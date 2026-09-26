Filippo Bisciglia, la verità su Pamela Camassa: “Lei mi ha lasciato, io non ci sarei mai riuscito”. Poi svela il milione di euro perso al Gf Vip Il conduttore di Temptation Island ripercorre gli inizi al Grande Fratello, il successo in tv e la fine della lunga storia d’amore con Pamela Camassa.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’uomo dei successi Filippo Bisciglia, in un’intervista al Corriere della Sera, si racconta senza mezzi maschere e ripercorre alcune delle tappe più significative della sua vita, tra televisione, vita privata e nuove sfide professionali. Dal successo di Temptation Island agli anni degli esordi al Grande Fratello, il conduttore riporta alla luce episodi che hanno segnato il suo percorso. Ma nel suo racconto, ovviamente, trova spazio anche la lunga relazione con Pamela Camassa, terminata dopo quasi vent’anni. Di seguito, tutti i dettagli.

Filippo Bisciglia e il successo di Temptation Island: "Ecco perché Maria De Filippi ha scelto me"

Intervistato dal Corriere della Sera, Filippo Bisciglia racconta il rapporto con Temptation Island e con Maria De Filippi, spiegando che il programma funziona perché permette al pubblico di riconoscersi nelle storie delle coppie. Il conduttore considera l’empatia una delle sue caratteristiche principali e ammette di aver vissuto in prima persona molte delle emozioni mostrate nel programma. Per prepararsi alla conduzione ha osservato attentamente il lavoro di Maria: "Credo che Maria sia stata colpita dal mio modo di fare. Ho guardato tanto C’è posta per te. Ho studiato i suoi comportamenti, il suo modo di porsi." Ma Bisciglia guarda anche al futuro e continua a coltivare un’ambizione precisa: "Il mio sogno è un game, un quiz. Sono anni che lo dico, ma nessuno mi dà retta".

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La fine della storia con Pamela Camassa

Sul piano personale, Bisciglia ripercorre la lunga relazione con Pamela Camassa, conclusasi dopo molti anni. Il conduttore descrive la fine della storia come una separazione serena, sottolineando quanto sia rimasto importante il sentimento che li ha uniti: "Eravamo diventati fratello e sorella. Ci siamo lasciati da amici, era un amore puro, un amore vero, quello che se esistesse tra coppie normali non ci sarebbero tutti questi femminicidi. A prendere la decisione sarebbe stata Pamela, una scelta che Bisciglia riconosce come coraggiosa: "Io pur sbagliando forse non ci sarei mai riuscito. Lei è stata più coraggiosa di me e la ringrazierò sempre per questo. Ora sono strafelice per lei, si è rifidanzata, sta vivendo un nuovo amore: le voglio bene perché l’ho amata tanto".

Filippo Bisciglia e il milione sfumato al Grande Fratello

Prima di diventare il volto di Temptation Island, Bisciglia partecipò al Grande Fratello, esperienza che gli regalò popolarità ma non il premio economico. Dopo un primo provino andato a vuoto, riuscì a entrare nella Casa l’anno successivo, arrivando secondo. Ricorda ancora la mancata vincita con ironia: "Avevo perso due miliardi. Era stata l’unica edizione in cui al vincitore andava un milione di euro, ma ragionavamo ancora in lire, quindi continuavo a pensare a quei due miliardi. Al secondo classificato invece non andava niente, zero". Oggi il conduttore si prepara inoltre a una nuova sfida, il debutto teatrale con Prima della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti, spettacolo nel quale parlerà anche degli aspetti più personali della sua vita. Il passaggio dalla televisione al palco, però, gli provoca qualche timore: "Era tanto che me lo chiedevano: "Tu canti, imiti, sei simpatico". Racconterò i momenti difficili e quelli belli, i problemi di salute e quelli sentimentali. A volte penso: e se la gente non viene? Popolare in tv è una cosa, popolare a teatro è un’altra. Una certa ansia ce l’ho".

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