Fialdini e la Rai, qual è il futuro di Da Noi a Ruota Libera e il retroscena su Domenica In La conduttrice, che ha stupito tra Ballando e Canzonissima, continua a essere messa in discussione dai rumors. Ma Viale Mazzini, su di lei, avrebbe le idee molto chiare.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Si è sciolta grazie a Ballando con le stelle. Poi ha completato l’opera con Canzonissima. Francesca Fialdini ha fatto di tutto, nell’ultima stagione Rai, per convincere i vertici a tenersela stretta. Eppure la conduttrice di Da noi…a ruota libera resta in bilico, almeno nelle voci di ‘mercato’ che riguardano i palinsesti dell’ammiraglia, e come ogni anno il suo destino non è certo. Sicuro, però, è che la Fialdini ha aggiunto nel tempo più spontaneità e scioltezza al suo bagaglio. E che il contenitore domenicale che dirige (peraltro con ottimi risultati di share) è un raro spazio estraneo agli eccessi della tv di oggi. Per questo i conti sul domani di Francesca sono tutt’altro che fatti. Come dimostra, tra l’altro, l’emergere del suo nome tra i papabili candidati alla successione di Mara Venier. Ecco tutti i dettagli.

Francesca Fialdini, il futuro di Da Noi a Ruota Libera e le incognite da sciogliere

Dal 22 settembre 2019 Francesca Fialdini è la ‘regina’ di Da noi…a ruota libera. Uno spazio che ha plasmato sui suoi punti di forza, con una conduzione pulita e lineare, che dà importanza (ma non licenza esagerata) agli ospiti e ai protagonisti celebri e sostenuto da ascolti solidissimi nella domenica pomeriggio di Rai 1. A questo si aggiunge la disponibilità costante a livello aziendale. Fialdini lo ha dimostrato soprattutto negli ultimi mesi, quando ha accettato di mettersi in gioco come concorrente di Ballando con le Stelle. E non a caso questo suo lato più popolare, meno trattenuto, ha fatto breccia nel cuore del pubblico (vuoi anche per lo stoicismo dimostrato dopo il brutto infortunio).

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Come se non fosse abbastanza, Fialdini ha completato la trasformazione – qualcuno potrebbe dire che si è Milly Carluccizzata – con una sorprendente apparizione a Canzonissima sulle note di "Maledetta Primavera". Ecco perché le voci ricorrenti sul suo futuro in bilico, e i dubbi su Da noi…a ruota libera, resteranno come ogni anno senza reale fondamento. A quanto ci è dato sapere, la Rai si fida di Francesca e non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare a Da Noi a Ruota libera, che con ogni probabilità resterà un punto fermo della programmazione domenicale della prima rete.

Fialdini e gli ultimi retroscena su Domenica In

Si è anche parlato, negli ultimi giorni, di una vaga possibilità che Francesca Fialdini si inserisca nella corsa al post-Mara Venier. Ma va detto che in pole position resta saldamente Alberto Matano. Forte di anni d’oro alla conduzione di Vita in Diretta e quello più lanciaro per occupare lo spazio lasciato vacante dalla ‘zia d’Italia’.

Tra l’altro, sul possibile colpo di scena a Domenica In aveva scherzato Angelo Pintus, ospite di Da noi…a ruota libera, parodiando "Parole parole" con la frase: "Vedrai che ti danno Domenica In". Eppure la conduttrice aveva subito derubricato la gag a semplice "provocazione", parlandone con il Messaggero. Insomma tutta fuffa. Anche perché Francesca – ne parlano gli ultimi retroscena – non sembrerebbe neanche tanto intenzionata ad abbandonare il suo ‘gioiello’ per seguire le orme della Venier. Cucirglielo su misura è costato tempo e fatica. Ha funzionato. E toglierglielo, senza una valida alternativa, sarebbe francamente una scelta inspiegabile.

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