Ficarra e Picone da morir dal ridere su Netflix: il caos regna sovrano nel trailer della nuova serie

Dopo l'esperienza con Incastrati, i due comici siciliani tornano sul catalogo del Colosso dello streaming con una miniserie natalizia dal sapore magico

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il duo comico siciliano Ficarra e Picone si appresta a tornare in streaming su Netflix, dopo l’ultima esperienza con Icastrati, con una nuova miniserie natalizia in cinque episodi tutta da ridere. Nel cast una pletore di grandi nomi della commedia e della comicità italiane. I due palermitani hanno all’attivo numerosi film e con questa miniserie vestiranno i panni non solo di attori protagonisti, ma anche di sceneggiatori e registi. Pronta a debuttare su Netflix il 5 dicembre, la nuova serie di Ficarra e Picone si presenta con un trailer che vi lasciamo in calce all’articolo.

Ficarra e Picone tornano in streaming su Netflix con la serie Sicilia Express

La miniserie comedy Sicilia Express, in arrivo il 5 dicembre su Netflix, racconta la storia di Salvo e Valentino (interpretati da Ficarra e Picone), due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le famiglie in Sicilia. Il viaggio di ritorno dai parenti al Sud, per chi lavora al Nord, è sempre un problema. Il proverbiale "viaggio della speranza", come lo definiscono da alcuni. Pochi giorni prima di Natale, però, i due si imbattono in un portale magico all’interno di un bidone dei rifiuti: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio.

Il cast e il trailer di Sicilia Express con Ficarra e Picone

Oltre ai già citati Salvatore Ficarra e Valentino Picone, nel cast di Sicilia Express troviamo un parterre di grandi della comicità italiana. Abbiamo, infatti: Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari e Angelo Tosto. A questi si aggiunge anche la partecipazione straordinaria di Giorgio Tirabassi.

Prodotta da Tramp Limited, Sicilia Express è scritta, oltre che da Ficarra e Picone, da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini. Se siete incuriositi dalla nuova serie originale Netflix con protagonisti Ficarra e Picone, vi lasciamo qui in calce il trailer ufficiale, in attesa dell’uscita il 5 dicembre prossimo.

Programmi

