Fialdini, la Rai blinda ‘Da Noi a Ruota Libera’: il paragone con Maria De Filippi (ma niente Sanremo) La conduttrice tornerà al timone del ‘suo’ programma nel daytime della domenica pomeriggio di Rai 1 anche nella prossima stagione: prima, però, c’è Fame D’Amore

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Francesca Fialdini si gode i risultati di un’altra stagione più che convincente in Rai. Archiviati i rumor riguardo la possibile cancellazione, infatti, la conduttrice di Da noi… a ruota libera si è guadagnata la conferma per la prossima stagione a suon di ascolti e il ‘suo’ programma tornerà regolarmente nel daytime della domenica pomeriggio di Rai 1. Prima, però, ci sarà il ritorno in seconda serata su Rai 3 con Fame d’amore. Fialdini ha fatto un bilancio della sua esperienza e parlato anche del suo futuro in un’intervista al settimanale Oggi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Francesca Fialdini, la conferma di Da noi… a ruota libera e il futuro (senza Sanremo)

Ormai da quasi sette anni vero e proprio simbolo del daytime domenicale di Rai 1, Francesca Fialdini tornerà al timone di Da noi… a ruota libera. Nei mesi passati si era parlato di un programma a rischio cancellazione, ma – soprattutto dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, conclusa con il secondo posto – il trend è cambiato e Fialdini e il suo programma hanno iniziato a ingranare come sempre e a macinare ottimi numeri negli ascolti tv fino a guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. Prossimamente – come detto – la conduttrice tornerà anche su Rai 3 in seconda serata con Fame d’amore. Per il futuro, invece, si parla di un clamoroso ritorno a Ballando (magari nelle inedite vesti di opinionista a bordocampo). Niente Domenica In (dove sembra più probabile l’ennesimo ritorno di Mara Venier, con buona pace anche di Alberto Matano) o Festival di Sanremo, invece, per Fialdini, come ammesso da lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi: "Non penso al Festival…Mi va bene continuare a fare quello che faccio: essere confermata è già un riconoscimento del lavoro svolto".

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Il paragone con Maria De Filippi: cosa ha detto

Nel corso dell’intervista al magazine Oggi Francesca Fialdini ha riflettuto anche sul suo ‘ruolo’ all’interno del panorama televisivo italiano. Incalzata dal magazine, la conduttrice ha parlato dell’importanza dei giovani e dell’empatia nei loro confronti, proprio come accade in Fame d’amore e nei programmi di Maria De Filippi, a cui è stata paragonata: "Non ho mai pensato a questo aspetto, ma certo nel nostro Paese i giovani e le donne sono le fasce più fragili e nel tentativo di spiegare il disorientamento giovanile, che rischia di generare adulti disagiati, non basta dar la colpa ai social".

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