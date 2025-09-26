Filippo Nigro tra silenzi e segreti oscuri: su RaiPlay un thriller avvincente di pura adrenalina
Un viaggio oscuro tra paure e ossessioni, diretto da Marco Bocci: Filippo Nigro guida un thriller che mescola tensione psicologica e colpi di scena su RaiPlay.
Un intreccio di tensione, misteri e conflitti interiori: così si presenta il film firmato da Marco Bocci, disponibile in streaming su RaiPlay. L’attore e regista porta sullo schermo una storia cupa e adrenalinica, in cui la caccia diventa metafora di istinti primitivi e paure moderne. Protagonista della vicenda è Filippo Nigro, che trascina lo spettatore in un viaggio colmo di suspense e colpi di scena. Siamo certi, che questa storia saprà scuotervi fino a lasciarvi un senso di inquietudine (se così possiamo definirlo).
Filippo Nigro protagonista de La Caccia, film diretto da Marco Bocci
La Caccia è il secondo film diretto da Marco Bocci. La storia si muove tra le pieghe del dramma psicologico, con un’atmosfera densa, inquieta e carica di tensione. Al centro ci sono quattro fratelli, Silvia, Luca, Giorgio e Mattia (interpretati rispettivamente da Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti) che, dopo la morte del padre (Peppino Mazzotta), si ritrovano a fare i conti con l’unica cosa che lui ha lasciato: una villa piena di ricordi e ferite mai sanate. All’inizio sembrano uniti solo dalla necessità di venderla, per ragioni economiche, ma presto capiscono che liberarsi della casa non significa liberarsi del passato. La villa diventa allora molto più di un edificio: è un luogo dove riaffiorano ricordi e tensione, un simbolo di tutto ciò che hanno vissuto insieme e delle regole rigide di un padre autoritario, che li ha cresciuti seguendo quella che chiamava "la legge della caccia", fatta di disciplina, rigore e sopravvivenza.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il film esplora così il doppio volto dell’eredità: materiale, rappresentata dalla villa, e psicologica, incarnata dai traumi e dalle regole paterne. Centrale è la figura di Luca (Filippo Nigro), il fratello più pragmatico, determinato a trovare soluzioni ma segnato dal peso del retaggio paterno, in bilico tra volontà di liberazione e tentazione di ripetere gli stessi schemi. La Caccia, dunque, si inserisce nel filone del cinema italiano contemporaneo che indaga le dinamiche familiari come specchio di difficoltà sociali ed emotive.
Curiosità su La Caccia e dove vedere il film in streaming
Per quanto riguarda le curiosità su questo film, ne abbiamo diverse da svelarvi. Il thriller è stato girato tra Lazio e Umbria, con gran parte delle scene ambientate nel suggestivo centro storico di Rieti. Luoghi come il Palazzo Comunale e Villa Bianchini Ricciardi hanno aiutato a creare quell’atmosfera tesa e un po’ opprimente che caratterizza il film, mentre alcune scene sono state realizzate a Terni e gli interni a Roma. Una riserva privata in Umbria, con il suo bosco misterioso, ha ispirato la storia e aggiunto profondità all’ambientazione.
Il film, ispirato alla fiaba dei Fratelli Grimm I Quattro Fratelli Ingegnosi, esplora memoria, eredità e violenza con un tono gotico e simbolico. Ha debuttato al Torino Film Festival nel 2022 e nelle sale italiane l’11 maggio 2023. Tra i protagonisti ci sono Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti, con Chiatti che personalizza il ruolo principale. Potrete vedere La Caccia in streaming su RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Su RaiPlay si nasconde il cameo dimenticato di Alessandra Amoroso
Io che amo solo te è una travolgente storia di matrimoni e segreti nascosti con Ricc...
Laura Chiatti più sconvolgente che mai su Netflix: in questo film vive allucinazioni e tradimenti
L'attrice umbra sveste i panni della donna oggetto e indossa quelli della moglie tra...
Non convenzionale, caliente e tremendamente sensuale: Carolina Crescentini seduce Netflix
L'attrice di Notte prima degli esami e Boris vestirà i panni di Adelina Tattilo nell...
Alessandro Preziosi travolto da segreti inconfessabili e catastrofi naturali nella fiction su RaiPlay
Ecco una serie tv in grado di tenere gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio...
Una delle fiction più seguite dagli italiani torna su RaiPlay: in tanti hanno già visto la replica e tifato per lui
Tra indagini brillanti e verità nascoste, Montalbano svela il colpevole di un omicid...
Su RaiPlay c’è un film con Barbora Bobulova: ha conquistato Venezia e David di Donatello
Barbora Bobulova brilla in Scialla!, il film cult italiano disponibile su RaiPlay: u...
Su RaiPlay la fiction Rai più amata dagli italiani: in milioni hanno visto la replica in lacrime
In ‘Il Gioco degli Specchi’ Montalbano indaga tra attentati, inganni e amori proibit...
Sarah Felberbaum 'snobba' Montalbano per Netflix: la risposta italiana al cinema europeo
Sarah Felberbaum è un ciclone che scuote Netflix: arriva una storia che rompe schemi...