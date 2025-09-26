Filippo Nigro tra silenzi e segreti oscuri: su RaiPlay un thriller avvincente di pura adrenalina Un viaggio oscuro tra paure e ossessioni, diretto da Marco Bocci: Filippo Nigro guida un thriller che mescola tensione psicologica e colpi di scena su RaiPlay.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Un intreccio di tensione, misteri e conflitti interiori: così si presenta il film firmato da Marco Bocci, disponibile in streaming su RaiPlay. L’attore e regista porta sullo schermo una storia cupa e adrenalinica, in cui la caccia diventa metafora di istinti primitivi e paure moderne. Protagonista della vicenda è Filippo Nigro, che trascina lo spettatore in un viaggio colmo di suspense e colpi di scena. Siamo certi, che questa storia saprà scuotervi fino a lasciarvi un senso di inquietudine (se così possiamo definirlo).

Filippo Nigro protagonista de La Caccia, film diretto da Marco Bocci

La Caccia è il secondo film diretto da Marco Bocci. La storia si muove tra le pieghe del dramma psicologico, con un’atmosfera densa, inquieta e carica di tensione. Al centro ci sono quattro fratelli, Silvia, Luca, Giorgio e Mattia (interpretati rispettivamente da Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti) che, dopo la morte del padre (Peppino Mazzotta), si ritrovano a fare i conti con l’unica cosa che lui ha lasciato: una villa piena di ricordi e ferite mai sanate. All’inizio sembrano uniti solo dalla necessità di venderla, per ragioni economiche, ma presto capiscono che liberarsi della casa non significa liberarsi del passato. La villa diventa allora molto più di un edificio: è un luogo dove riaffiorano ricordi e tensione, un simbolo di tutto ciò che hanno vissuto insieme e delle regole rigide di un padre autoritario, che li ha cresciuti seguendo quella che chiamava "la legge della caccia", fatta di disciplina, rigore e sopravvivenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il film esplora così il doppio volto dell’eredità: materiale, rappresentata dalla villa, e psicologica, incarnata dai traumi e dalle regole paterne. Centrale è la figura di Luca (Filippo Nigro), il fratello più pragmatico, determinato a trovare soluzioni ma segnato dal peso del retaggio paterno, in bilico tra volontà di liberazione e tentazione di ripetere gli stessi schemi. La Caccia, dunque, si inserisce nel filone del cinema italiano contemporaneo che indaga le dinamiche familiari come specchio di difficoltà sociali ed emotive.

Curiosità su La Caccia e dove vedere il film in streaming

Per quanto riguarda le curiosità su questo film, ne abbiamo diverse da svelarvi. Il thriller è stato girato tra Lazio e Umbria, con gran parte delle scene ambientate nel suggestivo centro storico di Rieti. Luoghi come il Palazzo Comunale e Villa Bianchini Ricciardi hanno aiutato a creare quell’atmosfera tesa e un po’ opprimente che caratterizza il film, mentre alcune scene sono state realizzate a Terni e gli interni a Roma. Una riserva privata in Umbria, con il suo bosco misterioso, ha ispirato la storia e aggiunto profondità all’ambientazione.

Il film, ispirato alla fiaba dei Fratelli Grimm I Quattro Fratelli Ingegnosi, esplora memoria, eredità e violenza con un tono gotico e simbolico. Ha debuttato al Torino Film Festival nel 2022 e nelle sale italiane l’11 maggio 2023. Tra i protagonisti ci sono Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti, con Chiatti che personalizza il ruolo principale. Potrete vedere La Caccia in streaming su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche