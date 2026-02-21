Il Festival di Sanremo ha regalato capolavori e momenti indimenticabili, ma non tutte le edizioni hanno brillato. Tra flop clamorosi, conduzioni confuse e scelte discutibili, ecco cosa non brillo.

Raiplay 1 /6 Sanremo 1983 e lo 'scandalo' di Vasco Rossi L’edizione del 1983, condotta da Andrea Giordana, è ricordata per il livello musicale poco entusiasmante e uno show privo di mordente. Vasco Rossi, con “Vita Spericolata”, si piazzò al penultimo posto, mentre a vincere fu Tiziana Rivale con “Sarà quel che sarà”, canzone ormai dimenticata. La classifica assurda e l’assenza di momenti memorabili resero questa kermesse una delle più criticate di sempre.

RaiPlay 2 /6 Sanremo 1989: Travolta spaesato e playback imbarazzante L’edizione del 1989, affidata a Rosita Celentano, Paola Dominguín, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, fu un vero caos organizzativo. L’ospite internazionale John Travolta apparve sul palco impacciato, con evidenti difficoltà linguistiche, mentre l’abuso del playback rese lo spettacolo poco coinvolgente. A vincere furono Anna Oxa e Fausto Leali, ma l’edizione resta ricordata più per la confusione che per la musica.

RaiPlay 3 /6 Sanremo 1995 e la piattezza assoluta Con Pippo Baudo al timone, l’edizione del 1995 è considerata tra le più noiose di sempre. Mancava carisma, competizione reale tra i brani e colpi di scena: Giorgia vinse con “Come saprei”, ma il contesto piatto e privo di ritmo lasciò il pubblico deluso. Una manifestazione che scivolò via senza lasciare il segno.

Mediaset Infinity 4 /6 Sanremo 2004 e 2008: flop e Festival fantasma Nel 2004, Simona Ventura provò a svecchiare la kermesse, ma il pubblico percepì il Festival come distante e confusionario, con ascolti tra i più bassi di sempre. Marco Masini, vincitore con “L’uomo volante”, non riuscì a salvare la percezione di un’edizione fiacca. Quattro anni dopo, nel 2008, Pippo Baudo e Piero Chiambretti si trovarono in un Festival privo di appeal e con canzoni dimenticabili, nonostante la sola nota positiva di Giò Di Tonno e Lola Ponce con “Colpo di fulmine”.

Mediaset Infinity 5 /6 Sanremo 2014 e 2019: polemiche e contestazioni Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel 2014 inaugurarono l’edizione con un siparietto caotico di operai in protesta, scatenando polemiche e ascolti bassissimi; Arisa vinse con “Controvento”, ma non bastò a risollevare la kermesse. Nel 2019, con Mahmood vincitore grazie alle giurie e Ultimo favorito dal televoto, il pubblico si sentì tradito. La gestione del voto e le contestazioni segnarono una delle finali più discusse degli ultimi anni. Va detto che la canzone del cantante ottenne però il riconoscimento meritato.