Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, amore naufragato dopo 17 anni: l’annuncio e i motivi dietro la separazione Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni. L’annuncio sui social: “Abbiamo deciso di separarci, pur volendoci bene”.

La loro relazione è stata una delle più solide e chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano. Dopo 17 anni trascorsi insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di separarsi, sorprendendo i fan che da sempre li seguivano con affetto.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l’annuncio della separazione

La notizia è arrivata direttamente dai social. Entrambi hanno pubblicato messaggi simili, scegliendo di condividere con discrezione la fine della loro storia:

"È da un po’… Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse, pur volendoci bene", ha scritto Filippo Bisciglia. Parole a cui hanno fatto eco quelle della sua ex compagna:

"Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".

Il loro incontro risale al 2007, quando Filippo – reduce dall’esperienza al Grande Fratello 6 – conobbe Pamela a Cortina. L’attuale conduttore di Temptation Island fino a qualche tempo prima aveva fatto coppia con Flora Canto, poi diventata moglie di Enrico Brignano. Da lì nacque un legame destinato a durare, nonostante le difficoltà e le inevitabili voci di gossip che negli anni hanno accompagnato la coppia.

Bisciglia, 48 anni, ormai da diverse stagioni è diventato il volto simbolo di Temptation Island, guidando il "viaggio nei sentimenti" di decine di coppie e uno show che negli anni è diventato un asset importantissimo dei palinsesti estivi di Mediaset. Pamela, 41 anni, invece ha costruito un percorso televisivo che l’ha portata a vincere Amici Celebrities, la versione vip dell’amatissimo show di Maria De Filippi, e a partecipare a Tale e Quale Show. La sua ultima esperienza televisiva di una certa importanza risale al 2023, quando si è messa alla prova partecipando all’Isola dei Famosi. In quell’edizione (vinta da Marco Mazzoli), Pamela arrivò in finale e parlò più volte della sua storia d’amore con Bisciglia, che le mandò una lettera tenerissima poco prima della conclusione del reality.

La storia d’amore e la scelta sui figli

In più occasioni Pamela e Filippo avevano parlato del loro rapporto, raccontandosi come una coppia ironica, solida e complice. Nonostante questo, non hanno mai deciso di sposarsi né di avere figli, pur avendo spesso affrontato l’argomento. Pamela, in passato, aveva ammesso: "Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto".

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, le cause della rottura

Nei rispettivi annunci sui social, né Filippo Bisciglia né Pamela Camassa hanno svelato i motivi che hanno portato alla rottura. Qualche settimana fa alcuni rumors parlavano di un allontanamento dovuto agli impegni lavorativi di entrambi e alla fine della passione che li aveva uniti agli inizi, variabili che avrebbero portato entrambi a convergere sulla decisione di dirsi addio, una scelta dolorosa ma condivisa. Resta, come hanno sottolineato entrambi, l’affetto reciproco che li legherà anche dopo la fine della loro relazione.

