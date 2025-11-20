Trova nel Magazine
Fialdini infortunata, come sta e l’attacco ai concorrenti di Ballando con le Stelle

La conduttrice di 'Da noi...a ruota libera' è ancora alle prese con un doppio infortunio complicato. Pernice resta fiducioso sulla guarigione, ma c'è chi non le crede.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Strana atmosfera negli studi di Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini, costretta allo stop per un doppio infortunio, ha rivelato ai microfoni di Ballando Segreto di aver notato comportamenti ‘sospetti’ da parte degli altri concorrenti. La Fialdini sta ancora valutando se tornare o meno in gara, ma pare che i suoi ‘colleghi’ abbiano già iniziato a tenderle qualche ‘tranello’. Mentre il suo compagno di ballo e maestro, Giovanni Pernice, si dice fiducioso sulle possibilità di guarigione di Francesca. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Francesca Fialdini, il calvario degli infortuni e i dubbi dei colleghi di Ballando

La situazione di Francesca Fialdini non è delle migliori. È stata costretta allo stop, prima per una distorsione al piede e poi per la frattura scomposta di due costole. E ora il ritorno in gara a Ballando, per lei, è tutt’altro che scontato. Come se non bastasse, pare che non tutti nel dance show Rai siano dalla sua parte. "Con le costole sto facendo fatica", ha ammesso la conduttrice nell’ultima puntata di Ballando Segreto, "mi provocano dolore e sono costretta a prendere antidolorifici e antinfiammatori, ma i miei colleghi non mi credono".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Insomma, mentre la Fialdini cerca di restare attiva camminando nei corridoi e mostrando una tenacia fuori dal comune, sembrano accendersi i sospetti tra i concorrenti del programma di Milly Carlucci. E anche se lei non fa nomi, è chiaro il riferimento a un clima competitivo tutt’altro che sereno. Certo, può darsi che alcuni dei suoi colleghi temano una possibile vittoria di Francesca, a questo punto. Ma al momento è difficile prevedere se davvero ci sarà un futuro a Ballando per il volto di Da noi…a ruota libera.

Il sostegno di Giovanni Pernice a Francesca Fialdini

Non tutto è perduto, comunque. O almeno questa è la convinzione del compagno di ballo di Francesca, Giovanni Pernice, che non ha perso la speranza per un ritorno in piena forma della sua allieva. Secondo il ballerino, sarebbe sufficiente che le ossa fratturate presentassero una calcificazione anche minima, quanto basta per permettere alla Fialdini di muoversi in pista senza eccessivi rischi. Intanto la concorrente non demorde, e continua a sottoporsi a ogni tipo di trattamento utile alla guarigione, dalla magnetoterapia alla fisioterapia. Nel giro di qualche giorno potrebbe raggiungere uno stato di forma accettabile e tentare di nuovo la fortuna sul palco di Ballando. Sarebbe una favola bellissima, ovviamente. E noi facciamo il tifo sperando che si avveri.

