle anticipazioni 8 novembre 2025

Ballando con le Stelle, la decisione di Andrea Delogu e Francesca Fialdini: serata di verdetti e addii

Le anticipazioni della settima puntata (8 novembre): Delogu e Fialdini a rischio rit...
Martina Colombari

Martina Colombari, lacrime in Tv per il figlio Achille Costacurta: "Ho chiamato io l'ambulanza per il TSO"

A La volta buona emergono nuovi retroscena sul destino dei ballerini di Ballando con...
Ballando con le Stelle anticipazioni 4 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera

La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina...
Ballando con le Stelle anticipazioni 25 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera

Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tut...
Ballando con le Stelle anticipazioni 11 ottobre 2025

Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera

Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di ca...
Ballando con le Stelle anticipazioni 18 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni

Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutt...
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo

Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...
Matteo Addino e Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, Milly svela il nuovo ‘tribuno del popolo’: chi prende il posto di Simone Di Pasquale

Sarà Matteo Addino il nuovo commentatore a bordo pista al fianco di Rossella Erra e ...

Immobiliare Davoli

Casa in Sardegna?

Ecco perché è una scelta patrimoniale strategica e solida nel tempo

LEGGI

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
Nancy Brilli

Nancy Brilli
Matteo Addino

Matteo Addino
andrea-delogu

Andrea Delogu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963