Fiction Rai, terremoto all'orizzonte: dopo Imma Tataranni altri due addi (dolorosissimi). C'entra anche Luisa Ranieri Dopo la chiusura della serie con Vanessa Scalera, altri due titoli amatissime arrivano alle loro stagioni finali: cosa sappiamo del destino di Lolita Lobosco e Mina Settembre

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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L’addio di Imma Tataranni, giunta alla sua ultima stagione dopo cinque anni di successi e ascolti ottimi, con grande tristezza del pubblico affezionato alla sanguigna magistrata lucana, potrebbe non essere l’unico nel mondo delle più amate fiction Rai.

Dopo Imma Tataranni addio a Lolita Lobosco e Mina Settembre

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Voci di corridoio infatti raccontano che altre due beniamine del pubblico delle serie della rete ammiraglia del servizio pubblico potrebbero essere arrivate alla fine delle loro avventure. I titoli che starebbero per tagliare il traguardo della loro stagione finale sono tra i più amati dal pubblico e i loro addii sarebbero davvero dolorosi e difficili da accettare per i fan. Parliamo infatti di due personaggi ma anche di due attrici che li interpretano, che in questi anni hanno saputo catturare l’interesse costante dei telespettatori di Rai1 senza mai annoiare, e riuscendo a portare a casa ogni anno importanti risultati in termini di audience. Insomma, parliamo di due vere e proprie sicurezze, cassaforti degli ascolti Rai del calibro di Lolita Lobosco e Mina Settembre.

Come nel caso della magistrata interpretata da Vanessa Scalera, anche nel caso della vice questora di Bari e dell’assistente sociale napoletana con il cappottino rosso, a pesare sulla fine delle loro avventure sarebbe la precisa scelta delle loro interpreti: Luisa Ranieri e Serena Rossi.

Secondo Alberto Dandolo, che lancia l’indiscrezione dalle pagine del settimanale Oggi, le due attrici, come prima di loro la Scalera, avrebbero il timore che continuare a interpretare quei personaggi amatissimi, comporterebbe il rischio di rimanere imbrigliate in questi ruoli. Così, sia per la combattiva Mina Settembre che per la determinata Lolita Lobosco ci si appresta a girare le stagioni finali.

Quel che è certo è che l’addio a queste due protagoniste della fiction italiana e alle loro storie che hanno appassionato milioni di spettatori non sarà indolore. I fan delle due attrici però non devono certo temere la loro scomparsa dal piccolo schermo, visto che entrambe lavorano moltissimo e hanno sempre portato avanti progetti paralleli all’impegno con le loro eroine più amate, sia al cinema che in tv.

Per Luisa Ranieri in particolare, ci sarebbe già pronto un altro impegno televisivo, quello con la seconda stagione de La Preside, grande successo della stagione invernale di Rai1, ispirata alla storia vera della preside coraggio di Caivano Eugenia Carfora. Secondo l’indiscrezione la macchina produttiva sarebbe già ripartita e Luca Zingaretti che è produttore e ideatore della fiction, si sarebbe messo già al lavoro con i suoi fidati collaboratori per scrivere le nuove puntate della serie.

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