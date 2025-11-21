Fiction Mediaset, Berlusconi stoppa i suoi gioielli: da I Cesaroni 7 a Francesca Chillemi, il nuovo calendario Le nuove serie del Biscione non vedranno la luce prima del nuovo anno per sfidare la Rai: i risultati di Raoul Bova e la decisione di rinviare tutto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Mediaset si gode il successo di Gerry Scotti, delle dizi turche e di tante altre prime serate. Per le fiction, però, bisognerà aspettare. Da sempre in netta difficoltà contro le quasi intoccabili produzioni Rai, infatti, le serie del Biscione sono in fase di stallo (in questa stagione televisiva è andata in onda solo Buongiorno, mamma! 3). Al momento non ci sono date di inizio e Pier Silvio Berlusconi e i vertici di Cologno Monzese avrebbero deciso di rimandare il tutto al 2026, dal ritorno de I Cesaroni alla nuova stagione di Viola come il mare fino ad alcune novità annunciate. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Fiction Mediaset, slitta tutto al 2026: da Francesca Chillemi a Gabriel Garko

Dopo un’annata tutt’altro che esaltante per la serialità Mediaset, in questa stagione televisiva solo la terza stagione di Buongiorno, mamma! 3 ha trovato spazio nel palinsesto di Canale 5, venendo peraltro travolta negli ascolti tv della prima serata dal trionfo delle repliche de Il commissario Montabano su Rai 1. Per la fiction con Raoul Bova ora si parla addirittura di cancellazione. Il Biscione, d’altro canto, si può godere il successo di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (che ieri ha registrato un clamoroso boom nei dati Auditel) e di alcune garanzie come le dizi turche (La Notte nel Cuore) e altri show. Per il ritorno delle fiction servirà aspettare.

Lo scorso luglio alla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi annunciò non poche novità per fare ‘ripartire’ le serie del Biscione, storicamente in difficoltà contro le produzioni targate Rai Fiction. Da Alex Bravo con Marco Bocci ad A Testa alta con Sabrina Ferilli, la seconda stagione di Vanina con Giusy Buscemi, la terza di Viola come il Mare con Francesca Chillemi, Una Nuova Vita con Anna Valle e altre grandi novità come Colpa dei Sensi con Gabriel Garko ed Erica con Vanessa Incontrada. Almeno per il momento, però, nulla di tutto questo. Nessuna di queste fiction ha una data di inizio e – come rivelato dal portale DavideMaggio – Pier Silvio Berlusconi e i vertici Mediaset avrebbe deciso di rinviare tutto al prossimo anno. A Cologno Monzese si starebbe lavorando su un piano per ‘rilanciar’e la serialità di Canale 5 e i tempi si sarebbero allungati fino al 2026.

Le ultime sul ritorno de I Cesaroni

Una brutta notizia anche e soprattutto per i fan de I Cesaroni che, dopo anni a chiedere a gran voce il ritorno di Claudio Amendola e compagnia, erano stati accontentati. La settima stagione (I Cesaroni – Il ritorno) del reboot della storica serie sulla famiglia di Garbatella naviga ancora nel caos e nell’incertezza, tanto che persino lo stesso Amendola povo tempo fa scherzò con Silvia Toffanin a Verissimo chiedendola di mettere una buona parola per lui con il compagno (Pier Silvio Berlusconi) per la messa in onda.

