Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore
Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Yaman, ma anche La Preside con Luisa Ranieri e Don Matteo 15.
L’autunno 2025 su Rai 1 è un’esplosione di fiction. Si parte a settembre con Blanca 3, con Maria Chiara Giannetta nei panni della consulente non vedente, alle prese con casi a Genova e un triangolo amoroso con Giuseppe Zeno e il nuovo arrivato Domenico Diele. Stesso mese, Cuori 3 riporta Pilar Fogliati e Matteo Martari nell’ospedale torinese Anni ’60, mentre a dicembre, il kolossal Sandokan con Can Yaman fa rivivere il mito di Salgari.
Ma non finisce qui, perché è in arrivo anche Un Professore 3 con Alessandro Gassmann, e Màkari 4 con Claudio Gioè in una Sicilia di misteri. Qualcosa anche per i nostalgici: Il commissario Montalbano torna in replica per il centenario di Camilleri. Nel 2026 su Rai 1 debutta La Preside con Luisa Ranieri che rende omaggio a Eugenia Carfora.
E ancora: Noi del Rione Sanità, con Carmine Recano nei panni di un prete rivoluzionario a Napoli; Guerrieri e Alessandro Gassmann come un avvocato nato dai libri di Carofiglio. E infine il ritorno di Don Matteo con la 15esima stagione. Insomma. ce n’è per tutti! Ma se volete scoprirle tutte non vi resta che guardare il Video!
