Sanremo, c’è l’intesa tra Rai e Comune: l’annuncio al Tg1 e le nuove date del Festival “Sanremo 2026 resta con la Rai: dopo giorni di trattative, siglato l’accordo che mette fine alle incertezze sul futuro del Festival.

Arriva (finalmente) la fumata bianca. Sanremo e la Rai proseguiranno ancora insieme: dopo settimane di trattative, la città dei fiori e la tv pubblica hanno trovato l’intesa che garantisce la permanenza del Festival della Canzone Italiana nella sua sede storica. L’annuncio dell’accordo, frutto di due intense giornate di confronto a Palazzo Bellevue, è arrivato al Tg delle 20 e chiude definitivamente le speculazioni circa il trasferimento dell’evento in altre città e rinnova un legame che dura da decenni. L’edizione 2026 della kermesse si terrà dal 24 al 28 febbraio, subito dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Sanremo-Rai, fumata bianca: l’annuncio sul Festival al Tg1

La partita non era semplice: il Comune di Sanremo aveva predisposto un bando pubblico dopo la sentenza del Tar Liguria del 2024, confermata dal Consiglio di Stato l’anno successivo, che aveva bocciato l’affidamento diretto a Rai. Tra le richieste più discusse figurava la quota dell’1% sugli introiti pubblicitari, proposta che Viale Mazzini aveva ritenuto irricevibile. A complicare ulteriormente lo scenario, la questione della titolarità del marchio e del format, su cui la Rai era stata irremovibile, arrivando persino a ventilare la possibilità di organizzare un "Festival della Canzone Rai" altrove e sondando altri comuni, come Napoli, Sorrento e Roma.

Alla fine, però, il dialogo ha prevalso. Una delegazione di vertici Rai — tra cui Francesco Spadafora, Williams Di Liberatore, Davide Di Gregorio, Paola Marchesini e Alberto Longatti — ha incontrato il sindaco Alessandro Mager, affiancato dagli assessori Alessandro Sindoni ed Enza Dedali, oltre alla commissione tecnica comunale guidata da Rita Cuffini. Un confronto serrato, che ha permesso di sciogliere i nodi più critici e giungere a una soluzione condivisa.

I prossimi passaggi

L’intesa siglata rappresenta un passo decisivo, ma non ancora l’ultimo. Toccherà infatti al Consiglio di Amministrazione Rai approvare formalmente l’accordo, completando l’iter amministrativo. Una volta ottenuto il via libera, la strada sarà libera per preparare la prossima edizione dell’evento. Il Festival ritrova così stabilità e continuità, con Carlo Conti già designato come direttore artistico. Dopo gli anni di grande successo firmati da Amadeus, la Rai punta a consolidare ascolti e prestigio, rafforzando la centralità della kermesse nel panorama culturale e televisivo italiano. Una vittoria per la città ligure, che conserva il suo evento simbolo, ma anche per il servizio pubblico, che continuerà a trasmettere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

