Il primo Natale, tornano Ficarra e Picone nei guai: la storia del furto che fece partire tutto

Girato tra Sicilia e scenografie che ricreano l’Antica Palestina, Il primo Natale mescola comicità, avventura e fantasia, con Ficarra e Picone alle prese con furti natalizi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Torna Il primo Natale, diretto da Ficarra e Picone, la storia inizia nel 2019 a Rocca di Mezzo Sicula, dove un presepe vivente diventa teatro di equivoci e disavventure. Salvo e Valentino, interpretati dai due comici, finiscono per essere accusati di furto mentre cercano di rubare il bambinello ironicamente a causa della curiosità di Salvo e la fede del prete Valentino. Scappando dal paese, i due si ritrovano catapultati nel passato, in Palestina ai tempi della nascita di Gesù, dove affrontano soldati romani, rivoluzionari e Erode stesso.
Il primo Natale va in onda proprio stasera, su Canale 5 alle 21:20.

