Giacomo Giorgio da Mare Fuori a Fidanzato Part-Time con Camilla Ghini, figlia dell'attore Massimo: la nuova commedia romantica è servita
Via alle riprese della commedia romantica tratta dal romanzo omonimo di Anna Zarlenga, pubblicato nel 2001, e ambientata a Napoli
Hanno preso il via i lavori di Fidanzato Part-Time, commedia romantica tratta dall’omonimo romanzo di Anna Zarlenga e con protagonisti Giacomo Giorgio e Camilla Ghini. Francesco Prisco, già regista di Nottetempo e di Bob & Marys – Criminali a domicilio, siederà dietro la macchina da presa. Un racconto che è anche profondamente legato a Napoli, al suo sapore e alle sue atmosfere. Con la sua musica, le sue strade e le sue piazze, con i vicoli e il Lungomare, con le tavolate di famiglia, il Golfo e il Vesuvio, il capoluogo partenopeo diventa parte integrante del racconto, come se fosse un vero e proprio altro personaggio.
Fidanzato Part-Time con Giacomo Giorgio e Camilla Ghini: al via le riprese
Sulla sinossi ufficiale di Fidanzato Part-Time si legge: "A Napoli, tra una pizzeria storica e le note di salsa e merengue, due sconosciuti agli antipodi stringono un patto: fingersi fidanzati. Lei, Lisa (Ghini), vuole presentarsi alla rimpatriata del liceo a testa alta. Lui, Mike (Giorgio), deve dimostrare al nonno di essere abbastanza "serio" da poter ereditare la Fornace di Ciro. Pranzi della domenica, lezioni di ballo e baci "di scena": un piano semplice, efficace, indolore. O forse no?".
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Giacomo Giorgio è per tutti Ciro Ricci della fiction Mare Fuori. Con un passato teatrale a Milano, dove ha studiato recitazione, ha debuttato in tv nel 2019 apparendo in un episodio de I Bastardi di Pizzofalcone, serie tratta dall’omonimo ciclo di romanzi di Maurizio De Giovanni. Dopo aver concluso l’avventura con Mare Fuori, è stato interprete di altre serie importanti, fra cui Sopravvissuti, Per Elisa – Il Caso Claps, Noi siamo Leggenda, Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero, e Doc – Nelle tue mani, ruolo che riprende anche per la quarta stagione, al via il 1° ottobre 2026. Al cinema ha avuto un piccolo ruolo in Non c’è campo di Federico Moccia. Nel suo curriculum anche The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde (di Rupert Everett) e Diabolik – Ginko all’attacco! e Diabolik – Chi sei?, entrambi dei Manetti Bros. Camilla Ghini, figlia dell’attore e regista Massimo, ha esordito come attrice nella miniserie del 2008 Raccontami. Al cinema ha fatto una comparsata ne La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi e in Romantiche di Pilar Fogliati.
Quando esce Fidanzato Part-Time
Fabio Di Credico e Aldo Augelli hanno curato la sceneggiatura di Fidanzato Part-Time, che è una produzioneMaster Five Cinematografica con Rai Cinema, in collaborazione con Film Commission Regione Campania, curata da Francesco Romeres, Davide Tovi, Giuseppe Manzi ed Emanuele Cadeddu. A completare il cast ci sono Simone Paciello, Nello Mascia, Susy Del Giudice, Noemi Sales, Paco De Rosa, Francesca Bergesio e Fabio Fulco.
Al momento non è ancora nota una data di uscita ufficiale per Fidanzato Part-Time.
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