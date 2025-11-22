Sanremo 2026, Festival in lutto e slitta l'annuncio dei 30 big: la decisione di Carlo Conti Carlo Conti sposta la data dell'annuncio al Tg1 al 30 novembre per rispetto di Ornella Vanoni. Tra i nomi più chiacchierati: Levante, Arisa, Emma, Elodie e Patty Pravo.

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, ma l’annuncio dei cantanti "big" è stato posticipato. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell’edizione, ha deciso di rimandare la rivelazione dei concorrenti da domenica 23 novembre a domenica 30 novembre, sempre al Tg1 delle 13:30. La scelta è stata dettata dal lutto per la scomparsa della leggendaria Ornella Vanoni, venuta a mancare a 91 anni.

Sanremo, slitta l’annuncio dei big dopo la morte di Ornella Vanoni

Durante un incontro pubblico al Vanity Fair Stories, Carlo Conti ha raccontato cosa lo ha spinto a rivedere la tabella di marcia: "Avevo in mente di andare domani al Tg1 per dire il cast di Sanremo, mi sembra più rispettoso far slittare l’annuncio alla prossima settimana".

Un’affermazione accolta da un lungo applauso del pubblico, che ha riconosciuto la volontà di lasciare spazio al ricordo dell’artista milanese Ornella Vanoni, che si spenta ieri sera a causa di malore accusato nella sua abitazione.

Sanremo 2026 tra memoria e celebrazione

Il rinvio riguarda un Festival che nasce già carico di commemorazioni: nel 2026 l’Ariston renderà omaggio a figure storiche come le Gemelle Kessler, Peppe Vessicchio, Ornella Vanoni e soprattutto Pippo Baudo, cui sarà dedicata l’intera apertura della kermesse. Conti lo ha ribadito chiaramente: "Sarà il primo Festival senza di lui e credo sia doveroso dedicarglielo interamente. Sanremo, così come lo conosciamo e lo facciamo, lo ha inventato lui".

Sanremo, il numero dei Big e i brani presentati

Sul fronte della competizione vera e propria, Carlo Conti ha confermato che il numero dei Big che parteciperà al Festival di Sanremo è destinato ad aumentare. I brani ricevuti sono stati 230 e, alla fine, i posti disponibili per i concorrenti saliranno a trenta. Una scelta che lo stesso direttore artistico aveva anticipato nei giorni precedenti: "Non credo di riuscire a stare nei 26 Big come richiesto dal regolamento, ma di arrivare a 28. O anche a 30".

Anticipazioni Festival 2026, chi partecipaù

Intanto, la macchina del Festival procede. Sanremo 2026 prenderà il via martedì 24 febbraio 2026 e si concluderà sabato 28, quando sarà incoronato il vincitore dell’un’edizione c. Quanto ai possibili concorrenti del 2026, circolano già alcuni nomi, dalle nuove leve alle interpreti più affermate. Tra le ipotesi filtrate negli ultimi giorni si parla, senza conferme, dell’ex Coma_Cose California e di alcune artiste molto discusse per la cosiddetta "quota femminile". Quando gli è stato chiesto di Patty Pravo, Conti ha glissato con un semplice: "magari", lasciando volutamente il campo dell’incertezza Riguardo alle stelle delle nostra musica che potrebbero decide di accettare la sfida del Festival, anche Elodie, Emma, Arisa e Levante.

