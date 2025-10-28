Fiction Rai, da Blanca a Don Matteo: la prima rete cambia orario per salvare i suoi gioielli Affari Tuoi si accorcia e le grandi fiction tornano alle 21.30: la mossa Rai per proteggere la prima serata e gli ascolti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Rivoluzione in Rai per salvare le fiction. Se finora la guerra all’ultimo colpo di share tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha fatto allungare i tempi dell’access prime time, a discapito di quelli della prima serata, adesso l’azienda pubblica ha deciso di cambiare rotta. Per fronteggiare l’ingresso trionfale in scena (e il successo) dello storico game show di Canale 5, timonato da Gerry Scotti e Samira Lui, ha portato Rai 1 a dilatare la puntata dei ‘pacchi’ di Stefano De Martino, con conseguente partenza in ritardo dei programmi in prime time. Ed è così che show e fiction attesi dal pubblico per le 21.30, hanno visto la luce sono verso le 22, con grande amarezza dei telespettatori. Ora, però, i vertici Rai hanno deciso di fare dietrofront, rosicchiando gli ultimi minuti di messa in onda di Affari Tuoi e facendo partire le grandi fiction con la puntualità che meritano.

Le fiction di Rai 1 cambiano orario: a che ora vedremo Blanca, Makàri e le altre

Allungare i tempi di Affari Tuoi per trainare i programmi del prime time, pare non abbia funzionato. Il gioco dei pacchi di De Martino, puntata dopo puntata, sta perdendo punti contro La Ruota della Fortuna su Canale 5, mentre Rai 1 vede il suo pubblico perdere interesse e pazienza. Questo potrebbe danneggiare le grandi fiction del primo canale, motivo per cui i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di correre ai ripari, riducendo il game show della rete.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ad annunciare il cambio di rotta è stato il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore: "Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata, ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma ‘Affari Tuoi’, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time". Màkari, Blanca, ma anche le nuove stagioni di Un professore, Il Commissario Ricciardi e il prossimo capitolo di Don Matteo, torneranno ad andare in onda quindi alle 21.30 e non più alle 21.55.

La Rai decide così di mettere da parte la battaglia all’ultimo colpo di share dell’access prime time per mettere in primo piano i telespettatori e proteggere i prodotti narrativi della prima serata: "È una scelta che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni – ha aggiunto Di Liberatore nella nota -. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti".

Potrebbe interessarti anche