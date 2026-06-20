RaiPlay racconta l'Italia tra drammi e passioni, se non avete ancora visto queste tre fiction dovete farlo subito: il perché lo capirete da soli
Dal dramma al crime, la piattaforma RaiPlay svela il volto più autentico della serialità italiana. Le fiction più belle che dovete assolutamente recuperare.
L’estate è iniziata e, con i programmi che finiscono, il timore di non riuscire a trovare qualcosa di interessante da vedere è dietro l’angolo. Ma non c’è pensiero più sbagliato di questo! RaiPlay non si fa abbattere dal caldo e né tantomeno va in vacanza, ed è proprio su questa piattaforma che troviamo la soluzione. Sì, perché qui sono presenti tantissime fiction da poter vedere e che fanno al caso nostro. Di seguito, vi proponiamo tre serie che non potete lasciarvi scappare, sia per la trama e sia per il cast.
RaiPlay ‘infiamma’ l’estate: 3 fiction imperdibili che vi spingeranno a rimanere a casa
Anche se non volete proprio rimanere a casa al fresco, ma volete destreggiarvi tra mare e piscina, tra un tuffo e l’altro potete godervi queste 3 fiction che vi consigliamo:
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La Buona Stella
Una delle fiction più recenti è senza dubbio La Buona Stella, diretta da Luca Brignone. Un intreccio tra crime e dramma vede protagonista Francesco Arca, ma di cosa parla? Simone, ex calciatore con un matrimonio fallito alle spalle, entra in possesso di una borsa piena di denaro sottratta sulla scena di un crimine. Quella che sembra un’occasione di riscatto si trasforma presto in una condanna, costringendolo a fuggire insieme all’ex moglie Alessia e alla figlia Giada attraverso la Calabria, inseguito da pericolosi criminali. Sulle sue tracce c’è Stella, una poliziotta segnata da un doloroso passato, che durante le indagini dovrà affrontare vecchie ferite e collaborare con il difficile collega Valerio.
Nel cast anche: Filippo Scicchitano e Miriam Dalmazio.
Le Libere Donne
Tra le fiction che toccano il cuore, c’è di sicuro Le Libere Donne, diretta da Michele Soavi e ispirata al romanzo di Mario Tobino. Tra i protagonisti c’è Lino Guanciale, volto amatissimo dal grande pubblico (e dalle donne in particolare). Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psichiatra Mario Tobino lavora nel manicomio femminile di Maggiano, dove si distingue per il suo approccio umano verso le pazienti. L’arrivo di Margherita Lenzi, internata dal marito contro la sua volontà, lo porta a dubitare della sua presunta malattia mentale e a indagare sulla verità. Mentre cresce il legame con la giovane donna, Mario si trova ad affrontare difficili scelte morali e sentimentali, complicate anche dal ritorno di Paola Levi, suo amore del passato e ora impegnata nella Resistenza.
Nel cast troviamo: Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio.
Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio
Disponibile su RaiPlay anche il legal drama con Alessandro Gassmann, Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio. A Bari, l’avvocato Guido Guerrieri affronta casi complessi che coinvolgono il suo passato e mettono alla prova il suo equilibrio personale. Tra scomparse, omicidi e accuse di corruzione, si distingue per il forte coinvolgimento umano con cui segue ogni vicenda. Ad aiutarlo nelle indagini ci sono l’ispettore Carmelo Tancredi, l’investigatrice privata Annapaola, la praticante Consuelo e lo stagista Toni, geniale quanto imprevedibile.
Nel cast, oltre a Gassmann: Michele Venitucci, Ivana Lotito, Lea Gavino e Michele Ragno.
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