Festival a Sanremo, c'è l'accordo (triennale). Il retroscena su Napoli illusa e beffata La tv di Stato e la città ligure sarebbero vicine all’accordo per il Festival della canzone italiana all’Ariston: in corsa c’era anche il capoluogo campano

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Festival della canzone italiana rimane (e rimarrà) a Sanremo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la Rai e il Comune della città ligure sarebbero vicinissimi a un’intesa per il Festival di Sanremo 2026 e non solo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX verrà firmato un accordo per il rinnovo di tre anni, che manterrà dunque la kermesse tra le mura del Teatro Ariston dopo vari voci di un possibile ‘trasloco’. In corsa ci sarebbe stata anche Napoli. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Festival resta a Sanremo: Rai e il Comune a un passo dall’accordo

Mancano più di 6 mesi al via della 76esima edizione del Festival della canzone italiana che, secondo tantissimi rumor che si sono rincorsi negli ultimi tempi, avrebbe potuto segnare una svolta nella storia della kermesse. La vicenda era iniziata quando il Tar Liguria aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla Rai; di lì l’apertura di un bando aperto a tutte le reti televisive. Senza alcuna opposizione da parte di Mediaset o Discovey, però, Rai si è aggiudicata nuovamente il Festival 2026, ma i problemi erano solo all’inizio. Il lungo tira e molla con il Comune di Sanremo (legato soprattutto alle alte richieste economiche della città) sembrava destinato a finire in una clamorosa rottura. Pochi giorni fa, tuttavia, è iniziato a trapelare un grande ottimismo. Stando a quanto rivelato da Il Secolo XIX, ora la tv di Stato e Sanremo sarebbero vicino all’accordo per la 76esima edizione del Festival e non solo. Sul tavolo, infatti, ci sarebbe un’intesa triennale, che confermerà il Festival della canzone italiana in Liguria per l’anno prossimo con opzione di rinnovo per altri due. La firma sarebbe "attesa tra il 29 agosto e il 2 settembre".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il retroscena sulla kermesse a Napoli: cos’è successo

L’accordo ormai vicino tra Rai e Comune di Sanremo, dunque, dovrebbe mettere ‘in cassaforte’ il Festival della canzone italiana per tre anni. Durante la trattativa – come detto – non erano mancati momenti di tensione, durante i quali si era pensato di trasferire la kermesse lontano dal Teatro Ariston della Città dei fiori. Negli ultimi mesi si era parlato soprattutto di Roma ma, stando a un retroscena emerso nelle ultime ore, la Rai avrebbe sondato la possibilità di tenere il Festival anche a Napoli, e in particolare presso la Mostra d’Oltremare, nel quartiere di Fuorigrotta del capoluogo campano.

Potrebbe interessarti anche