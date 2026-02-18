Fiction Rai, Can Yaman beffa Luca Argentero e Lino Guanciale: il successo (sorprendente) di Sandokan La serie con Can Yaman nei panni della ‘tigre della Malesia’ si aggiudica il Premio Biagio Agnes: la super-produzione premia Rai Fiction e Lux Vide

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È stata una delle serie più viste dell’anno e ora il suo successo è anche ‘certificato’. Sandokan si aggiudica il Premio ‘Audiovisivo’ Biagio Agnes 2026; un riconoscimento importante per la fiction con Can Yaman che, a cinquant’anni dallo storico sceneggiato con Kabir Bedi, ha dato nuovamente vita alla ‘tigre della Malesia’ convincendo anche i più scettici. Scopriamo tutti i dettagli.

Sandokan, il trionfo di Can Yaman (davanti a Luca Argentero e Lino Guanciale)

Con una media di oltre 4 milioni e mezzo di spettatori e il 28% di share su Rai 1 Sandokan è stata la seconda serie più vista del 2025 (dietro solo alla miniserie Il Conte di Montecristo). La serie liberamente tratta dai romanzi di Emilio Salgari con Can Yaman è stata la sorpresa dell’anno, in grado di fare rivivere le avventure della ‘tigre della Malesia’ cinquant’anni dopo lo storico sceneggiato con Kabir Bedi. La produzione ad alto budget e il cast dal respiro internazionale con Alanah Bloor nelle vesti di Marianna e Alessandro Preziosi nei panni di Yanez alla fine ha pagato e convinto il pubblico Rai e non solo. Sandokan si aggiudica così Premio ‘Audiovisivo’ Biagio Agnes 2026, il giusto riconoscimento per la produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction a ‘beffare’ altre amatissime serie come Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero, Il commissario Ricciardi di Lino Guanciale o Cuori con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che ieri ha chiuso con un trionfo negli ascolti tv.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Premio Biagio Agnes 2026, tutti i vincitori: ci sono anche De Martino e Scotti

La giuria del Premio internazionale di giornalismo, informazione e comunicazione ‘Biagio Agnes’, presieduta da Gianni Letta, ha dunque comunicato tutti i vincitori della 18esima edizione. La cerimonia di premiazione si terrà nuovamente a Roma, in Piazza di Spagna, e sarà condotta come di consueto da Mara Venier e Alberto Matano il prossimo 25 giugno. Oltre al trionfo di Sandokan, spicca il Premio per la Televisione ai due protagonisti assoluti della ‘battaglia’ degli ascolti dell’access prime time, ma anche simbolo di due generazioni televisive, Stefano De Martino e Gerry Scotti. Di seguito la lista completa dei premi:

Premio Carta Stampata: Paolo Bricco, Il Sole 24 Ore

Premio Inviati: Giovan Battista Brunori, Rai – Andrea Nicastro, Corriere della Sera

Premio Corrispondenti: Rosalba Castelletti, la Repubblica – Leonardo Panetta, Mediaset

Premio Speciale Libertà di Stampa: Redazione La Stampa, Direttore Andrea Malaguti

Premio per la Televisione: Gerry Scotti – Stefano De Martino.

Premio Audiovisivo: Sandokan. Con Can Yaman, Alessandro Preziosi e Alanah Bloor. Regia: Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo

Premio Giornalismo Sportivo: Arianna Ravelli, La Gazzetta dello Sport

Premio Generazione Digitale-Podcast: Andrea Gerli, Rai per la Sostenibilità – Guglielmo Nappi, Il Messaggero

Premio Giornalista Scrittore: Claudio Cerasa, Il Foglio per il libro: L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo, Silvio Berlusconi Editore, 2026

Premio Divulgazione Scientifica: Vincenzo Schettini, Professore di Fisica

Potrebbe interessarti anche