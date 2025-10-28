Fiction Rai, da Blanca a Don Matteo: la prima rete cambia orario per salvare i suoi gioielli
Affari Tuoi si accorcia e le grandi fiction tornano alle 21.30: la mossa Rai per proteggere la prima serata e gli ascolti.
Rivoluzione in Rai per salvare le fiction. Se finora la guerra all’ultimo colpo di share tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha fatto allungare i tempi dell’access prime time, a discapito di quelli della prima serata, adesso l’azienda pubblica ha deciso di cambiare rotta. Per fronteggiare l’ingresso trionfale in scena (e il successo) dello storico game show di Canale 5, timonato da Gerry Scotti e Samira Lui, ha portato Rai 1 a dilatare la puntata dei ‘pacchi’ di Stefano De Martino, con conseguente partenza in ritardo dei programmi in prime time. Ed è così che show e fiction attesi dal pubblico per le 21.30, hanno visto la luce sono verso le 22, con grande amarezza dei telespettatori. Ora, però, i vertici Rai hanno deciso di fare dietrofront, rosicchiando gli ultimi minuti di messa in onda di Affari Tuoi e facendo partire le grandi fiction con la puntualità che meritano.
Le fiction di Rai 1 cambiano orario: a che ora vedremo Blanca, Makàri e le altre
Allungare i tempi di Affari Tuoi per trainare i programmi del prime time, pare non abbia funzionato. Il gioco dei pacchi di De Martino, puntata dopo puntata, sta perdendo punti contro La Ruota della Fortuna su Canale 5, mentre Rai 1 vede il suo pubblico perdere interesse e pazienza. Questo potrebbe danneggiare le grandi fiction del primo canale, motivo per cui i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di correre ai ripari, riducendo il game show della rete.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ad annunciare il cambio di rotta è stato il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore: "Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata, ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma ‘Affari Tuoi’, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time". Màkari, Blanca, ma anche le nuove stagioni di Un professore, Il Commissario Ricciardi e il prossimo capitolo di Don Matteo, torneranno ad andare in onda quindi alle 21.30 e non più alle 21.55.
La Rai decide così di mettere da parte la battaglia all’ultimo colpo di share dell’access prime time per mettere in primo piano i telespettatori e proteggere i prodotti narrativi della prima serata: "È una scelta che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni – ha aggiunto Di Liberatore nella nota -. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti".
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi svolta, De Martino 'accorciato' e basta trucchetti Auditel. La reazione di Mediaset
Il game show di Rai 1 ridurrà il minutaggio delle sue puntate per non penalizzare la...
A La Ruota della Fortuna (ancora) lacrime e soldi: così Gerry Scotti ha ‘rubato’ il segreto di Affari Tuoi
Mentre Canale 5 e il suo storico game show continuano a conquistare i pubblico e a f...
Ascolti tv ieri (19 ottobre): Fiorello non salva De Martino, Màkari parte bene e Venier cede ad Amici
La fiction Rai vince in prima serata con più di 3 milioni di spettatori, La Notte ne...
Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca, Scotti accelera
La fiction con Maria Chiara Giannetta vince ancora col 24,3% di share, Simona Ventur...
Ascolti tv ieri (20 ottobre): il Grande Fratello affonda, Blanca 3 dilaga, De Martino copia Scotti ma non basta
Il reality di Canale 5 si ferma al 14,2% di share, la fiction con Maria Chiara Giann...
Affari Tuoi, De Martino ‘cancellato’ ancora da Ballando con le stelle: la scelta (rischiosa) della Rai
Col la partenza di Ballando con le stelle (dal 27 settembre), Affari Tuoi salterà la...
Doc 4 bruciato da Don Matteo, la Rai cambia il calendario delle sue fiction più amate: le nuove date
Cambiamenti in corso per la rete ammiraglia che ha deciso di anticipare l’uscita di ...
Ascolti tv ieri (6 ottobre): crollo Grande Fratello e Simona Ventura sprofonda, Scotti risponde e De Martino perde terreno
Il reality show di Canale 5 cala al 15,5% di share, vince Blanca (23,8%), La Ruota a...