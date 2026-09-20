Morto tragicamente il figlio di Leone Di Lernia, Davide aveva seguito le orme del padre. Aveva solo 47 anni Il figlio di Leone Di Lernia è morto tragicamente a 47 anni dopo un incidente in moto: Davide aveva seguito le orme del padre

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore tv Leone Di Lernia, è morto a 47 anni in un incidente in moto a Milano. È successo stanotte, poco dopo mezzanotte, in via Mecenate, mentre rientrava verso il centro. Poche ore prima era al Carroponte per il djset di Carl Cox e aveva pubblicato qualche video della serata. Nessuno dei suoi amici poteva immaginare che sarebbero stati gli ultimi.

Incidente in via Mecenate a Milano: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, Davide stava tornando verso il centro città in sella alla sua moto. In quel tratto via Mecenate è un lungo rettilineo. Al centro della carreggiata corrono i binari del tram, separati dalle corsie da barriere metalliche. Per ragioni ancora da chiarire, il 47enne ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la balaustra che protegge la sede tranviaria.

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L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato niente da fare. Adesso toccherà agli accertamenti ricostruire la dinamica e capire cosa abbia provocato la caduta. Qualunque sarà la risposta, non renderà più leggera una perdita che ha lasciato sgomenti amici, colleghi e chiunque conoscesse la sua storia.

Chi era Davide Di Lernia, il figlio di Leone

Nel caso di Davide, dire che aveva seguito le orme del padre è semplicemente la verità. Come Leone, anche lui aveva scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo, della musica e della comunicazione. Era videomaker e produttore e aveva lavorato in alcune delle emittenti più conosciute della radio italiana: Radio Monte Carlo, Radio 105 Network e Virgin Radio. Il suo percorso si era svolto soprattutto dietro le quinte, dove si lavora perché tutto funzioni senza bisogno di stare sotto i riflettori.

Il suo legame con la musica non si fermava al lavoro. Lo dimostrano quelle ultime immagini dal concerto, l’entusiasmo di chi va a sentire uno dei grandi nomi della scena elettronica mondiale e sente il bisogno di raccontarlo. È un dettaglio piccolo, ma aiuta a capire che persona fosse: qualcuno che la musica la viveva davvero.

Il ricordo commosso di Leone Di Lernia ai funerali

Leone Di Lernia è morto nel febbraio 2017. Ai suoi funerali, nove anni fa, fu proprio Davide a prendere la parola. Il ricordo che dedicò al padre, delicato e pieno di affetto, commosse tutti i presenti, compresi quelli che conoscevano Leone solo attraverso la televisione e le sue canzoni irriverenti. Quel giorno molti scoprirono un figlio profondamente legato al genitore e orgoglioso di ciò che aveva rappresentato.

Oggi quelle parole tornano in mente con un significato molto diverso. Padre e figlio erano accomunati dall’amore per la musica e per il pubblico, e ora la loro storia si chiude nel modo più doloroso. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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