Fiction Rai: Sandokan, Lino Guanciale, Mina Settembre. I boom del 2025 (e la grande delusione)
Si chiude un altro anno di successi per la tv di Stato, ma non mancano i flop: Montalbano super anche in replica, Miriam Leone inciampa
Il 2025 sta per andare in archivio e in casa Rai si chiude un altro anno di grandi successi. Dal ‘ritorno’ di Sandokan con Can Yaman a Il Conte di Montecristo fino alle repliche de Il commissario Montalbano, infatti, le prime serate all’insegna delle fiction non hanno deluso dal punto di vista degli ascolti tv. Qualche passo falso, tuttavia, non è mancato. Scopriamo la classifica delle serie più viste dell’anno, i flop e tutti i dettagli.
Fiction Rai, le serie più viste del 2025
Il 2025 della Rai si è aperta con una delle produzioni più ambiziose degli ultimi anni in viale Mazzini. Cast internazionale (capitanato da Sam Claflin nei panni del protagonista Edmond Dantès e con il ‘nostro’ Lino Guanciale), puntate ad alto budget e attenzione ai dettagli: Il Conte di Montecristo non ha deluso le aspettative ed è stata la miniserie più vista dell’ultimo anno. In quattro appuntamenti – dal 13 gennaio al 3 febbraio – la fiction diretta da Bille August e tratta dell’omonimo celebre romanzo di Alexandre Dumas ha sfiorato i 5 milioni e mezzo di spettatori di media toccando il 29% di share. Secondo gradino del podio per Sandokan: la serie tratta dai romanzi d’avventura di Emilio Salgari con Can Yaman nei panni della ‘Tigre della Malesia" ha raggiunto il 28% di share con una media di 4,6 milioni di spettatori. Terzo posto, un po’ a sorpresa, per Mina Settembre: la fiction con Serena Rossi non sembra conoscere limiti e la terza stagione ha ottenuto una media di 4 milioni e mezzo di spettatori (25% di share). Da segnalare anche il trionfo di Blanca: la fiction con Maria Chiara Giannetta è stata seguitissima (e commentatissima sui social) chiudendo con un vero e proprio boom al 25,3% di share e 4,2 milioni di spettatori sintonizzati per l’ultima puntata. Infallibile, come sempre, anche Il commissario Montalbano. Tornato in onda per l’ennesimo ciclo di repliche in occasione del centenario di Andrea Camilleri, Luca Zingaretti si è confermato un magnete per gli ascolti e una certezza per il palinsesto Rai.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I flop Rai dell’anno: Miriam Leone inciampa
In un’annata costellata di grandi successi, ovviamente, per la Rai non sono mancati i passi falsi. Tra i flop più scottanti c’è sicuramente Miss Fallaci: la miniserie con Miriam Leone nei panni della scrittrice Oriana Fallaci non ha sfondato e, dopo un debutto oltre il 18% di share, è crollata anche sotto il 13% di share, non riuscendo mai di fatto a conquistare il pubblico della tv di Stato nel prime time. Un mezzo fallimento che è anche costato numerose critiche a Miriam Leone. Sebbene non si possa parlare di flop, invece, stupisce vedere Imma Tataranni fuori dalla Top 3, in attesa della quinta e probabilmente ultima stagione della serie con Vanessa Scalera.
Guida TV
-
04 Gennaio 2026
Non uccidereRai Premium
Potrebbe interessarti anche
Altro che Sandokan, ecco la fiction Rai che conquista Londra e sorprende il mondo: un successo clamoroso
Mentre Sandokan domina gli ascolti, un’altra fiction Rai trionfa all’estero: Il Cont...
Sandokan, la fiction Rai diventa un fenomeno mondiale grazie a Netflix: Mare Fuori è già dimenticata
Il successo della serie con Can Yaman ha spinto Netflix ad acquistare i diritti per ...
Sandokan con Can Yaman vola nello share ma divide i social: "Solo donne per questo fumettone rosa"
Gli episodi 3 e 4 di Sandokan sono arrivati e con loro anche la solita ondata di pol...
Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!"
I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla ...
Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince
La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share (ma non basta a De Martino), ottim...
Sandokan, ascolti impressionanti per la fiction Rai ma i social sono furibondi: "Cag*ta gigantesca". Ecco il vero motivo
Non si placano le polemiche e le critiche nei confronti della fiction con Can Yaman ...
Fiorello diventa Sandokan, show con Alessandro Preziosi a La Pennicanza: "Con Can Yaman la mia eterosessualità vacilla"
Nella puntata di oggi il conduttore Rai ha elogiato l'exploit della nuova serie con ...
Serie Tv Sandokan, Mediaset sfida la Rai (e Can Yaman) con Kabir Bedi: la mossa a sorpresa
All'ultimo minuto, il Biscione ha deciso di 'opporsi' al gran finale della nuova ser...