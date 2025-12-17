Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Fialdini e D’Urso, è già nostalgia post-Ballando con le stelle: le parole (tenerissime) su Pernice e La Rocca

Quando il dietro le quinte di Ballando con le stelle diventa racconto, tra affetto sincero, gratitudine e qualche lacrima in diretta a La Volta Buona.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nel salotto televisivo de La volta buona è andato in onda uno spezzone di Ballando Segreto che ha mostrato un lato diverso di Ballando con le stelle, più intimo e meno legato alla competizione, con riflessioni delle protagoniste Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, entrambe favorite di questa edizione, unite dal rapporto costruito con i rispettivi maestri e con la troupe.

Il racconto di Francesca Fialdini in onda a La volta buona

Francesca Fialdini apre il suo intervento parlando di ciò che le mancherà davvero una volta conclusa l’esperienza. "Cosa mi mancherà più di tutto questo? Tutto il divertimento che ho avuto, cioè, perché è proprio la metafora perfetta, no?". Subito dopo arriva l’ironia: "Ci sono le donne che amano Giovanni è vero, e loro vorrebbero tutte una foto con Giovanni. Noi dicono: ‘Ma è veramente così come sembra?’ Dipende signora… Da che cosa sembra!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Quando il discorso si sposta sul maestro, il tono cambia: "No, invece a me Giovanni mancherà. Non vuol dire che ti telefonerò. Non vuol dire che ti cercherò, stai tranquillo. Non invaderò la tua privacy, ma ho imparato tante cose con te". La commozione è evidente e scappa qualche lacrima, incalzata dalle domande in studio, arriva anche il confronto con Milly Carlucci incalza scherzando col ballerino: "Quindi, non sei così spietato con l’occhio gelido", "Sì che lo è! Ma diciamo che ci siamo aiutati a vicenda".

Barbara D’Urso e le polemiche con Ballando con le stelle

Barbara D’Urso affronta invece anche le discussioni nate attorno al suo comportamento con l’insegnante, chiarendo il senso di alcuni gesti che hanno fatto discutere: "C’è l’idea che la sputata in faccia sia una cosa volgare, ma in realtà non lo è. È una una cosa di sentimento forte sia nel bene che nel male, poi fa parte anche della sceneggiata napoletana".

Il discorso si sposta poi su ciò che resterà davvero dopo la fine del programma. "Quando domenica mi sveglierò e sarà tutto finito cosa mi porterò dietro? Guarda, io mi porterò dietro Gianfranco e Giancarlo sicuramente. Insomma, tutto questo gruppetto qua". La D’Urso non nasconde nemmeno la fatica del percorso: "È stato abbastanza faticoso, complicato, non la fatica fisica perché io quella, nonostante i dolori, le cose, quella proprio la reggo. È stato molto faticoso volare sempre alto perché ho avuto attacchi, come ben sapete, anche abbastanza crudeli". E alla domanda se questo sia accaduto in trasmissione risponde direttamente: "Beh, in puntata c’erano gli agganci, no? C’era l’amo per essere presa, che sarebbe invece stato ripreso fuori".

Potrebbe interessarti anche

Barbara D'Urso - Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso a pezzi, allarme prima di Ballando con le stelle: “Non ce la faccio più”, cosa succede

La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci non ha nascosto il suo sco...
Chi vince Ballando: FIaldini, Barbara D'Urso o Andrea Delogu: quote definitive

Chi vince Ballando con le stelle 2025, sorpresa Fialdini: la quota (spiazzante) e la vera rivale di Barbara D’Urso

Stando ai numeri dei bookmaker Fialdini sarebbe ancora la terza favorita nonostante ...
Ballando Con Le Stelle 2025, quote favorita Andrea Delogu

Ballando con le Stelle: eliminati, ripescaggi, ritiro Barbara D’Urso e Delogu super favorita. I verdetti dei bookmaker

Ballando Con Le Stelle verso il gran finale: Delogu in pole, D’Urso alle prese con l...
Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso mostra il referto dell’ospedale: guai grossi e ritiro vicino

La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha pubblicato sui social l...
Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio con La Rocca (c’è un grande problema)

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio con La Rocca (c’è un grande problema)

La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha spazzato via le voci do...
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Ballando con le stelle, tensione nel dietro le quinte, D'Urso punge La Rocca: "Hai l'ex che ti meriti: Wanda Nara"

Tra colpi di scena dietro le quinte e tensioni tra protagonisti, l’ultima puntata di...
Barbara D'Urso e La Rocca a Ballando con le stelle

“La Rocca fidanzato con Barbara D’Urso”, il ballerino (finalmente) rompe il silenzio: le sue parole definitive

Il ballerino chiarisce la natura del rapporto con la conduttrice e commenta la vitto...
Francesca Fialdini

Fialdini, sfogo con la Clerici su Ballando con le stelle: “Era un momento magico”, poi svela se torna dopo l’infortunio

Ospite a È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice e concorrente dello show di Milly Carl...
Francesca Fialdini ritiro Ballando con le stelle

Francesca Fialdini lascia Ballando con le stelle tra le polemiche: “Vincerà lo stesso”, le accuse alla giuria

La conduttrice si ritirata da Ballando con le stelle a causa di un infortunio alle c...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Giada Lini

Giada Lini
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Sophie Kinsella

Sophie Kinsella
Luca Cordero di Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963