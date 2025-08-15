Trova nel Magazine
Libero Magazine

Festival a Sanremo, c'è l'accordo (triennale). Il retroscena su Napoli illusa e beffata

La tv di Stato e la città ligure sarebbero vicine all’accordo per il Festival della canzone italiana all’Ariston: in corsa c’era anche il capoluogo campano

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Festival della canzone italiana rimane (e rimarrà) a Sanremo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la Rai e il Comune della città ligure sarebbero vicinissimi a un’intesa per il Festival di Sanremo 2026 e non solo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX verrà firmato un accordo per il rinnovo di tre anni, che manterrà dunque la kermesse tra le mura del Teatro Ariston dopo vari voci di un possibile ‘trasloco’. In corsa ci sarebbe stata anche Napoli. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Festival resta a Sanremo: Rai e il Comune a un passo dall’accordo

Mancano più di 6 mesi al via della 76esima edizione del Festival della canzone italiana che, secondo tantissimi rumor che si sono rincorsi negli ultimi tempi, avrebbe potuto segnare una svolta nella storia della kermesse. La vicenda era iniziata quando il Tar Liguria aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla Rai; di lì l’apertura di un bando aperto a tutte le reti televisive. Senza alcuna opposizione da parte di Mediaset o Discovey, però, Rai si è aggiudicata nuovamente il Festival 2026, ma i problemi erano solo all’inizio. Il lungo tira e molla con il Comune di Sanremo (legato soprattutto alle alte richieste economiche della città) sembrava destinato a finire in una clamorosa rottura. Pochi giorni fa, tuttavia, è iniziato a trapelare un grande ottimismo. Stando a quanto rivelato da Il Secolo XIX, ora la tv di Stato e Sanremo sarebbero vicino all’accordo per la 76esima edizione del Festival e non solo. Sul tavolo, infatti, ci sarebbe un’intesa triennale, che confermerà il Festival della canzone italiana in Liguria per l’anno prossimo con opzione di rinnovo per altri due. La firma sarebbe "attesa tra il 29 agosto e il 2 settembre".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il retroscena sulla kermesse a Napoli: cos’è successo

L’accordo ormai vicino tra Rai e Comune di Sanremo, dunque, dovrebbe mettere ‘in cassaforte’ il Festival della canzone italiana per tre anni. Durante la trattativa – come detto – non erano mancati momenti di tensione, durante i quali si era pensato di trasferire la kermesse lontano dal Teatro Ariston della Città dei fiori. Negli ultimi mesi si era parlato soprattutto di Roma ma, stando a un retroscena emerso nelle ultime ore, la Rai avrebbe sondato la possibilità di tenere il Festival anche a Napoli, e in particolare presso la Mostra d’Oltremare, nel quartiere di Fuorigrotta del capoluogo campano.

Potrebbe interessarti anche

Carlo Conti - Sanremo 2025

Sanremo 2026, la Rai vince il braccio di ferro col Comune (ma il Festival cambierà)

Il Festival della canzone italiana potrebbe restare nella Città dei Fiori: accordo v...
Carlo Conti

Sanremo, scade l’ultimatum Rai: milioni di danni (per tutti). Dove trasloca il Festival

Si avvicina la resa dei contri tra il Comune ligure e l'azienda pubblica. Viale Mazz...
Carlo Conti

Sanremo, ultimatum choc della Rai: vicino il ‘divorzio’ con (possibile) trasloco del Festival. Cosa succede ora

L'azienda pubblica e il Comune della città sarebbero ai ferri corti. A Viale Mazzini...
Carlo Conti e Tiziano Ferro

Sanremo 2026, colpaccio di Carlo Conti: Tiziano Ferro in gara (dopo lo scivolone all’Ariston con Fiorello)

Il cantautore di Latina potrebbe essere a un passo dalla kermesse canora. Non ha mai...
Carlo Conti

Festival di Sanremo, rivoluzione a un passo. Cambiano nome, sede e format: “Lo chiedono gli artisti”

L’ipotesi di un nuovo format prende sempre più piede: si pensa a un evento più inter...
Carlo Conti - Sanremo

La Rai ‘cancella’ Sanremo, la mossa che cambia il Festival: tre nomi registrati (uno è sorprendente)

Viale Mazzini non sembra intenzionato a stare a guardare. Depositati alcuni 'marchi'...
Carlo Conti e Al Bano - Sanremo 2015

Festival via da Sanremo, big in rivolta per il piano Rai: “Come gli Oscar senza Hollywood”, l’accusa di Al Bano

Il cantante e Iva Zanicchi non nascondono tutta la loro preoccupazione in caso di ma...
Sanremo 2026 - Conti - Incontrada

Sanremo 2026, la scelta di Carlo Conti: Vanessa Incontrada co-conduttrice (ma c’è un grande ostacolo)

La bella e talentuosa conduttrice spagnola salirà sul palco dell’Ariston accanto al ...
Barbara D'Urso a Ballando, i retroscena

"Barbara D'Urso ha detto sì a Ballando", l'annuncio di Milly Carlucci e i retroscena dell'accordo

A convincere Viale Mazzini pare ci sia il bisogno di un nome forte nel cast e un 'fa...

Proteggi

Sicurezza e salute sul lavoro

Https://quifinanza.it/economia/sicurezza-salute-luoghi-di-lavoro-pilastri-aziende-guardano-futuro/902824/

LEGGI

Personaggi

Marina Donato

Marina Donato
Ida Platano

Ida Platano
Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni
Carlo Gussalli Beretta

Carlo Gussalli Beretta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963