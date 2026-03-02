Fiction Rai, dopo Sanremo si svolta con Gassmann (arrabbiato) e Bisio alla Montalbano Da Gloria con Sabrina Ferilli al ritorno di Lino Guanciale fino a Mare Fuori e Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni: tutte le serie tv in arrivo

Archiviato un febbraio da sogno, la Rai non si ferma. Dopo Olimpiadi e Festival di Sanremo, infatti, la tv di Stato punta ancora in alto e a fare incetta di ascolti con le proprie fiction di punta. Questa primavera approderanno nel palinsesto alcune delle serie più amate del pubblico, da Imma Tataranni a Mare Fuori fino alle nuove produzioni con i ritorni di Alessandro Gassmann e Lino Guanciale, ma non solo. Scopriamo tutte le fiction in arrivo e il calendario completo.

Primavera Rai, tornano le serie: il calendario

Dimenticato lo slittamento della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, sarà una primavera ricca di appuntamenti in casa Rai, con il ritorno di alcune delle serie più importanti del palinsesto della tv di Stato. Dopo Sanremo, infatti, su Rai 1 tornano le fiction più amate; si parte il 3 marzo con la seconda stagione di Gloria. Reduce dal successo di A testa alta in Mediaset, Sabrina Ferilli torna a interpretare l’attrice Gloria Grandi. Il giorno seguente ecco i primi sei episodi di Mare Fuori 6 su RaiPlay, la seconda parte dell’amata serie sarà disponibile sulla piattaforma il 13 marzo, quando sbarcherà anche in prima serata su Rai 2. Domenica 8 marzo 2026 sarà invece la volta di Vanessa Scalera, che riveste i panni di Imma Tataranni – Sostituto procuratore per la quinta stagione. Lunedì 9 il ‘professore’ Alessandro Gassmann tornerà invece in una fiction con Guerrieri – La regola dell’equilibrio, nel ruolo di Guido Guerrieri, l’avvocato protagonista della saga letteraria di Gianrico Carofiglio. Dopo lo ‘sfogo’ su Tredici Pietro e Gianni Morandi a Sanremo, dunque, per l’attore è tempo di riprendersi la prima serata di Rai 1. Il 10 marzo torna anche Lino Guanciale, che interpreta Mario Tobino ne Le libere donne.

Aprile sarà il mese dei debutti, con Claudio Bisio protagonista di Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction Rai (in quattro puntate), che racconta la storia di un commissario bolognese trasferito in un paesino dell’Appennino. L’esordio è fissato per il 9 aprile, mentre quello di Roberta Valente avverrà domenica 12 aprile, sempre nel prime time di Rai 1. A maggio arriveranno invece La buona stella (7 maggio), Una finestra vista lago (10 e 11 maggio), Morgane – Detective geniale 5 (da mercoledì 13 maggio) e Un futuro aprile (18 maggio).

L’elenco completo di tutte le fiction Rai in arrivo in primavera

Gloria 2 – da martedì 3 marzo

Mare Fuori – da mercoledì 5 marzo

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – da domenica 8 marzo

Guerrieri – La regola dell’equilibrio – da lunedì 9 marzo

Le libere donne – da martedì 10 marzo

Uno sbirro in appennino – da giovedì 9 aprile

Roberta Valente – da domenica 12 aprile

La buona stella – da giovedì 7 maggio

Una finestra vista lago – da domenica 10 e lunedì 11 maggio

Morgane – Detective Geniale 5 – da mercoledì 13 maggio

Un futuro aprile – lunedì 18 maggio.

