Filippo La Mantia, chi è lo chef: il carcere (da innocente), l’ex Chiara Maci e i rumors su Marina Di Guardo
Scopriamo di più sul noto cuoco palermitano finito in prigione per un assurdo errore e diventato poi uno degli chef più ricercati e famosi d’Italia.
Filippo La Mantia è oggi un cuoco palermitano di grande fama, nonché uno degli chef più richiesti e ricercati del nostro Paese. Prima di costruirsi una carriera di così grande successo, però, La Mantia si è ritrovato ad essere rinchiuso in carcere da innocente per un errore veramente assurdo. Ed è stata proprio questa immeritata esperienza a far nascere in lui una grandissima passione per la cucina, che lo ha fatto poi diventare ciò che è oggi. In tutto questo, La Mantia ha avuto una relazione con un altro volto noto della cucina e di recente hanno iniziato a circolare rumors su un nuovo inaspettato flirt: scopriamo di più.
Filippo La Mantia, la vita dopo il carcere (da innocente)
Filippo La Mantia è diventato un talentuoso fotoreporter a soli 20 anni e successivamente i suoi scatti dell’omicidio del generale dalla Chiesa hanno fatto letteralmente il giro del mondo. La sua carriera, che sembrava destinata a dare grandi soddisfazioni, è stata però interrotta quando, a soli 25 anni, La Mantia è stato arrestato e chiuso in carcere. Questo perché, dall’appartamento di cui era affittuario, erano partiti i colpi responsabili dell’uccisione il vicequestore Ninni Cassarà.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ovviamente il suo arresto fu un assurdo errore, dato che Filippo non abitava più in quella casa già da un anno. Nonostante questo, il futuro chef ha comunque passato ben 6 mesi dietro le sbarre in una cella con altre 11 persone. Un’esperienza che, nell’assurdità della situazione, lo ha però portato a coltivare un enorme passione per la cucina preparando i pasti per i suoi compagni. Una volta uscito di prigione, grazie al foglio di scarcerazione firmato da Giovanni Falcone nel 1986, La Mantia ha deciso quindi di dedicarsi totalmente alla cucina.
Dopo aver aperto il ristorante la Zagara, nel 2006 lo chef si è trasferito in Indonesia per lavorare come consulente di un lussuoso resort a Giava. Tornato in patria ha poi aperto nella Capitale La Trattoria, e a seguire altri locali a Porto Cervo e a Milano. La sua fama è cresciuta sempre di più facendolo diventare uno degli chef più seguiti e appezzati del nostro Paese.
Filippo La Mantia, l’ex Chiara Maci e i rumors su Marina Di Guardo
Di Filippo La Mantia si è però parlato anche in termini di cronaca rosa. Lo chef ha infatti avuto una lunga relazione, dal 2016 al 2022, con la nota food blogger Chiara Maci. Già genitori di due figli avuti dalle precedenti relazioni, Chiara e Filippo hanno dato alla luce il figlio Andrea, raccontando anche di essersi presi e lasciati più volte durante gli anni insieme, per poi arrivare circa tre anni fa alla rottura definitiva.
Di recente, Gabriele Parpiglia ha reso noti i rumors secondo cui lo chef starebbe frequentando Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni e delle sorelle Valentina e Francesca. I due sarebbero stati avvistati insieme in diversi locali, ma di questo presunto flirt al momento non vi è nessuna conferma o prova concreta.
Potrebbe interessarti anche
Rocio Munoz Morales, 3 film da vedere con l'attrice: uno è molto 'trash'
La storia d'amore tra i due, nata sul set di Immaturi - Il viaggio, sembra essere ar...
Gelo a UnoMattina Estate, “Inviatemi le vostre palle”: la gaffe dell'ospite travolge Alessandro Greco
La chef Rosanna Marziale, presente in studio nella puntata di oggi, ha salutato i te...
Francesca Chillemi su Netflix, da Che Dio ci aiuti a una commedia che celebra il trash: Azzurra Leonardi come Laura
Laura Micheletti e Azzurra Leonardi di Che Dio ci aiuti: due personaggi molto divers...
Stefano De Martino innamorato, con Caroline Tronelli fa sul serio: "Pronti alla convivenza"
Va a gonfie vele l'estate di passione di Stefano De Martino con Caroline Tronelli e ...
Giulia Stabile si scatena con famosissimo ex Amici: retroscena e ipotesi di flirt. Cosa succede
Due volti di Amici hanno passato insieme una serata a Porto Cervo e sui social sono ...
Samuele Cavallo, chi è il nuovo concorrente di Tale e Quale Show 2025: Un posto al Sole, Sanremo e l’abbandono del padre
Scopriamo di più sull’attore e cantante che prenderà parte alla prossima edizione de...
Chiara Ferragni, la foto romantica e l'indiscrezione bomba: "Di nuovo innamorata"
Chiara Ferragni ha un nuovo amore con cui avrebbe trascorso una notte di fuoco nell'...
Lewis Hamilton, vita privata: la nuova fidanzata (famosa), la fuga da Sofía Vergara e la scelta radicale sui figli
La carriera da latin lover di Lewis Hamilton: le voci di flirt con la cantante Raye ...