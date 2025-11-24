Filippo Volandri, chi è la moglie Francesca Fichera e perché era famosissima in Tv (grazie a Fabrizio Frizzi) Francesca Fichera, moglie del Ct dell'Italtennis Filippo Volandri, è un'ex professoressa de L’Eredità: ha lasciato la tv per dedicarsi ai suoi due figli, Emma ed Edoardo.

Mentre l’Italia del tennis vinceva l’attesissima finale di Coppa Davis contro la Spagna, non è stato solo il capitano Filippo Volandri a finire sotto i riflettori: accanto a lui c’è Francesca Fichera, donna di grande carattere e volto noto della televisione. Ex tennista professionista con un pedigree importante, Volandri ha raggiunto la top 30 mondiale e oggi guida la nazionale italiana con leadership e strategia. La sua famiglia, composta da Francesca e dai loro due figli, è una parte essenziale di questo successo.

Francesca Fichera, chi è la moglie di Filippo Volandri

Francesca Fichera è nata a Roma il 23 gennaio 1989 ed è al fianco di Volandri da molti anni. La loro storia d’amore, iniziata nel 2010, ha dato vita a due figli: Emma, nata nel 2017, ed Edoardo, arrivato nel 2019. Da coppia consolidata, hanno poi ufficializzato la loro unione con il matrimonio.

Fin da giovane, Francesca ha coltivato una passione per lo sport: ha praticato ginnastica artistica da bambina, e questa disciplina le ha trasmesso il rigore, la costanza e l’amore per il movimento. Questi valori l’hanno accompagnata anche nella sua vita adulta, trasformandosi in un’energia che oggi riversa nella sua professione e nella sua quotidianità.

Fichera in Tv: L’Eredità con Conti e Fabrizio Frizzi

La fama di Francesca è esplosa grazie a L’Eredità, storico quiz preserale della Rai, dove ha ricoperto il ruolo di "professoressa" per circa sette anni. Nel corso delle edizioni ha lavorato prima con Carlo Conti e poi con Fabrizio Frizzi, diventando un volto molto amato dagli spettatori per la sua eleganza e il modo genuino di interagire in studio.

Nel 2016, dopo aver scoperto di aspettare il primo figlio, Francesca ha deciso di lasciare il programma. È stata una scelta consapevole, motivata dal desiderio di dedicarsi completamente alla maternità e alla sua famiglia, lasciando la televisione per qualcosa di più privato e profondamente significativo per lei.

Cosa fa oggi Francesca Fichera

Dopo l’addio al piccolo schermo, Francesca ha dato una svolta importante alla sua vita: oggi è mamma a tempo pieno, ma anche una figura attiva e presente nel mondo del fitness. Attraverso il suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 46mila fan, condivide spesso allenamenti, momenti in famiglia e riflessioni su uno stile di vita sano. La sua passione per l’allenamento non è un vezzo: si allena cinque giorni su sette, alternando spinning, cardio e pesi. Inoltre, Francesca ha annunciato di essere in formazione per diventare personal trainer, trasformando il suo amore per il movimento in una vera professione. Nel 2025, non ha perso di vista il suo obiettivo professionale. Francesca gestisce la sua presenza online con contenuti focalizzati su uno stile di vita sano, incoraggiando le sue followers ad allenarsi con disciplina ma anche consapevolezza. Il fitness resta il fulcro delle sue giornate, e la rende un modello per chi cerca equilibrio tra famiglia, lavoro e benessere.

