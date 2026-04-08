Fiction Rai, Giusy Ferreri canta ‘Roberta Valente - Notaio in Sorrento’: la sigla “A due passi dal mare” è già un successo L'ex concorrente di X Factor firma la colonna sonora della nuova serie Rai, pronta al grande debutto sul primo canale domenica 12 aprile 2026. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

C’è una voce che conoscono tutti, una canzone nuova e il profumo del mare di Sorrento. Giusy Ferreri torna con "A due passi dal mare", la title track della colonna sonora della nuova serie Rai Roberta Valente – Notaio in Sorrento. E lo fa con un brano che sembra già destinato a restare in vetta alle classifiche. L’annuncio del singolo è arrivato questa mattina, direttamente dal profilo Instagram della cantante, che ha condiviso la notizia con grande entusiasmo. Ecco quando uscirà la canzone e tutti i dettagli da conoscere.

Fiction Rai, Giusy Ferreri canta "A due passi dal mare"

Il brano "A due passi dal mare" è scritto da Matteo Buzzanca con Eugenio Darie, e Giusy Ferreri ne parla come di un progetto che le sta davvero a cuore. "Venerdì 10 aprile esce in radio e in digitale A due passi dal mare", scrive su Instagram la cantante, "brano che ho interpretato con grande entusiasmo…È la title track della colonna sonora della nuova serie TV coprodotta da Rai-Fiction e da Rodeo Drive ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’, che andrà in onda in prima visione su Rai 1 dal 12 aprile. In anteprima dal 10 aprile su Rai Play".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ascoltando l’anteprima del brano condivisa dalla pagina X Cinguetterai, è facile intuire come questo pezzo sia destinato a lasciare il segno. "A due passi dal mare" è una canzone che unisce leggerezza e profondità, capace di evocare il sapore del mare, gli addii e i ritorni, con immagini sintetiche e un ritornello che si imprime subito nella memoria di chi ascolta. Ecco alcuni dei versi in anteprima:

"Ma tu dimmi, dimmi, quanto pesa l’anima?

Quando senti il bisogno di correre di più

E poi dimmi, dimmi che l’amore è soltanto aria

E viaggia con le stagioni, ti culla e ti butta giù

Capiscimi tu

Anche se ci perdiamo di vista, diventiamo estranei

Diventiamo bravi a fare i bagagli

E la paura si sbriciola e partiamo lontano

Per ritrovarci, a due passi dal mare,

tra milioni di sguardi, e qualcosa da cambiare".

Inutile dire che la voce di Giusy Ferreri, calda e riconoscibile, si adatta alla perfezione a queste parole. Né troppo pop né troppo nostalgica, "A due passi dal mare" ha tutte le carte in regola per diventare una di quelle canzoni che si associano immediatamente a un luogo e a un’emozione esatta. E la speranza è che aiuti la nuova fiction Rai, Roberta Valente – Notaio in Sorrento, a guadagnare fin da subito un grande seguito di appassionati.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, il debutto della nuova fiction di Rai 1

Il nuovo singolo di Giusy Ferreri anticipa Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie coprodotta da Rai Fiction e Rodeo in onda dal 12 aprile su Rai 1. Un prodotto che promette di conquistare il pubblico del prime time con una storia ambientata tra i vicoli, il mare e i segreti di una delle città più affascinanti della Campania, Sorrento.

Protagonista è Maria Vera Ratti, che interpreta Roberta Valente, una notaio che si ritrova a fare i conti non solo con gli atti giuridici ma con le storie, i segreti e le vite intrecciate dei suoi clienti. Al suo fianco Alessio Lapice, con la regia firmata da Pirozzi, che porta sullo schermo Sorrento con un occhio attento alla luce, ai colori e all’atmosfera unica del golfo.

Per chi non vuole aspettare il debutto in televisione, la serie sarà disponibile in anteprima su RaiPlay dal 10 aprile, lo stesso giorno in cui uscirà il singolo di Giusy Ferreri. Un lancio coordinato che punta a costruire attesa e curiosità attorno a una delle novità più promettenti della primavera Rai.

Potrebbe interessarti anche