Fiction Rai, Lino Guanciale sparisce all’improvviso: perché L’invisibile non va in onda Cambiamenti improvvisi per la miniserie che racconta la cattura del boss Matteo Messina Denaro: perché è stata rimandata e quando uscirà.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Fino a qualche giorno fa sembrava essere tutto pronto per il grande debutto de L’invisibile, la miniserie con Lino Guanciale che racconta gli anni di latitanza e la cattura finale del boss Matteo Messina Denaro. L’appuntamento previsto per il 13 e il 14 gennaio 2026 è però improvvisamente saltato, e anche sulla piattaforma RaiPlay per il momento sembrerebbe non esserci alcuna traccia dell’attesissima serie. Scopriamo di più su ciò che sta accadendo.

L’Invisibile, salta la messa in onda della serie: perché e quando la vedremo

Chi si aspettava di poter vedere la nuova serie con Lino Guanciale il 13 e 14 gennaio, purtroppo è invece rimasto a bocca asciutta. Per il momento non vi è alcuna traccia dell’inedita fiction e, secondo le indiscrezioni fornite dal giornalista Davide Maggio, la serie sarebbe stata messa in stand-by, con il rischio di far slittare la messa in onda anche di diverse settimane. I vertici starebbero tuttora valutando in che modo ricollocare la serie e per il momento non è stata ancora resa nota una nuova data ufficiale. Sui motivi che potrebbero aver portato i diretti interessati a far slittare la messa in onda circolano invece diverse ipotesi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sempre da quanto riportato da Davide Maggio, si vocifera che uno dei protagonisti della serie abbia dovuto far fronte a un lutto importante e improvviso, ma su questo per il momento non c’è alcuna conferma. Allo stesso tempo, la decisione potrebbe essere stata presa per semplice strategia di palinsesto, essendo questa serie uno dei prodotti più importanti, attesi e promettenti dell’anno. Ricordiamo infatti che è stata data grande attenzione anche alla promozione de L’invisibile, con tanto di backstage fotografico pubblicato in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni. L’unica certezza è che la Rai non si farà certo scappare l’occasione di proporre al pubblico una serie tanto promettente con uno degli attori italiani più amati. Ora non rimane però che scoprire quando questo potrà concretamente avvenire.

L’Invisibile, la cattura di Matteo Messina Denaro diventa fiction

In attesa di scoprire quando avverrà la messa in onda della serie, ricordiamo che la fiction porterà sul piccolo schermo un cast particolarmente apprezzato, partendo proprio da Lino Guanciale per poi proseguire con Ninni Bruschetta, la cantante Levante, Leo Gassmann, Noemi Brando, Massimo De Lorenzo e Roberto Scorza. Un cast che racconterà magistralmente le vicende e gli sforzi che hanno portato alla cattura di Matteo Messina Denaro, capo di Cosa Nostra rimasto nascosto e latitante per oltre trent’anni.

Potrebbe interessarti anche