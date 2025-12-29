Fiction Rai: Sandokan, Lino Guanciale, Mina Settembre. I boom del 2025 (e la grande delusione) Si chiude un altro anno di successi per la tv di Stato, ma non mancano i flop: Montalbano super anche in replica, Miriam Leone inciampa

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il 2025 sta per andare in archivio e in casa Rai si chiude un altro anno di grandi successi. Dal ‘ritorno’ di Sandokan con Can Yaman a Il Conte di Montecristo fino alle repliche de Il commissario Montalbano, infatti, le prime serate all’insegna delle fiction non hanno deluso dal punto di vista degli ascolti tv. Qualche passo falso, tuttavia, non è mancato. Scopriamo la classifica delle serie più viste dell’anno, i flop e tutti i dettagli.

Fiction Rai, le serie più viste del 2025

Il 2025 della Rai si è aperta con una delle produzioni più ambiziose degli ultimi anni in viale Mazzini. Cast internazionale (capitanato da Sam Claflin nei panni del protagonista Edmond Dantès e con il ‘nostro’ Lino Guanciale), puntate ad alto budget e attenzione ai dettagli: Il Conte di Montecristo non ha deluso le aspettative ed è stata la miniserie più vista dell’ultimo anno. In quattro appuntamenti – dal 13 gennaio al 3 febbraio – la fiction diretta da Bille August e tratta dell’omonimo celebre romanzo di Alexandre Dumas ha sfiorato i 5 milioni e mezzo di spettatori di media toccando il 29% di share. Secondo gradino del podio per Sandokan: la serie tratta dai romanzi d’avventura di Emilio Salgari con Can Yaman nei panni della ‘Tigre della Malesia" ha raggiunto il 28% di share con una media di 4,6 milioni di spettatori. Terzo posto, un po’ a sorpresa, per Mina Settembre: la fiction con Serena Rossi non sembra conoscere limiti e la terza stagione ha ottenuto una media di 4 milioni e mezzo di spettatori (25% di share). Da segnalare anche il trionfo di Blanca: la fiction con Maria Chiara Giannetta è stata seguitissima (e commentatissima sui social) chiudendo con un vero e proprio boom al 25,3% di share e 4,2 milioni di spettatori sintonizzati per l’ultima puntata. Infallibile, come sempre, anche Il commissario Montalbano. Tornato in onda per l’ennesimo ciclo di repliche in occasione del centenario di Andrea Camilleri, Luca Zingaretti si è confermato un magnete per gli ascolti e una certezza per il palinsesto Rai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I flop Rai dell’anno: Miriam Leone inciampa

In un’annata costellata di grandi successi, ovviamente, per la Rai non sono mancati i passi falsi. Tra i flop più scottanti c’è sicuramente Miss Fallaci: la miniserie con Miriam Leone nei panni della scrittrice Oriana Fallaci non ha sfondato e, dopo un debutto oltre il 18% di share, è crollata anche sotto il 13% di share, non riuscendo mai di fatto a conquistare il pubblico della tv di Stato nel prime time. Un mezzo fallimento che è anche costato numerose critiche a Miriam Leone. Sebbene non si possa parlare di flop, invece, stupisce vedere Imma Tataranni fuori dalla Top 3, in attesa della quinta e probabilmente ultima stagione della serie con Vanessa Scalera.

Guida TV

Non uccidere Rai Premium 02:45

Potrebbe interessarti anche