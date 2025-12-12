Fiction Rai, le uscite top del 2026: rivoluzione Don Matteo 15 e Lino Guanciale in un ruolo da brividi
Dal ritorno di Cuori, Imma Tataranni e Sabrina Ferilli alla serie su Matteo Messina Denaro, non mancheranno le novità: tutte le uscite in arrivo
La Rai si gode il successo il successo delle sue fiction ed è pronta a rilanciare. Reduce dai successi di Blanca 3, di Màkari 4, de Il commissario Ricciardi e delle repliche de Il commissario Montalbano (oltre al dominio incontrastato negli ascolti tv delle ultime settimane di Un Professore 3), infatti, la tv di Stato è pronta a un nuovo anno ricco di novità. Nei primi del 2026 arriveranno tantissime nuove produzioni oltre ad alcuni, attesissimi, ritorni. Dal ritorno di Don Matteo e Imma Tataranni alla serie su Matteo Messina Denaro e un film con Sabrina Ferilli, insomma, l’offerta sarà a dir poco variegata. Scopriamo tutte le uscite in arrivo.
Rai Fiction, il ritorno di Don Matteo e delle serie più amate nel 2026
Rai Fiction continua a dominare nei Dati Auditel della prima serata (ieri è arrivato l’ennesimo boom di Un Professore 3 con Alessandro Gassmann, nonostante le critiche) e nel 2026 non ha certo intenzione di fermarsi. L’offerta per il nuovo anno – come anticipato – sarà trasversale e composta da tante nuove produzioni, da titoli inediti fino ad alcuni graditissimi ritorni. Tra questi è impossibile non citare Don Matteo che, giunto alla sua 15esima stagione, andrà incontro a un piccola ‘rivoluzione’. Dopo il passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova, infatti, la storica fiction di Rai 1 si prepara ad accogliere due nuovi membri nel cast. La principale novità è l’ingresso di Max Tortora, che interpreterà il padre del capitano Diego Martini (Eugenio Mastandrea), ma nella serie ci sarà anche Diletta Leotta, seppure con un ruolo marginale. Confermato inoltre il crossover con l’arrivo di Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza direttamente da Che Dio Ci Aiuti. Torneranno in onda anche Cuori (terza stagione) con Pilar Fogliati e Matteo Martari e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera, giunto alla quinta stagione. Sabrina Ferilli tornerà inoltre a essere la protagonista di Gloria.
Tutti i nuovi arrivi: la programmazione
Oltre ai grandi ritorni – come detto – nel 2026 targato Rai Fiction non mancheranno le novità. Tra queste nei primi mesi del nuovo anno ci saranno La Preside, con Luisa Ranieri nei panni della preside Eugenia Liguori (che risollevò ke sorti dell’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli), ma anche L’Invisibile, miniserie che racconta gli ultimi giorni della latitanza di Matteo Messina Denaro, con Lino Guanciale, Nino Frassica, Ninni Bruschetta e Levante, alla sua prima prova da attrice. E a proposito di Lino Guanciale, l’attore sarà anche protagonista de Le Libere Donne, serie tratta dai libri di Mario Tobino e ambientata negli anni Quaranta nel reparto femminile del manicomio di Maggiano. Tra le nuove produzioni anche Morbo K con Giacomo Giorgio, Rosso Volante con Giorgio Pasotti, la storia di Battiato – Il Lungo Viaggio, interpretato da Dario Aita, e la serie tutta al femminile Prima di Noi.
