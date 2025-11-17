Fiction Rai, Affari Tuoi sacrificato per salvare Un Professore 3 e Sandokan: il nuovo orario Viale Mazzini ha scelto di non modificare il palinsesto in vista del debutto di due fiction-chiave. Ma La Ruota della Fortuna continua a macinare ascolti. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La Rai non ha alcuna intenzione di lasciare il campo libero alla concorrenza, soprattutto ora che in palinsesto stanno per approdare due colossi come la terza stagione di Un Professore (al via giovedì 20 novembre) e l’attesissima serie Sandokan (dal 1 dicembre). Il risultato? Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, viene ‘sacrificato’ sull’altare della qualità fiction, chiudendo prima – rispetto al rivale La Ruota della Fortuna – per permettere alle nuove produzioni di iniziare a orari accettabili. Insomma, Viale Mazzini punta forte sulla prima serata, a costo di pagare cara questa mossa nello slot affidato a De Martino. Vediamo qui sotto i dettagli.

Fiction Rai, la scommessa che penalizza Affari Tuoi

Negli ultimi mesi, il game show La Ruota della Fortuna ha allungato la sua durata fino a sfiorare quasi le 22, costringendo a una rincorsa impari i rivali di Affari Tuoi. Il gioco di De Martino, infatti, chiude molto prima, e paga pesantemente il prezzo di questa scelta in termini di share. Ma le ultime mosse in Rai mettono in evidenza qual è la logica dietro una tattica apparentemente ‘suicida’.

Il ragionamento è questo: Affari Tuoi di De Martino è un format solido, che ha ampiamente fidelizzato il suo pubblico. Quindi può permettersi di perdere qualche punto percentuale rispetto alla concorrenza, se in cambio riesce a fare da traino alla fiction Rai che viene dopo. Ecco spiegata, dunque, la scelta di mantenere invariati gli orari anche con l’arrivo delle due prossime serie di punta: Sandokan e Un Professore 3. Entrambe inizieranno a orari ‘decenti’, mentre su Canale 5 ancora va in onda La Ruota della Fortuna. E la speranza è che in questo modo si riesca a infliggere un colpo non indifferente al Biscione.

Sandokan e Un Professore al centro del progetto Rai

La fiction su Sandokan – con Can Yaman nel ruolo dell’iconico pirata di Salgari – è la produzione più attesa della stagione. Presentata come un vero kolossal internazionale, la Rai ha deciso di tutelarla da ogni tentativo di zapping mandandola in onda dal 1° dicembre alle 21.30, senza modificare di un solo millimetro il palinsesto classico. La stessa logica vale per Un Professore 3, che torna giovedì 20 novembre con Gassmann, Pandolfi e le novità Dario Aita e Nicole Grimaudo. Insomma, con i due ‘gioielli’ in arrivo in palinsesto, la Rai rinuncia a una fetta di pubblico nel preserale per conquistare l’intera prima serata e trasformare le proprie fiction in veri e propri eventi tv. Una strategia che potrebbe ripagare fin da subito. Ma come al solito, la risposta arriverà solo con i primi dati auditel.

