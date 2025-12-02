Affari Tuoi, Sandokan e Un professore 3 salvano De Martino: cambiano le gerarchie (e l’orario) Le serie di punta della tv di Stato in prima serata stanno aiutando Stefano De Martino a risalire nell’access prime time contro Gerry Scotti e La Ruota: i dati

Affari Tuoi torna a ‘respirare’ negli ascolti tv. Il game show condotto da Stefano De Martino, infatti, si sta godendo un buon momento dal punto dei vista dei dati Auditel, aiutato soprattutto dalle fiction della Rai in prima serata. L’attesa per le serie di punta sta garantendo più pubblico al programma dell’access prime time, contibuendo alla risalita contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo tutti i dati e analizziamo la situazione.

Focus ascolti tv, Affari Tuoi: De Martino aiutato da Sandokan e Un professore 3

Ieri lunedì 1° dicembre 2025 nell’access prime time di Rai 1 Affari Tuoi è tornato a volare oltre la soglia dei 5 milioni, raccogliendo ben 5 milioni e 289mila spettatori e facendo segnare il 24,5% di share. Numeri che non sono bastati per superare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (al 26,4% di share con 5 milioni e 674mila spettatori negli ascolti tv di ieri) ma che hanno sicuramente dato un segnale forte. Il game show condotto da Stefano De Martino sta infatti vivendo un buon momento dal punto di vista dei dati Auditel, godendosi anche e soprattutto l’attesa per le fiction di punta della Rai in prima serata. Ieri Sandokan con Can Yaman ha registrato un vero e proprio boom toccando il 33,9% di share (5,7 milioni di spettatori) sulla prima rete, ma lo stesso era successo già lo scorso giovedì, quando la seconda puntata di Un Professore 3 con Alessandro Gassmann aiutò Affari Tuoi ad avvicinarsi a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (poi ‘dilagato’ in prima serata).

Le fiction Rai, insomma, si stanno rivelando un’arma fondamentale per la battaglia negli ascolti tv anche dell’access prime time, facendo risalire Stefano De Martino contro La Ruota di Scotti. Se una volta Affari Tuoi trainava le prime serate di Rai 1, ora produzioni come Sandokan e Un professore 3 stanno garantendo una sorta di ‘contro-traino’ al game show, raccogliendo più pubblico in attesa dell’inizio di puntata. La tanto discussa strategia della Rai di ‘chiudere’ Affari Tuoi in anticipo (alle 21:30) per fare spazio alle serie e non seguire la politica di Mediaset e Gerry Scotti (spesso in onda quasi fino alle 22) si sta dunque rivelando azzeccata, come dimostrano i numeri:

Lunedì 1° dicembre 2025:

Rai 1; Affari Tuoi : 5.289.000 spettatori (24,5%di share); a seguire Sandokan (33,9% di share)

: 5.289.000 spettatori (24,5%di share); a seguire Sandokan (33,9% di share) Canale 5; La Ruota della Fortuna: 5.674.000 spettatori (26,4% di share);

Giovedì 27 novembre 2025:

Rai 1; Affari Tuoi : 5.289.000 : 4.750.000 spettatori (22,9% di share); a seguire Un professore 3 (20% di share)

: 5.289.000 : 4.750.000 spettatori (22,9% di share); a seguire Un professore 3 (20% di share) Canale 5; La Ruota dei Campioni: 4.710.000 spettatori (24,7% di share)

Le cose cambiano invece radicalmente senza le fiction in prima serata su Rai 1, con La Ruota della Fortuna che riesce a staccare Affari Tuoi anche quasi di un milione (come accaduto solo due giorni fa, con La Ruota a 5,3 milioni di spettatori contro i 4,3 di De Martino).

