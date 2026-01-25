Filippo Magnini risponde a Federica Pellegrini: "Storia importante? Vivevo con lei e lei è rimasta in silenzio" L'ex nuotatore tira fuori una risposta al vetriolo indirizzata alla ex e svela i retroscena sulla loro rottura ospite della puntata di Verissimo di domenica 25 gennaio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Una risposta di fuoco quella di Filippo Magnini a Federica Pellegrini, che arriva nello stesso salotto dove la campionessa aveva detto, poche settimane fa, che per lei, quella con Re Magno era stata una storia molto importante, rispondendo a sua volta alle dichiarazioni dell’ex nuotatore durante la sua intervista a Belve, che aveva detto di non avere bei ricordi di quella storia d’amore durata tre anni.

Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 25 gennaio, Filippo Magnini si ritrova a dover rispondere a quanto detto dalla sua ex, e stavolta le sue parole sono molto più esplicite. "Secondo me non è la durata che determina se una storia è importante o no. Il primo anno con Federica Pellegrini è stato bello, come dice lei, poi la nostra storia è stata travagliata, se no non sarebbe finita".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Filippo Magnini, la risposta di fuoco a Federica Pellegrini

E aggiunge a questo punto cosa è stato, davvero, a spezzare la relazione e cosa gli impedisce ancora oggi di considerare quella lunga storia una storia importante: "Se ripenso per esempio alla vicenda del doping, so che le persone importanti avevano preso una posizione, io all’epoca vivevo con Federica, lei è rimasta in silenzio, un silenzio che per l’esterno suonava accusatorio, pur sapendo benissimo che ero innocente non mi ha sostenuto. Tutte le persone importanti della mia vita, che hanno voluto rimanere tali, si sono fatte sentire in quel momento, lei no". Poi fa una concessione: "Certo il primo anno è stato bello e mi sembrava che fosse una storia importante, quello sì".

Insomma, Filippo Magnini si è sentito lasciato solo nel momento più difficile della sua vita, e subito dopo la rottura con la collega, quando la burrasca doping iniziava a diventare sempre più forte, ha incontrato la moglie, Giorgia Palmas. Anche la ex velina è ospite di Silvia Toffanin, e entrambi parlano del fatto che si sono riconosciuti subito come la propria "altra metà" quando si sono conosciuti."Ci sono stati dei segnali da subito, ho sentito subito di potermi appoggiare, affidare", dice Giorgia Palmas.

E Filippo Magnini torna ancora a quella burrasca che gli ha messo sottosopra la vita per più di 20 anni: "Io quando ho conosciuto Giorgia, ho subito condiviso con lei i miei dolori, stavo passando il momento difficile della mia vita per il caso doping che a un certo punto è diventato anche il più bello perché ho conosciuto lei. Io sin da subito, la prima volta che l’ho riaccompagnata a casa ho deciso di dirle cosa stava succedendo e mi sono sentito subito sostenuto. Ed è grazie anche a lei, che ho resistito, in una cosa che, alla fine, è durata 23 anni".

Una vera sliding doors dunque, l’addio a una donna che, secondo quanto sostiene Magnini, non aveva fatto abbastanza per supportarlo, e l’incontro con un’altra che invece, pur conoscendolo da poco ha fatto di tutto per sostenerlo e da cui lui non si è staccato più.

Potrebbe interessarti anche