Fialdini e D’Urso, è già nostalgia post-Ballando con le stelle: le parole (tenerissime) su Pernice e La Rocca Quando il dietro le quinte di Ballando con le stelle diventa racconto, tra affetto sincero, gratitudine e qualche lacrima in diretta a La Volta Buona.

Nel salotto televisivo de La volta buona è andato in onda uno spezzone di Ballando Segreto che ha mostrato un lato diverso di Ballando con le stelle, più intimo e meno legato alla competizione, con riflessioni delle protagoniste Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, entrambe favorite di questa edizione, unite dal rapporto costruito con i rispettivi maestri e con la troupe.

Il racconto di Francesca Fialdini in onda a La volta buona

Francesca Fialdini apre il suo intervento parlando di ciò che le mancherà davvero una volta conclusa l’esperienza. "Cosa mi mancherà più di tutto questo? Tutto il divertimento che ho avuto, cioè, perché è proprio la metafora perfetta, no?". Subito dopo arriva l’ironia: "Ci sono le donne che amano Giovanni è vero, e loro vorrebbero tutte una foto con Giovanni. Noi dicono: ‘Ma è veramente così come sembra?’ Dipende signora… Da che cosa sembra!".

Quando il discorso si sposta sul maestro, il tono cambia: "No, invece a me Giovanni mancherà. Non vuol dire che ti telefonerò. Non vuol dire che ti cercherò, stai tranquillo. Non invaderò la tua privacy, ma ho imparato tante cose con te". La commozione è evidente e scappa qualche lacrima, incalzata dalle domande in studio, arriva anche il confronto con Milly Carlucci incalza scherzando col ballerino: "Quindi, non sei così spietato con l’occhio gelido", "Sì che lo è! Ma diciamo che ci siamo aiutati a vicenda".

Barbara D’Urso e le polemiche con Ballando con le stelle

Barbara D’Urso affronta invece anche le discussioni nate attorno al suo comportamento con l’insegnante, chiarendo il senso di alcuni gesti che hanno fatto discutere: "C’è l’idea che la sputata in faccia sia una cosa volgare, ma in realtà non lo è. È una una cosa di sentimento forte sia nel bene che nel male, poi fa parte anche della sceneggiata napoletana".

Il discorso si sposta poi su ciò che resterà davvero dopo la fine del programma. "Quando domenica mi sveglierò e sarà tutto finito cosa mi porterò dietro? Guarda, io mi porterò dietro Gianfranco e Giancarlo sicuramente. Insomma, tutto questo gruppetto qua". La D’Urso non nasconde nemmeno la fatica del percorso: "È stato abbastanza faticoso, complicato, non la fatica fisica perché io quella, nonostante i dolori, le cose, quella proprio la reggo. È stato molto faticoso volare sempre alto perché ho avuto attacchi, come ben sapete, anche abbastanza crudeli". E alla domanda se questo sia accaduto in trasmissione risponde direttamente: "Beh, in puntata c’erano gli agganci, no? C’era l’amo per essere presa, che sarebbe invece stato ripreso fuori".

