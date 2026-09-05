Filippo Bisciglia avverte: “Cambierete idea su 2-3 coppie”. Cosa succederà a Temptation Island (e tira in ballo Maria De Filippi)
Filippo Bisciglia anticipa i colpi di scena nello speciale di lunedì e prepara il debutto a teatro. Poi il sogno nel cassetto e il legame con Maria De Filippi.
Filippo Bisciglia è pronto a farci vivere un continuo d’estate con lo speciale Temptation Island e poi… e poi…, in onda lunedì 7 settembre 2026. Intervistato da Adnkronos, il conduttore non si trattiene e ammette che ci saranno sorprese e colpi di scena. Mentre il pubblico si prepara a scoprire cosa sia successo dopo la fine delle registrazioni, Bisciglia guarda anche oltre il reality: per lui si apre una nuova sfida sul palcoscenico, con un progetto tutto personale. Scopriamo di cosa si tratta.
Filippo Bisciglia su Temptation Island e poi… e poi: "Ci saranno ribaltoni clamorosi"
Intervistato da Adnkronos, Filippo Bisciglia guarda già ai prossimi appuntamenti televisivi dopo la stagione da record di Temptation Island. Il conduttore sarà infatti protagonista degli speciali dedicati a ciò che è successo alle coppie dopo la fine del programma e promette sviluppi inaspettati: "Per la prima volta ci sono stati dei ribaltoni, ribaltoni anche clamorosi in ‘e poi e poi‘". Secondo Bisciglia, alcune vicende potrebbero persino modificare la percezione degli spettatori: "Potrebbero ricredersi su 2-3 storie, potrebbero cambiare idea su alcune coppie".
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Il successo della trasmissione, ha portato anche a una maggiore popolarità tra i più giovani, un aspetto che il conduttore racconta con particolare soddisfazione: "La cosa che mi fa particolarmente felice di quest’anno è che è cresciuto ulteriormente il pubblico dei giovanissimi".
Filippo Bisciglia e le critiche ricevute a Temptation Island 2026
Non sono però mancate le polemiche. Bisciglia ha spiegato di essere stato criticato per il modo in cui si è rapportato a Soraya, respingendo l’accusa di aver preso le sue parti: " Una ragazza mi diceva: ‘Sto male, dopo 7 anni’. Era come parlare con una mia amica. Le ho detto: ‘pensa che c’è chi se n’è fatti 18… Tranquilla che la risolvi’. Lo rifarei un milione di volte. Cercavo di aiutarla a raccontare la sua storia a 360 gradi e ho fatto riferimento alla mia". Il conduttore ha poi sottolineato il legame che tende a instaurare con i protagonisti del reality: "Mi affeziono a tutti. Mi scrivono, li risento…"
Il debutto a teatro di Filippo Bisiglia, la telefonata di Maria De Filippi e il grande sogno
Contemporaneamente alla televisione, Bisciglia si prepara al debutto teatrale con Prima della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti, spettacolo nel quale racconterà il lato più personale e meno visibile della preparazione a uno show, tra emozioni, paure, musica e imitazioni. "Racconto tutto ciò che accade prima di entrare in scena: insicurezze, ansie, paure… e anche un po’ di cazzeggio, perché io sono così. Ci saranno imitazioni, musica. Canterò tanto. La telefonata di Maria De Filippi? Nella realtà c’è. E quindi la sua voce deve esserci. Devo chiederle un messaggio vocale per lo spettacolo." Per il futuro, infine, il conduttore non nasconde una nuova ambizione televisiva: "Un game show. È il mio sogno. Capiterà prima o poi". E noi non possiamo che augurarglielo.
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