Filippo Bisciglia a Verissimo parla di Pamela Camassa: "La ringrazio per avermi lasciato, aveva ragione" . Poi svela i tradimenti Il conduttore di Temptation Island svela per la prima volta dettagli inediti e retroscena della fine della sua lunga storia d'amore con Pamela Camassa

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Filippo Bisciglia è stato uno degli ospiti della puntata di domenica 4 ottobre di Verissimo e nella lunga intervista con Silvia Toffanin il conduttore di Temptation Island si è raccontato davvero senza filtri.

La conversazione è iniziata parlando del momento d’oro professionale di Bisciglia, reduce dall’ennesima stagione di successi con il docu-reality cult di Canale 5 e in procinto di fare il suo debutto assoluto a teatro con uno spettacolo in cui si racconterà al pubblico di tutta Italia.

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Filippo Bisciglia rompe il silenzio sulla separazione da Pamela: "Non mi alzavo più dal divano"

Ma il vero cuore dell’intervista, come spesso accade nel salotto del weekend di Mediaset è stato il racconto relativo alla vita sentimentale del conduttore romano che ha raccontato particolari inediti della fine, dopo 17 anni, della sua lunga e importante storia d’amore con Pamela Camassa.

Una rottura che non è arrivata all’improvviso.

"Con Pamela eravamo diventati fratello e sorella, due amici. Quando è finita, è stato difficile ritrovarmi da solo", racconta Filippo Bisciglia. A prendere l’iniziativa di separarsi non è stato lui ma la ex compagna. Oggi però il conduttore dice di aver capito che porre fine al loro legame era la cosa giusta e, addirittura, arriva a ringraziare pubblicamente la ex: "Dopo 17 anni, uno dei due doveva prendere questa decisione", dice infatti. "Pamela mi ha detto ‘un giorno mi ringrazierai per questo passo’. E aveva ragione. Ora vedo che sta bene con un’altra persona, viaggia. E io sono felicissimo, perché le vorrò sempre bene. Pamela è speciale, come potrei parlar male di lei?". E aggiunge: "Ne parlavamo. La storia si trascinava da un po’, l’amore c’era ma mancava forse l’attrazione".

A Silvia Toffanin che lo incalza, Filippo Bisciglia svela anche qualche scappatella, poi confessata alla ex: "Un po’ di anni fa qualche cavolata l’ho fatta e l’ho confessata. Lei mai, bravissima. Pami mi ha perdonato. Sbagliamo tutti… poi avevamo ricostruito".

La fine però è arrivata comunque e non è stato facile, dopo 17 anni vissuti in coppia, per il conduttore ritrovare una dimensione solo sua: "Non è stato difficile accettare la scelta di Pamela, è stato difficile ritrovarmi da solo. Io non uscivo di casa senza chiedere a lei se le scarpe e i pantaloni andassero bene…", racconta. "Per un periodo non sono più uscito di casa, rimanevo sul divano. Poi sono ripartito e ora grazie ad una persona speciale ho capito che posso ancora vivere con le farfalle nello stomaco. Il mio cuore è pronto per battere ancora forte". C’è una persona? chiede Toffanin, e la risposta è: "C’era, speriamo ne arrivi un’altra. Io sono pronto ora".

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